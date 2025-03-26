±Ç²è¡Öµ´ÂÀÏºÃÂÀ¸ ¥²¥²¥²¤ÎÆæ¡×¤Î¥¥ã¥é¤¬¥¬¥Á¥ã¡Ö¸ª¥º¥óFig.¡×¥·¥êー¥º¤è¤êÅÐ¾ì¡ª¡Ö¿åÌÚ¡×¡Öµ´ÂÀÏº¤ÎÉã¡×¡Öµ´ÂÀÏº¡×¡Ö¤Í¤³Ì¼¡×¤Î4¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡Ú¸ª¥º¥óFig.µ´ÂÀÏºÃÂÀ¸ ¥²¥²¥²¤ÎÆæ¡Û 4·î¾å½Ü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§1²ó400±ß
¡Ú¸ª¥º¥óFig.µ´ÂÀÏºÃÂÀ¸¥²¥²¥²¤ÎÆæ¡Û
¡Ö¿åÌÚ¡×
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥¢ー¥Ä¤Ï¡¢¥¬¥Á¥ã¾¦ÉÊ¡Ö¸ª¥º¥óFig.µ´ÂÀÏºÃÂÀ¸¥²¥²¥²¤ÎÆæ¡×¤ò4·î¾å½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó400±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¿åÌÚ¤·¤²¤ë»áÀ¸ÃÂ100Ç¯µÇ°ºîÉÊ¤ÎÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Öµ´ÂÀÏºÃÂÀ¸ ¥²¥²¥²¤ÎÆæ¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¡¢Áê¼ê¤Î¸ª¤Ë¡È¥º¥ó¡É¤È¤â¤¿¤ì¤ë»Ñ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¸ª¥º¥óFig.¡×¥·¥êー¥º¤è¤êÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£¡Ö¿åÌÚ¡×¡¢¡Öµ´ÂÀÏº¤ÎÉã¡×¡¢¡Öµ´ÂÀÏº¡×¡¢¡Ö¤Í¤³Ì¼¡×¤Î4¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öµ´ÂÀÏº¤ÎÉã¡×
¡Öµ´ÂÀÏº¡×
¡Ö¤Í¤³Ì¼¡×
¡Ú¸ª¥º¥óFig.µ´ÂÀÏºÃÂÀ¸¥²¥²¥²¤ÎÆæ¡Û
¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ ¹â¤µÌó55mm
ºà¼Á¡§ËÜÂÎ PVC
(C)±Ç²è¡Öµ´ÂÀÏºÃÂÀ¸¥²¥²¥²¤ÎÆæ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