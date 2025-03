BALLISTIK BOYZが、1stベストアルバム『Chapter 1』を3月26日にリリース。リリースを記念して、過去単独ツアーのライブ音源の配信も開始された。今回配信となったのは、2021年開催の<PASS THE MIC>ツアー、2023年開催の<N.E.X.T.>ツアー、2024年開催の<HIGHER EX>ツアーの3公演のライブ音源。昨年11月開催、初の日本武道館公演<BBZ EVOLUTION>のライブ音源が先月配信されると、映像を観られないときでもライブの臨場感を楽しむことができるということで、SNS上でファンから多くの反響があった。そんな中で過去単独ライブツアー3公演のライブ音源が新たに配信された。

ライブ音源配信



BALLISTIK BOYZ PROLOGUE LIVE TOUR 2021 “PASS THE MIC” WAY TO THE GLORY (LIVE at TACHIKAWA STAGE GARDEN 2021.9.2)https://ballistikboyz.lnk.to/waytothegloryBALLISTIK BOYZ LIVE TOUR 2023 “N.E.X.T.” (LIVE at TOKYO GARDEN THEATER 2023.6.30)https://ballistikboyz.lnk.to/nextBALLISTIK BOYZ LIVE TOUR 2024 "HIGHER EX" (LIVE at ACT CITY HAMAMATSU 2024.5.22)https://ballistikboyz.lnk.to/higherex