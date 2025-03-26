¸Åº£ÅìÀ¾¤Î±ÑÍº¡¢±Ñ·æ¤¿¤Á¤¬°Û³¦¤ÎÃÏ¤Ë¤ÆÂç·ãÆÍ¡ª¡Ö¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º¡×¡Ú¡ÖÊ¿Ìî¹ÌÂÀ¡ùÂçÇîÍ÷Ðò¡×ÆÃ½¸¸åÊÔ¡Û¹ñÅð¤êÊª¸ì¤Ç¥Ò¥é¥³ーÀá¤âÂçßÚÎö¡ª¡ª
¡Ö¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º¡×
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡ 3·î27Æü¤è¤ê4·î13Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÃÓÂÞ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¤Ë¤Æ¡ÖHELLSING¡×¡¢¡Ö¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º¡×¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÊ¿Ìî¹ÌÂÀ»á¤Î¡ÖÊ¿Ìî¹ÌÂÀ¡ùÂçÇîÍ÷Ðò¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅ¸¼¨¤Ï¸¶²è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»á¤ÎÀ¤³¦¤òÉ½¸½¤·¤¿Â¤·Á¡¢²»À¼¡¢±ÇÁü¤Ê¤É¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤«¤é¸«±þ¤¨¤ò¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Å¸¼¨²ñ¤Î¥á¥¤¥ó¥Æー¥Þ¤Ï»á¤ÎÂåÉ½ºî¤Ç¤¢¤ë¡ÖHELLSING¡×¡¢¡Ö¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º¡×¡£¡ÖHELLSING¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏËÜÆÃ½¸¤ÎÁ°ÊÔ¤Ë¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¬¡¢¸åÊÔ¤Ë¤¢¤¿¤ëº£²ó¤Ï¸½ºß¤âÏ¢ºÜÃæ¡¢¥Þ¥ó¥¬¹¥¤¤«¤éÎò»Ë¹¥¤¡¢¥ß¥ê¥¿¥êー¹¥¤¤Î¿´¤ò¼ÍÈ´¤¯¡Ö¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡¡2008Ç¯¤Ë¡ÖHELLSING¡×¤ò´°·ë¤µ¤»¤¿Ê¿Ìî¹ÌÂÀ»á¤Ï¡¢Íâ2009Ç¯¤Ë¤ÏÁá¤¯¤â¿·ºî¤Ë¤È¤ê¤«¤«¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥ä¥ó¥°¥¥ó¥°¥¢¥ïー¥º»ï¾å¤Ç¸½ºß¤âÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã±¹ÔËÜ¤Ï7´¬¤Þ¤Ç´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸Åº£ÅìÀ¾¤ÎÎò»Ë¾å¤Î¿ÍÊª¤ò°ÛÀ¤³¦¤Ë½¸·ë¤µ¤»¡¢¤½¤ÎÆ®Áè¥¹¥¥ë¤ò¶¥¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤ë¼ï¡ÖFate¡×¥·¥êー¥ºÅª¡¢¡ÖËâ³¦Å¾À¸¡×Åª¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤µ¤¹¤¬¥Ò¥é¥³ー¸æÂç¡ª¤È»×¤ï¤»¤ë¥Ä¥¤¥¹¥È¤È¥Ñ¥ó¥Á¤Ë°î¤ì¤¿°ìµé¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÁ³¡ÖHELLSING¡×¤Ç¤âÌ¥¤»¤¿¡¢Âç¸«ÆÀ¤òÀÚ¤ë²èÉ÷¤È¥Ò¥é¥³ーÀá¤ÏÂç·òºß¡£¥Þ¥ó¥¬¹¥¤É¬ÆÉ¤ÎºîÉÊ¤À¡£
¡¡¸½ºß¡¢Êª¸ì¤Ï¡¢¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º¤È¥¨¥ó¥º¤Ë¤è¤ëÂç·èÀï¤Î¸å¡¢Í··³¤È²½¤·¤¿Ëµ×¡¢ÇÑ¾ë¤òÌÜ»Ø¤¹¿®Ä¹°ì¹Ô¡¢ÆñÌ±¤¿¤Á¤òÂ«¤Í¤è¤¦¤ÈÌÜÏÀ¤à¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡¢¤È»Í»¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º¤¿¤Á¤¬¿·¤¿¤ÊÀï¤¤¤Ø¸þ¤±Æ°¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
°ÛÀ¤³¦¤Ë½¸·ë¤¹¤ëÉºÎ®¼Ô¤¿¤Á¡Ö¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º¡×
¡¡¡Ö¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÏÅçÄÅËµ×¡£Àï¹ñ»þÂå¡¢»§ËàÅçÄÅ²È¤ÎÉð¾¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¤ÇÃÎ¤é¤Ì¤â¤Î¤Î¤Ê¤¤´Ø¥ö¸¶¤ÎÀï¤¤¤Î¤ª¤ê¤Ë¡¢Í¦ÁÔ¤ÊÀï»à¤ò¿ë¤²¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ë¼Â¤Ç¤Ï¡£
¡¡¡Ö¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º¡×¤ÎÊª¸ì¤Ï1600Ç¯¤Î´Ø¥ö¸¶¡¢Ä»Æ¬ºä¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£Å·²¼Ê¬¤±ÌÜ¤ÎÂçÀï¤Ë¡¢¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿½ÐÈÖ¤â¤Ê¤¯ÇÔ·³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿À¾·³ÅçÄÅ°ì¹Ô¡£Èà¤é¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ¤ÎÅ¨¿ØÃæ±ûÆÍÇË¤Ë¤è¤ëÂàµÑ¤È¤¤¤¦¡¢¾ïµ°¤ò°ï¤·¤¿Àï¹ñ»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¾ïµ°¤ò°ï¤·¤¿·³»ö¹ÔÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÖÅçÄÅ¤ÎÂà¤¸ý¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç°ì¿Íµ¤¤òÅÇ¤¯¡¢ÅçÄÅËµ×¡£Èà¤Ï¡¢½ÇÉã¤Ç¤¢¤êÍÜÉã¤Ç¤¢¤ëÅçÄÅµÁ¹°¤òÆ¨¤¹¤¿¤á¡¢ÄÉ¤¤Î©¤Æ¤ëÆÁÀî°æ°Ë·³¤ËÂÐ¤·¡Ö¼Î¤Æ¤¬¤Þ¤ê¡×¤ò¹Ô¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¼Î¤Æ¤¬¤Þ¤ê¡×¤È¤Ï¡¢¼«¤é¤È°ìÂâ¤¬»à¤ò³Ð¸ç¤·¤¿¼Î¤Æ¶ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Å±Âà¤¹¤ë»þ´Ö¤ò²Ô¤°¤È¤¤¤¦¡¢Àï¹ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ´µ¤Ç÷¤ëÀï½Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆÁÀî°æ°Ë·³¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Õ¤µ¤¬¤ëËµ×
