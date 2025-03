【肩ズンFig. バック・トゥ・ザ・フューチャー】 開発・発売元:タカラトミーアーツ 発売日:2025年3月下旬 価格:1回400円 サイズ:約40~57mm

タカラトミーアーツより、3月下旬より発売が開始されるガチャの「肩ズンFig. バック・トゥ・ザ・フューチャー」。こちらは、映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」シリーズに登場するキャラクターたちが、うとうとと眠り込んでいるような姿で再現したミニフィギュアだ。

ユニークなポイントは、マーティやドク、犬のアインシュタインといったおなじみのキャラクターたちに加えて、デロリアンことタイムマシンも「肩ズンFig.」としてラインナップされているところである。そのため、この4体を並べて飾ると一体感が増したように見えるところもポイントだ。

タイムマシン

「肩ズンFig. バック・トゥ・ザ・フューチャー」の驚きポイントであり、もっとも注目したいのがこの「タイムマシン」だ。こうしたユニークな姿で再現されているのも、こちらのガチャならではといえるだろう。ちなみに、元となったデロリアンは実在する車ではあるが、この映画が公開されて以降、すっかりとタイムマシンのイメージがついてしまったくらいに、近未来的なデザインをしている。

「肩ズンFig.」らしく、車両全体が傾いている

ガルウィングのドアが大きく開いている

銀色のボディが美しい

後部にはフックも付けられている

今回の「肩ズンFig.」では、ガルウィングのドアを大きく開けている場面で再現されている。今回再現されいているのは、映画の1作目に登場した車両だ。そうしたこともあってか、車両後部には1作目のラストあたりで1.21ジゴワットの電力を雷から得るためのフックも取り付けられている。

デフォルメされているが雰囲気はそのままだ

細かいパーツ類も再現されている

マーティ

「バック・トゥ・ザ・フューチャー」シリーズの主人公である、マーティ・マクフライを再現したミニフィギュアだ。今回は1作目のときに身に付けていた、ジーンズ姿に赤いベストを羽織った姿で再現されている。見た目的にもマーティのイメージが強い姿になっているところは、嬉しいポイントだ。

眠り顔もかわいい

本当にこうしたシーンがありそうだ

バランスがいいので自立して飾っておくことができる

「肩ズンFig.」らしくデフォルメされた造形だ

片足を前に伸ばし、もう片方の腕で体を支えながら座っている姿のマーティ。衣装の細かいシワやスニーカーの造形などの再現度もなかなかだ。だが、なんといっても素晴らしいのがその表情である。やや眉をひそめているようで、どんな夢を見ているのかも気になるところだ。

漫画的だがマーティらしい表情だ

衣装の再現度も高めだ

ドク

こちらは、マーティの親友でタイムマシンを発明したマッドサイエンティスト的な科学者の「ドク」を再現したミニフィギュアだ。劇中では白髪の老人という設定のキャラクターではあるが、映画公開時にこの役を演じたクリストファー・ロイドは46歳だった。そのため、こちらのミニフィギュアでも少しだけ若々しい姿に見えるのは面白いところだ。

いかにも科学者といった風貌のドク

髪や眉も白髪になっている

髪は複雑な造形になっている

後ろ姿にもキャラの特徴がよく出ている

おでこの辺りに3本のシワがよっているなど、こちらもデフォルメはされているがドクだとわかる見た目になっている。ウトウトと眠りについている場面だが、それでもやさしく微笑んでいるかのような表情になっている。また、ドクが身に付けている衣装は、あちらこちらに汚れがついておりこちらもなかなかリアルだ。

キュートな表情で眠るドク

作業のためか、衣装にも汚れが付着している

アインシュタイン

この「アインシュタイン」は、ドクが飼っている犬として劇中に登場するキャラクターだ。とくに1作目に出てくるイメージが強いが、それもそのはず、実は劇中では世界で初めてタイムトラベルを体験することになったのが、このアインシュタインである。もしかしたら、もっとも重要なキャラクターといえるだろう。

初のタイムトラベラーであるアインシュタインも登場!

舌を出して眠っているような姿だ

ふさふさとした毛も見事に表現されている

細かい彩色が施されているのがわかる

犬種としては、古代ローマ帝国時代にはすでに存在していたといわれるほど古い歴史を持つカタロニアン・シープドッグだ。長いふさふさとした毛が見た目の特徴だが、それに加えて舌を出している姿も愛らしい。今回の「肩ズンFig.」でも、そうした見た目の特徴が表現されている。

この「肩ズンFig.」を見て初めて首輪の存在に気付かされた

犬らしく、ちょこんと座った状態だ

こちらでご紹介してきた「肩ズンFig. バック・トゥ・ザ・フューチャー」は、3月下旬から順次発売が開始される予定だ。いずれも特徴をよく捉えており魅力的だが、可能ならば全部集めたいところだ。4種類と比較的集めやすくなっているので、無くなる前にコンプリートを目指そう!

(C)Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.