´Ú¹ñÆîÅìÉô¤Ç»³²Ð»ö³ÈÂç¡¢À¤³¦°ä»º¤Î°ÂÅì²Ï²óÂ¼¤Ë¤âÈòÆñÌ¿Îá
Minwoo Park
¡ÎµÁ¾ë·´¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡¡£²£µÆü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ´Ú¹ñÆîÅìÉô¤ÎÊ£¿ô¤ÎÃÏ°è¤Ç»³²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¡¢¿ôÉ´¿Í¤¬¼«Âð¤«¤é¤ÎÈòÆñ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»³²Ð»ö¤Ë¤è¤ê¡¢£²£²Æü¤Þ¤Ç¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£´¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤Û¤«¡¢£²£µÆü¤Ë¤Ï½÷À£±¿Í¤¬°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£
»ÔÅö¶É¼Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦Ê¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö²Ï²óÂ¼¡×¤Î¤¢¤ë°ÂÅì»Ô¤Ç¤â¡¢°ÂÁ´¤ÊÃÏ°è¤Ø¤ÎÈòÆñÌ¿Îá¤¬½»Ì±¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¡£
»³²Ð»ö¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÅÂå¤ÎÊ©¶µ»û±¡¤Ê¤É¤Ï¤¹¤Ç¤ËÁ´¾Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Ë¡Ì³¾Ê¤Ï¡¢»³²Ð»ö¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤êÀÄ¾¾·´¤Î£´¤Ä¤Î·ºÌ³½ê¤«¤é¼õ·º¼ÔÌó£²£¶£°£°¿Í¤Î°ÜÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£