¡¡ºîÀï¤Ï¡¢ÅçÄÅÇÛ²¼¤ÎÊ¼»Î¤¿¤Á¤Î¸¥¿ÈÅª¤Ê¼Î¤Æ¤¬¤Þ¤ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤«¤é¤¯¤âÀ®¸ù¡£Å¨¾°æ°ËÄ¾À¯¤Ë¤â¼ê½ý¤òÉé¤ï¤»¤ë¤¬¡¢Ëµ×¼«¿È¤â½Å½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÉÎ»à¤Î¿ÈÂÎ¤Ç¡¢Àï¾ì¤ò×Ç×Ó¤¦Ëµ×¡£¤·¤«¤·¡¢¤Õ¤Ã¤Èµ¤¤Å¤¯¤È¡¢Î¾Â¦¤ËÌµ¿ô¤ÎÈâ¤¬¤¢¤ëÄÌÏ©¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥È¥Ù¥¹¥È¤Ë¥Í¥¯¥¿¥¤»Ñ¤Ç»öÌ³´ù¤Ë¿Ø¼è¤ëÃË¤¬°ì¿Í¡£
¡¡¡Ä¡Ä¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¬°ìÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£Àª¤¤¤¬¤¹¤´¤¤¡£Åö»þÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤Æ¤Ã¤¤êÀï¹ñ¥Þ¥ó¥¬¤Ê¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2ÏÃ°Ê¹ß¤«¤é¤¬¤µ¤é¤Ê¤ëµÞÅ¸³«¡¢ËÜÈÖ³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£Ëµ×¤Ï¤½¤ÎÃË¡Ê¸å¡¹¡¢»ç¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡Ë¤Îº¹ÇÛ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥ë¥Õ¤ä¥É¥ïー¥Õ¡¢¥´¥Ö¥ê¥ó¤ä¥³¥Ü¥ë¥È¤ä¥ªー¥¯¤Ê¤É¤¬ìíî½¤¹¤ë°ÛÀ¤³¦¤ËÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤Î°ÛÀ¤³¦¤Ç¡¢Ëµ×¤ÏÀè¤Ë¤³¤Á¤é¡Ê²æ¡¹¡Ë¤ÎÀ¤³¦¤«¤éÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡¢Æá¿ÜÍ¿°ì¤Ê¤É¤Î±Ñ·æ±ÑÍº¤¿¤Á¡¢¡Ö¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º¡ÊÉºÎ®¼Ô¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Í¡¹¤È½Ð²ñ¤¦¡£Èà¤é¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º¤ÏËµ×Æ±ÍÍ¤Ë¤³¤Á¤é¤ÎÀ¤³¦¤«¤éÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤Ç¡¢¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º¤Ï ¡È¿Í¤Ê¤é¤º¡¢°¤¤â¤Î¡ÉÇË²õ¤È»¦Ù¤¤Î¤ß¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¨¥ó¥º¡ÊÇÑ´þÊª¡Ë¡×¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÈÂèÏ»Å·Ëâ²¦¡È¤³¤È¿¥ÅÄÁ°±¦ÉÜ¿®Ä¹
µÝ¤ÎÌ¾¼ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÆá¿ÜÍ¿°ì
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÇÑ´þÊª¤¿¤Á¤Î½±Íè¡£¤½¤ÎÅÙ¤Ë°ÛÀ¤³¦¤ÏÂç¤¤Ê½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤Þ¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ëÌ¤Á½Í¤Î´íµ¡¤¬¡¢²½Êª¤¿¤Á¤Î·³ÃÄ»Ø´ø¼Ô¤¿¤ëÇÑ´þÊª¤Î²¦¡Ö¹õ²¦¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÅçÄÅËµ×¤é¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¨¥ó¥º¤Î¿¯Î¬¤ËÂÐ¹³¤·ÆÀ¤ë·³¤òÁÈ¿¥¤¹¤ë¤¿¤á³Æ¡¹¤Î»þÂå¡¢³Æ¡¹¤Î¾ì½ê¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÀïÎ¬Àï½Ñ¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤·¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¹ñ¼è¤ê¹çÀï¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡»à¤ó¤À¡Ê¤³¤Î¾ì¹ç¤ÏÉÎ»à¤À¤¬¡Ë¼ç¿Í¸ø¤¬°ÛÀ¤³¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢À¸Á°¤Î¥¹¥¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¥µ¥Ð¥¤¥Ö¤¹¤ë¡£¤½¤¦¡¢¤³¤ì¤Ï¤Û¤Ü¤Û¤ÜÅ¾À¸¤â¤Î¤Î¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤è¤¯¤¢¤ë¥Æ¥ó¥×¥ì¤Î¡¢ºÇ½é¤«¤éÌµÅ¨¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÎ©¿È½ÐÀ¤¡¢Ä¶¥â¥Æ¥â¥Æ¤È¤¤¤¦Å¸³«¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤½¤³¤ÏÊ¿Ìî¹ÌÂÀ¥Þ¥ó¥¬¡£¤½¤¦¤ÏÌä²°¤¬¤ª¤í¤µ¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥Áー¥È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤°µÅÝÅª¥Ïー¥É¥âー¥É¤«¤é¤Î¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º¿Ø±Ä¤ËÂ°¤¹¤ë½Æ·âÀï½Ñ¤ÎÌ¾¼ê¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Î¼ê¸µ¤Ë¤Ï°ìÃú¤Î²ÐÆì½Æ¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¤¦¤ó¤³¤ÈÎ²²«¤Ç²ÐÌô¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é³«»Ï¡£½Æ¤ÎÌ¾¼ê¥Ó¥êー¡¦¥¶¡¦¥¥Ã¥É¤ÏÃÆÀÚ¤ì¡£ÀïÁè¤ÎÅ·ºÍ¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë¤È¥¹¥¥Ô¥ª¤Ë¤Ï°ìÊ¼¤â¤Ê¤¤¡£¿ûÌîÄ¾¤Î»çÅÅ²þ¤â¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ç¡¢»³¸ýÂ¿Ê¹¤ÎÈôÎ¶¤âÚ¨ºÂ¤·¤¿¤Þ¤Þ¡£
¡¡ÂÐ¤·¤Æ¡¢½ÉÅ¨¡Ö¥¨¥ó¥º¡×ÀªÎÏ¤ÏÁ´¤Æ°ÛÇ½¤Î¼Ô¤¿¤Á¤À¡£¡Ö¥¨¥ó¥º¡×¤Î²¦¡Ö¹õ²¦¡×¤ÏÀ¸Ì¿¤òÁý¿£¤µ¤»¤ëÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢¿©ÎÈ¤òÁý»º¤·¡¢½ý¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤òÌþ¤¹¡£¤½¤ÎÇÛ²¼¤Ç¤¢¤ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ì¡¦¥À¥ë¥¯¤Ï²Ð±ê¤òÊü¤Á¡¢¥¸¥ë¥É¥ì¤ÏÉÔ»à¿È¡¢¥¢¥Ê¥¹¥¿¥·¥¢¤ÏÉ¹Àã¤òÁà¤ë¡£¥é¥¹¥×ー¥Á¥ó¤ÏËâ½Ñ¤ò¼«ºß¤È¤·¡¢ÅÚÊýºÐ»°¤Ï¿·ÀñÁÈ¤Î¸¸±Æ¤ò¾¤´¤¹¤ë¡£¡Ê¤½¤¦¸À¤¨¤Ð¡¢ºÇ¿·ÏÃ»þÅÀ¤Ç¤â¥¨¥ó¥º¤ÎÃæ¤Ç¤âÌÀÃÒ¸÷½¨¤À¤±¤Þ¤ÀÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤·¤À¤¬¡Ä¡Ä¡©¡Ë
¡Ö¹õ²¦¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿°ÛÇ½¤Î½¸ÃÄ¡¢¡Ö¥¨¥ó¥º¡×
¡¡¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º¤¿¤Á¤â±Ñ·æÂ·¤¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¨¥ó¥º¤¬°ÛÇ½¤ò¶î»È¤¹¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤ÆÈà¤é¤ÎÉð´ï¤ÏÅ¾À¸Á°¤ÎÃÎ·Ã¤äÍ¦µ¤¡ÊÕ¡·×¤ÈÈÚÍ¦¤È¤â¸À¤¦¡Ë¤Î¤ß¡£¤½¤¦¡¢¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º¤Ï°µÅÝÅª¤ËÉÔÍø¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤é¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÁ´¤¯µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£¡ÖÌÌÇò¤¨¤Ê¤¡¡¢¤³¤Î¹«¤Ï¡£¤¿¤Þ¤é¤ó¤Ê¡×¤¯¤é¤¤¤Î¥Î¥ê¡£¤à¤·¤í´ò¡¹¤È¤·¤Æ¡¢»àÃÏ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡Ö¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º¡×¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎºÝ¤¿¤ë¤â¤Î¤¬¡¢ÅçÄÅÃæÌ³¾¯ÊåËµ×¡£¤³¤Î¥Þ¥ó¥¬¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º¡×¤ÎÁíÂç¾¤Ë¤·¤ÆÀï²îµ´¡¢ÅçÄÅËµ×
¡¡¥Þ¥ó¥¬¤Ë¤ª¤±¤ë¼ç¿Í¸ø»Ë¾å¡¢ºÇ¤âÌµÃã¤Ê¼ç¿Í¸ø¤Î°ì¿Í¡¢ÅçÄÅËµ×¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÌµÃã¤¹¤ë¤â¤Î¤ÈÀÎ¤«¤éÁê¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ëµ×¤ÏÈô¤ÓÈ´¤±¤Æ¹ó¤¤¡£¡Ö¥Ù¥ë¥»¥ë¥¯¡×¤Î¥¬¥Ã¥Ä¤È¤É¤Ã¤³¤¤¤É¤Ã¤³¤¤¤À¤È¤¤¤¨¤ÐÅÁ¤ï¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÂè1ÏÃ1¥Úー¥¸ÌÜ¤«¤éÀè½Ò¤Î¡Ö¼Î¤Æ¤¬¤Þ¤ê¡×¤Ç»à¤Î¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¼ç¿Í¸ø¤À¡£Àï¾ì¤ÇÎ¨Àè¤·¤Æ»à¤Ì¤³¤È¤¬²«ÀôÏ©¤ÎÀè¿Ø¡¢ÍÀ¤ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«»à¤Ì¤³¤È¤Ë¤ä¤¿¤éÀÑ¶ËÅª¡£¤½¤¦¤·¤¿ÎÑÍý´¶¤ò»ý¤Ä¤¬¸Î¡¢Â¾¿Í¤Ë¤â¤½¤ì¤ò¶¯Í×¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡»à¤Î¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¡È¸ùÌ¾²îµ´¤Î»§¿Í¥Þ¥·ー¥ó¡É¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âç¾¤Î¼ó°õ¤ËÌÜ¤¬¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È°Î¤½¤¦¤ÊÅ¨¤ò¸«¤«¤±¤ë¤È¾¡¼ê¤ËÂç¾¼óÇ§Äê¡Ê°ì±þ³ÎÇ§¤Ï¤¹¤ë¤¬ÊÖ»ö¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡Ë¤·¤Æ¡¢¡Ö¼ó¤ª¤¤¤Æ¤±¡×¤ÎÀ¼¤«¤±»ö°Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£ÍÅ²ø¼ó¤ª¤¤¤Æ¤±¤Î½Ð¸½¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÏÆÌÜ¤ò¹ß¤é¤ºÆÍ¿Ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌµÃã¤ÊÀï¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»à¤Ë¤«¤±¤ë¡£¡ÖÆý»ù¤è¤êÌÜ¤¬Î¥¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
