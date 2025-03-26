¥á¥¤¥¯¤ÇÁª¼ê¤Îµ±¤¤ò¸å²¡¤·¡ÈKOSEÎ®¡É¥¹¥±¡¼¥È»Ù±ç¤Î°ÕµÁ
Áª¼ê¤Ëµ±¤¤È¼«¿®¤òÍ¿¤¨¤ë¡È¥á¥¤¥¯¡É¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤è¤¤¤è26Æü¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡ÖÀ¤³¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢2025¡×¡£
Îä¤¿¤¤É¹¤Î¾å¤ÇÇ®¤¤Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢À¤³¦´Ñ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¥á¥¤¥¯¤Ç¤¹¡£
¡ÖLive News ¦Á¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¡×¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¼èºà¡£
ÆüËÜ¥Î¡¼¥Ó¥¹AÍ¥¾¡¡¦¶âÂô½ã²ÓÁª¼ê¡§
Ì¥¤»¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤Î¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤âÂç»ö¡£
À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢ÂåÉ½¡¦Ãæ°æ°¡ÈþÁª¼ê¡§
¼«¿®¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£ÌÀ¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£
²½¾ÑÉÊÂç¼ê¤Î¡ÖKOSE¡×¤¬¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë°ÕµÁ¤È¤Ï¡£
KOSE¡¦ÂÀÅÄÎÍ²ð¤µ¤ó¡§
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ï¥á¥¤¥¯¤ÈÁêÀ¤¬¤¤¤¤¶¥µ»¡£¥á¥¤¥¯¤ÎÎÉ¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¤ê¡¢Áª¼ê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¡£
Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Î¥á¥À¥ê¥¹¥È¤äÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÂåÉ½¤Ê¤É¡¢µ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò¾å¤²¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÈþ¤·¤¶¥±é¡£
°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡Ö¥á¥À¥ê¥¹¥È¥ª¥ó¥¢¥¤¥¹¡×¡£
½Ð±é¤¹¤ëÁª¼ê¤ÎÂ¿¤¯¤¬Ë¬¤Í¤ë¾ì½ê¤¬¡¢KOSE¤Î¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥ë¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥¢¥¤¥·¥ã¥É¡¼¤Ë¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î¤¯¤¹¤ß¥«¥é¡¼¤Î¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤º¤é¤ê¡£
¥á¥¤¥¯¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÀÐ°æ·®¤µ¤ó¡£
¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÀÐ°æ·®¤µ¤ó¡§
Áª¼ê¤Î±éÌÜ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢°áÁõ¤ä¶Ê¡¢À¤³¦´Ñ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥á¥¤¥¯¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥·¥ç¡¼¤Î¡Ë¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¤«¤Ê¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¯¤¤¥á¥¤¥¯¤ò¿´³Ý¤±¤¿¤ê¡¢¤¤é¤á¤´¶¤äÎ©ÂÎ´¶¤Ï¤è¤ê½ÅÍ×¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Á´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢3°Ì¤Î¶ûÅÄ°éÎÉÁª¼ê¤Î¾ì¹ç¡£
¥¿¥ó¥´¤È¿¿¤ÃÀÖ¤Ê°áÁõ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¤°¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÉ½¸½¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¿®¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤¬¥á¥¤¥¯¡£
¤½¤Îµ±¤¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡¢¥×¥í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ»¤¬¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÍÂçÎ¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¤Î¾¾À¸ÍýÇµÁª¼ê¡£
¥Þ¥¹¥«¥é¤òÀð·Á¤ÎÉ®¤ò»È¤¤¡¢²¼¤Þ¤Ä¤²¤ËÃúÇ«¤Ë½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¥×¥í¤Î¥á¥¤¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¥»¥ë¥Õ¥á¥¤¥¯¤ÎÉý¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡É¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¡£
2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÀéÍÕÉ´²»Áª¼ê¤â¡£
À¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¡¦ÀéÍÕÉ´²»Áª¼ê¡§
¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÂç¤¤¯¸«¤¨¤ë¤«¤È¤«¡¢ÅÉ¤êÊý¤¬ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¡£¼«Ê¬¤Ç¤âÅÉ¤êÊý¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤ê»î¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥é¥ô¥§¥ó¥À¡¼¤Îºé¤¯Äí¤Ç¡×¤Î¶Ê¤Ë¾è¤ê¡¢¤¿¤ª¤ä¤«¤Ê¥¹¥±¡¼¥È¤Ç²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2006Ç¯¤«¤é¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î»Ù±ç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿KOSE¡£
Áª¼ê¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤È¤Î´Ø·¸¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
KOSE¡¦ÂÀÅÄÎÍ²ð¤µ¤ó¡§
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ø¤Î¶¨»¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¸«¤ëÊý¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¹â¤¯¡¢¹â¤¤¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£º£¤Ï¤¹¤´¤¯¿§¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤¬½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾¦ÉÊ¤Î¼Á¤À¤±¤Ç¤ÏÃæ¡¹º¹¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¾¦ÉÊ¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë´ë¶È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¹¥¤ß¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë¤Î¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨»¿¤Î°ì¤Ä¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡£
Áª¼ê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¶¥µ»¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£