°ÛÍÍ¤ËÂç¾¼ó¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÍÅ²ø¼ó¤ª¤¤¤Æ¤±¤³¤ÈËµ×
¤½¤·¤Æ¤è¤¯»à¤Ë¤«¤±¤ë
¡¡¤«¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¼«Ë½¼«´þ¤Ë»à¾ì½ê¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¤â°ã¤¦¡£ÎäÅ°¤ËÀï¾ì¤ò¸«¶Ë¤á¡¢Àïµ¡¤òÃµ¤ê¡¢É¬Í×¤È¤¢¤é¤Ð¼«¤é¤ò°ì¸Ä¤ÎÆ»¶ñ¡¢Éð´ï¤È¤·¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤â±Þ¤ï¤ºí´í°¤Ê¤¯Êü¤ê½Ð¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Ã±¹ÔËÜ6～7´¬¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥Þ¥â¥ó´Ö¸¶¥µ¥ë¥µ¥Ç¥«¥À¥ó²ñÀï¡¢Ëµ×¤Îº£À¸ÆóÅÙÌÜ¤Î¼Î¤Æ¤¬¤Þ¤ê¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤Ç¡¢ÆÉ¤ßÊÖ¤¹¤¿¤Ó¤Ëáã¤ì¤ë¤Û¤É¤«¤Ã¤³ÎÉ¤¤¡£
¡¡¼«·³¤Î²õÌÇ¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¿®Ä¹¤äÍ¿°ì¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢Óù¤Ë¤Ê¤ë·è°Õ¤ò¤¹¤ëËµ×¤ÏÅÂ·³¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÅ¨¿ØÎó¤É¤Ã¿¿¤óÃæ¤Ø¤ÎÆÍ¿Ê¤ò·è¹Ô¤¹¤ë¡£´Ø¥ö¸¶Ä»Æ¬ºä¤Î¼Î¤Æ¤¬¤Þ¤ê¤ò¡¢¤Þ¤¿¤³¤³¤Ç¤â¹Ô¤Ê¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£ÉÕ¤½¾¤¦¤Ï¡¢¶¸ËÛ¤Ë¶î¤é¤ì¤¿¥É¥ïー¥Õ¤Î°ìÂâ¡£Ëü»à°ìÀ¸¤ÎºîÀï¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Èà¤é¤Ë°ìÀÚ¤ÎÈáÁÔ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í´ò¡¹¤È¤µ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀï¤Ï¾Ð¤¦¤Æ»à¤Ì¤ë¤¬¾¡¤Á¡×¤¬Ëµ×¤ÎÅ¯³Ø¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤È¤¤Î¼Î¤Æ¤¬¤Þ¤ê¤ËÄ©¤Þ¤ó¤È¤¹¤ëºÝ¤Î¸«³«¤¥Úー¥¸¤¬¡¢Êª¸ìËÁÆ¬¤Î¸«³«¤¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¹½¿Þ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ëµ×¤Î¿´¾Ý¤¬¤³¤³¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢¿®Ä¹¤äÍ¿°ì¤¬Èà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¿¤òÅê¤²¼Î¤Æ¤ë¤Û¤É¤Î²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÃç´Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï´Ø¥ö¸¶¤ÎÂà¤¸ý¤¬Ëµ×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ì¤Û¤É¤ÎÁÛ¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤¬ÁÌ¹Ô¤·¤Æ»¡¤»¤é¤ì¤ë¸«¤»¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢Êª¸ì¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡°ìËÜ¤ÎÌð¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Å¨¿Ø¤òÀÚ¤êÎö¤¯Ëµ×¤È¥É¥ïー¥Õ¤¿¤Á¤Î¸«»ö¤ÊÉð¼ÔÆ¯¤¤Ï¡¢¸«Á÷¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¿®Ä¹¤ò²ù¸ç¤µ¤»¡¢Å¨¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤ÎÅÚÊý¤òÁ¢Ë¾¤µ¤»¤ë¡£¤³¤Î¥·ー¥ó¤òÆÉ¤à¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¡Ö¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º¡×¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤Û¤É¤À¡£
¡¡³ùÁÒÉð»ÎÆ»¤ò¡¢¸åÀ¤¤Þ¤Ç½ã¿èÇÝÍÜ¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë»§Ëà¡£¤½¤³¤Ë°é¤Á¡¢¿§¡¹¤¢¤Ã¤¿ºÍ¤âÇ½¤â¡¢·ì¤ÈÀï¤ÈÅ¥¤ÇÁ´ÉôÀ÷¤á¾å¤²¡¢¼«Ê¬¤ÏÀï°Ê³°Ìò¤ËÎ©¤¿¤Ì¤ÈÉ¬»à¤Ë¼«Ê¬¤òÎ§¤·Â³¤±¤¿¡¢À¸¿è¤Î»§ËàÅçÄÅ¿Í¡£ÌÜ¤òÎ¥¤¹¤È¥¢¥Ã¥µ¥ê¤È¤¯¤À¤Ð¤ëÃË¡¢ÅçÄÅËµ×¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿®Ä¹¤â¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢²æ¡¹¡¢ÆÉ¼Ô¤ò´Þ¤á¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ªË¡ÊºîÃæ¤Ë¤ª¤±¤ëËµ×¤Î°¦¾Î¡£²Ä°¦¤¤¡Ë¤¬Êü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÍ¾ÃÌ¤Ê¤Î¤À¤¬¡£Ãø¼Ô¤ÎÃÏ¸µ¡¢µÜºê¤Ë¤Ïº´ÅÚ¸¶¤È¤¤¤¦ÅÚÃÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬´ñ¶ø¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢ÅçÄÅËµ×¤Î½êÎÎ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º¡×Ï¢ºÜ°Ê¹ß¡¢Èà¤¬¾ë¼ç¤Ç¤¢¤Ã¤¿º´ÅÚ¸¶¾ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿À»ÃÏ½äÎé¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï450Ç¯ÌÜ¤ÎÀ¸ÃÂº×¡¢ÅçÄÅËµ×¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Ê»¤»¤Æ¡Ö¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º¡×¤Î¸¶²èÅ¸¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£¸©Æâ³°¤«¤é¡Ö¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º¡×¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¯Íè¾ì¤·¡¢Ç®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿À¹¶·¤ò¸«¤»¡¢¤¤¤Þ¤äº´ÅÚ¸¶Ä®¤ÎÄ®¤ª¤³¤·¤Î¥ー¥Ñー¥½¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£ÅçÄÅËµ×¤È¤¤¤¦Àï¹ñÉð¾¤È¤·¤Æ¤ÏÄã¤¤ÃÎÌ¾ÅÙ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»Ë¼Â¾å¤Ç¤Ï·æ½Ð¤·¤¿ÉðÍ¦¤ò¤â¤Ä¿ÍÊª¤òÈ¯¸«¤·¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ë¿ø¤¨¤¿Ê¿Ìî¹ÌÂÀ»á¤Î·Å´ã¤ÏÎ®ÀÐ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤Î¡Ö¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º¡×¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¹¥¿ーÎò»Ë¥¥ã¥é¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â³¤¤¤Æ¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¡¢»Ë¼Â¤È¹ç¤ï¤»¤Æ3¿Í¤Û¤É¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡¢¸»¥Î¶åÏºÈ½´±µÁ·Ð¡¢¤½¤·¤ÆÅÚÊýºÐ»°µÁË¡£»þÂå¤ÈÃÏ¿Þ¤òÄ¶¤¨¤¿±Ñ·æ¤¿¤Á
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤Þ¤º¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥ë¥«¡£¥«¥ë¥¿¥´½Ð¿È¤Ç¤¢¤ê¡¢µª¸µÁ°3À¤µª¤ÎÃÏÃæ³¤À¤³¦¤ÇºÇ¤â¶²¤ì¤é¤ì¤¿Éð¿Í¡£2～3Ëü¤ÎÊ¼¤ò°ú¤Ï¢¤ì¡¢Åß¤Î¥¢¥ë¥×¥¹±Û¤¨¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¥íー¥Þ¤Ë¹¶¤á¹þ¤ßÂèÆó¼¡¥Ý¥¨¥ËÀïÁè¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¡¢¥íー¥ÞÀäÂÐ»¦¤¹¥Þ¥ó¡£
¡¡¥íー¥Þ¤ò¥Ó¥Ó¤ê»¶¤é¤«¤»¤¿¥Þ¥¸¤â¤Î¤Î¥íー¥ÞÆÃ¹¶¡£¥¢¥ë¥×¥¹±Û¤¨¤À¤±¤Ç¶ÃØ³¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤Ë8Ëü¿Í¤Î¥íー¥ÞÊ¼¤Î¤¦¤Á7Ëü¿Í¤òÀï»à¤µ¤»¤¿Îò»Ë¾åºÇ¤âÀ®¸ù¤·¤¿Êñ°ÏÝÓÌÇÀï¡Ê¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë·³¤ÏËÜ¹ñ¤«¤é¤ÎÁý±ç¤ò¼õ¤±Ê¼¿ô5ËüÁ°¸å¡Ë¡Ö¥«¥ó¥Íー¤ÎÀï¤¤¡×¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä10Ç¯°Ê¾å¤«¤±¤ÆÅ¨ÃÏ¥íー¥Þ¤ò¹Ó¤é¤·¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë¤Ë¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¥íー¥Þ¤Ç¤Ï¥Ê¥Þ¥Ï¥²¤è¤í¤·¤¯¡Ö¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë¤¬Íè¤ë¤¾¡×¤È¸À¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤òí¿¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£¤Ê¤ª»Ë¼Â¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¥¹¥¥Ô¥ª¤Ë¥«¥ó¥Ê¥¨¤ÎÀï½Ñ¤ò¥Ñ¥¯¤é¤ì¤Æ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë¤Ï·ë¹½¤Ê¤´¹âÎð¤Ç¤¢¤ë¡£ºîÃæ¡¢Ëµ×¤Ë¡Ö²¿¤«¤É¤¨¤é¤¤Àï¤Á¤ä¤é¤«¤·¤¿¤Î¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á´¤¯¤½¤ÎÄÌ¤ê¡£ÉáÃÊ¤ÏÊò¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬Àï¤Ë¤Ê¤ë¤È¤È¤¤É¤³ÐÀÃ¤·¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ì¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾õ¶·¤òÂÇ³«¤¹¤ë¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÀïÁèÃÎ·ÃÂÞ¡£ºÇ¿·´©¤Ç¤ÏËµ×¤é¤Î´íµ¡¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾ï»þ³ÐÀÃ¡£Á´À¹´ü¤ò»×¤ï¤»¤ë¡¢°¤¤´é¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ò¥é¥³ー»á¤ÎÉÁ¤¯¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¤«¤Ã¤³ÎÉ¤¤¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¤Ï¤½¤ó¤Ê¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë¤ÎºÇ¶á¤ÎÁêÊý¡¢¸»¥Î¶åÏºÈ½´±µÁ·Ð¡£ÅÐ¾ì¤·¤¿¤È¤¤«¤é¤º¤Ã¤È°¤¤´é¤·¤Æ¤¤¤¿¸»»á°ìÌç¤ÎÉð¾¡£Ê¿°ÂËö´ü¤Î¸»Ê¿¹çÀï¤Ç³èÌö¤·¤¿¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÀäÂÐÊ¿²ÈÌÇ¤Ü¤¹¥Þ¥ó¡£ºÇ¿·7´¬¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢É®¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¥¢¥Ë¥áÈÇ¤ÎCV¤¬ÀÐÅÄ¾´¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤½¤ó¤Êµ¤¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µÁ·Ð¤ÏÆüËÜ¤ËÈ½´±ìÝÕþ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤¯¤é¤¤Èá·à¤ÎÉð¾¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÎÎò»Ë²ò¼á¤Ç¤Ï¿Í¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¤·¡¢×ÖÅÙ½ÐÍè¤Ê¤¤¤·¡¢¤«¤Ê¤ê¤Îº¤¤Ã¤¿¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¡£°ìÊý¤Ç¶¼°ÒÅª¤ËÀï¤¬¾å¼ê¤¯¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥¹¥Ôー¥É¤ÇÊ¿²È¤òÌÇË´¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç³§ÂÐ±þ¤Ëº¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Æó½Å¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Îº¤¤Ã¤¿¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£ÍÇ½¤¹¤®¤Æ¡¢µÕ¤ËÌ£Êý¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£ÃÅ¥Î±º¤Ç¤ÏÈóÀïÆ®°÷¤Î¿åÉ×¤â¼Í»¦¤¹ÙÝÇË¤ê¤ÎÀïË¡¤ò¹Í°Æ¡¢¤ª¤Þ¤±¤ËÄ¶Âç»ö¤ÊÅ·¹Ä²È¤Î²ÈÊõ¡¢ÁðÆå·õ¤âÊ¶¼º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÆüËÜ»Ë¤Ë»Ä¤ë¥ëー¥ë¥Ö¥ì¥¤¥«ー¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º¡×¤Ç¤Ï¤½¤ÎÀïÎ¬Àï½Ñ¤Î¥¨¥°¤µ¤¬Í¿°ì¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸»Ê¿¹çÀï´ü¤ÎÎò»Ë¸¦µæËÜ¤òÆÉ¤à¤È¡¢¡Ö¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º¡×¤ÎµÁ·Ð¤Ï¤«¤Ê¤ê»Ë¼Â¤ÎµÁ·Ð¤Ë¶á¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ê¿Ìî¹ÌÂÀ»á¤Î¿ÍÊªÂ¤·Á¤Î¹ª¤ß¤µ¤Ë´¶¿´¤¹¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ê¿°ÂËö´ü¤Î¸»»á´Ø·¸¼Ô¤ÏÂ¿¾¯¤Îº¹¤Ï¤¢¤ì¡¢´ðËÜ¤¬¥Ðー¥µー¥«ー¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¥Ðー¥µー¥«ー¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÅýÎ¨¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¥±¥ó¥¿¥¦¥í¥¹¤ò¾èÇÏ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³ÎÉ¤¤¡£
¸»¥Î¶åÏºÈ½´±µÁ·Ð
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Ï¤´Â¸ÃÎ¡¢ËëËö¤ÎµþÅÔ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¤¿¿·ÀñÁÈµ´¤ÎÉûÄ¹¡¦ÅÚÊýºÐ»°µÁË¡£ËëËö¤ÎÁûÍð¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¸ÞÎÇ³Ô¤Ë¤Æ´±·³Áê¼ê¤Ë¸É·³Ê³Æ®¡¢Æ®»à¤·¤¿¡£¤³¤Î¿Í¤Ï»§ËàÀäÂÐ»¦¤¹¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Õ¤Èµ¤¤Å¤±¤ÐÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ß¤ó¤ÊÊªÁû¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤ÎÅÚÊý¤Ï¿ô¤¢¤ëÅÚÊýºÐ»°Áü¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âºÇ¹â¤ÎÅÚÊý¤Î°ì¿Í¤À¤È»×¤¦¡£¤¤¤Ä¤â¤ÏÌµ¸ý¡¢Ìµ°¦ÁÛ¡£¤·¤«¤·¶¯Å¨¤ËË«¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢³ä¤È¤¹¤°¥Ç¥ì¤ë¡Ö¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º¡×¶þ»Ø¤Î¥Ä¥ó¥Ç¥ì¡£ºîÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÇÑ´þÊª¡Ö¥¨¥ó¥º¡×¤È¤·¤Æ°ÛÀ¤³¦¤Ë¾¤´¤µ¤ì¡¢¥¨¥ó¥º¤Î²¦¡¢¹õ²¦¤ÎÇÛ²¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¸Á°¤«¤é°ø±ï¤Î¤¢¤ë»§½£ÅçÄÅ¡¢¤½¤Î»ø¤Ç¤¢¤ë¡ÊÀ¸¤¤¿»þÂå¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¬¡ËÅçÄÅËµ×¤È²ñÅ¨¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Èà¤Î¤Ê¤«¤Î»ø¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤¬¿¨È¯¤µ¤ì¤¿¡£·ãÆ°¤ÎËëËö¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢Éð»Î¤È¤·¤ÆÀ¸¤¡¢Éð»Î¤È¤·¤Æ»à¤Ì¤³¤È¤òÄÉ¤¤µá¤á¤¿ÃË¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Î¸Ê¤ÎÍ¤êÍÍ¤Ëµ¿µÁ¤òÊú¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£7´¬¤Ç¤Ï²ÅÄÁí»Î¡ÊÍ©Îî¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎËÜÍè¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤ò¶µ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¹â¤Þ¤ê¤¹¤®¤¿Ëö¤Ë¡¢Éð½£ÊÛ¤¬½Ð¤ë¤Î¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¨¥â¤¤¡£¡Ö²¶¤¡°ì¿Í¤Ë¤·¤Í¤§¤Ç¤¯¤ì¤í¡×¤Ï¿´¤ËÝî¤ß¤¿¡£
¡Ö¹õ²¦¡×ÍÍ¤Èº£¸å¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¥¨¥ó¥º¡¢ÅÚÊýºÐ»°µÁË
±ÑÍº±Ñ·æ¡ÜTRPG¡Ü¥ß¥ê¥¿¥êー¡¢¤½¤ÎÂç²ÐÎÏ¡ª
¡¡µ©Âå¤ÎÅÁ´ñ¥Þ¥ó¥¬²ÈÊ¿Ìî¹ÌÂÀ»á¤¬¡ÖHELLSING¡×¤ËÂ³¤¡¢À¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿ÞÕ¿È¤Î°ìºî¡Ö¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º¡×¡£¤½¤ÎÇË³Ê¤ÎÌÌÇò¤µ¤Î´ð¼´¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÎò»Ë¾å¤Î±ÑÍº±Ñ·æ¤¬¡¢ÀªÂ·¤¤¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¶½¹ÔÅª¤Êßê¤Ó¤ä¤«¤µ¤Ë¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¡¢¤³¤ÎÀßÄê¤òÊ¹¤¤¤Æ»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡¢TYPE-MOON¤Î¡ÖFate¡×¥·¥êー¥º¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢Ê¿Ìî¹ÌÂÀ»á¤â¡¢¼«ºî¡Ö°Ê²¼Î¬¡×¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡ÖFate¡×¤òÂêºà¤È¤·¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢¤³¤ì¤â¶áÂå¤ÎÅÁ´ñ¤â¤Î¤Ë¤À¤±¤Ë¸Â¤é¤ì¤¿¼êË¡¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¸Å¤¯¤Ï¥®¥ê¥·¥¢¤Î¡Ö¥¤ー¥ê¥¢¥¹¡×¡¢¡Ö¥ª¥Ç¥å¥Ã¥»¥¤¥¢¡×¤ä¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢ー¥µー²¦ÅÁÀâ¤ËÂêºà¤ò¤È¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î½ö»ö»í¡¢±é·à¡¢¥ª¥Ú¥é¤Ê¤É¡¢±ÑÍº¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ëÊª¸ì¤Ï¡¢¤½¤Î»þÂå¡¢¤½¤Î»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾ï¤Ëºî¤é¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¡Ö¤¢¤Î±ÑÍº¤È¤¢¤Î±ÑÍº¤¬Àï¤Ã¤¿¤é¤É¤Ã¤Á¤¬¶¯¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¸Åº£¤Î¡È¿ßÆó¡É¤¬Êú¤¯µ¿Ìä¤Ç¤¢¤êÌ´¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º¡×¤â¤½¤Îµ¤É÷¤ò¼õ¤±·Ñ¤°°ìºî¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤³¤ÏºÇ¶¯¥ª¥¿¥¯¤Î°ì³Ñ¡¢Ê¿Ìî¹ÌÂÀ»á¡£¤µ¤é¤Ë¹äÏÓ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÁÇºà¤ò¡¢TRPGÅª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーÍ×ÁÇ¤ä¥²ー¥à¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¤ªÆÀ°Õ¤Î·³»öÃÎ¼±¡Ê¤·¤«¤âº£²ó¤ÏÈÏ°Ï¤¬Á´»þÂå¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Éý¤Î¹¤µ¡Ë¤Þ¤Ç¤ò°ì¤Ä¤Î»®¤ËºÜ¤»»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖHELLSING¡×¤ËÂ³¤¡¢¤Þ¤¿¤âÀßÄê¤Î²áÀÑºÜ¡¢¼è¤êÊüÂê¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤Æ°ÛÀ¤³¦¤Ç±ÑÍº±Ñ·æ¤òÆó¤Ä¤Î¿Ø±Ä¤ËÊ¬¤±¡¢¹ñÅð¤ê¤òÁê¶¥¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÊª¸ì¤¬³«Ëë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ë¼Â¤Ç¤â°ìÊÊ¤âÆóÊÊ¤â¤¢¤ë¿ÍÊª¤¿¤Á¤À¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ê¿Ìî¹ÌÂÀÀá¤È¤ÎÁêÀ¡¢È´·²¡£»§ËàÈÍÅçÄÅËµ×¤È¿·ÀñÁÈÅÚÊýºÐ»°¤¬¡¢200Ç¯°Ê¾å¤Î¤È¤¤òÄ¶¤¨¤¿°ø±ï¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¡£ÂçÀï´ü¤ÎÌ¾¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¿ûÌîÄ¾¤È°ÛÀ¤³¦¤Çî°íð¤·¤¿ÂèÆó¹ÒÀï´Ï»ÊÎá´±»³¸ýÂ¿Ê¹¤Ï¡Ö¤¿¤Ã¤¿Æó¿Í¤À¤¬¡¢Æó¹ÒÀï¤À¡×¤À¤È¸À¤¤Êü¤Ä¡£¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë¤ÎÀï½Ñ¤ò¸¦µæ¤·¡¢ÌÏÊï¤·¡¢Î¿¤¤¤À¥¹¥¥Ô¥ª¤¬2000Ç¯¤ÎÀïÁè»Ë¤òÌÖÍå¤¹¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¼ç½¾¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÈÌÀÃÒ¸÷½¨¤Ï²×Îõ¤ÊÁþ°¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¡¢»¦¤·¹ç¤¤¡¢¤ä¤Ï¤êÆ±¤¸¼ç½¾¤Î´ÖÊÁ¤Ç¤¢¤Ã¤¿Æá¿ÜÍ¿°ì¤Ï¡¢¤½¤Î¶²¤í¤·¤µ¤òÃÎ¤ê¤Ä¤Ä¤â¸»µÁ·Ð¤ËÄ´Î¬¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£Èà¤é¤Î´Ø·¸À¤È¥Ð¥Ã¥¯¥Üー¥ó¤òÃÎ¤ë¤â¤Î¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤É¤ì¤â¡¢Ä»È©¤â¤Î¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡±ÑÍº±Ñ·æ¤¿¤Á¤¬¡¢»áÆÈÆÃ¤Î¥³¥Þ³ä¤ê¤Ç¡¢Âç¸«ÆÀ¤òÀÚ¤ê¡¢°ø±ï¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¡¢Îò»Ë¤Îif¡£¤³¤ì¤³¤½¡Ö¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º¡×¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿Èà¤é¤Ï¡¢°ÛÀ¤³¦¤â¤Î¤Î¾ï¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¤Îµ»½Ñ¤òÂ¿Ê¬¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢¿®Ä¹¤ÎÅ´Ë¤¤È²ÐÌôÀ½Â¤¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î»ö¾Ý¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢¿®Ä¹¤¬µ¤ÉÕ¤¡¢»ç¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡Ö»×¹Í¤Îº¹°Û¡×¤À¤È¡¢ºîÃæ¤ÇÄêµÁÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¿®Ä¹¤¬¿Í´Ö¤Î°äÂÎ¤òÍÑ¤¤¤Æ²ÐÌô¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÅ´Ë¤¤ÎÀ¸»º¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢°ÛÀ¤³¦¤Ç¤ÎÀïÁè¤ËÈ¯Å¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¤Ê¤¤¡¢ÃÎ¼±¤¬µ»Ç½¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Êª»ö¤òÊÌ¤Î³ÑÅÙ¤«¤éÄ¯¤á¡¢È¯Å¸¤µ¤»¤ëÇ½ÎÏ¡£À¤³¦¤ò¤«¤²ó¤·¡¢ËüÊª¤òÊÑ¼Á¤µ¤»¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º¤¬°ÛÀ¤³¦¤Ë¤¤¤ë¡¢ËÜÍè¤ÎÍýÍ³¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡°ÛÀ¤³¦¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÆÃ¼ì¤ÊºîÉÊ¤ÏÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤À¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¡È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¡É¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£°ÛÀ¤³¦¤Ç¤Î°ÛÊ¸²½¸òÎ®¡£¤³¤ó¤Ê¥Þ¥ó¥¬¤òÉÁ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¿Ìî¹ÌÂÀ»á¤¯¤é¤¤¤Î¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º¡×¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°ºî¡ÖHELLSING¡×OVA¤Î¥Î¥ê¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¡¢¥Ò¥é¥³ー¥¨¥¥¹¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¼ê·ø¤¤ºî¤ê¤Ï¡¢¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¡¢¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£ºî²è¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¸¶ºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡¢²»¤Ç¤ÎÉ½¸½¤¬º¤Æñ¤Ê¡Ö¹æ¥Ã¡×¡¢¡Ö¤¾¤ó¤Ã¡×¤Ê¤É¤Îµ¼²»¤ò¿Í¤ÎÀ¼¤Ç¤½¤Î¤Þ¤ÞÅö¤Æ¤ë¤Ê¤É¡¢¿ï½ê¤Ë¥±¥ì¥ó¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¸«Ë°¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¡¢Ã±¹ÔËÜ¤Ç¸À¤¨¤Ð4´¬¤Î¤Ê¤«¤Û¤É¡¢Êª¸ìÅª¤Ë¤Ï¥ô¥§¥ë¥ê¥ÊÀêµò¤Þ¤Ç¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°Ê¹ß¤ÎÆâÍÆ¤â¡¢¸¶ºî¤Ç¤Ï¸«¤»¾ì¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â³¤¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡£¡ÚDRIFTERSÊüÁ÷³«»ÏPV¡Û
¡ÖÊ¿Ìî¹ÌÂÀ¡ùÂçÇîÍ÷Ðò¡×¤Ë¤Æ¡¢·¯¤òÂÔ¤Ä¡ª
¡¡¸½ºß¡¢¡Ö¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º¡×¤ÎÊª¸ì¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È½ªÈ×¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º¤¬¼«Í³°Õ»Ö¤ò»ý¤Á¡¢À¤³¦¤ò¤«¤²ó¤¹¤³¤È¤òË¾¤à°ÛÀ¤³¦¤Î´ÉÍý¼Ô¡Ö»ç¡×¤Î»×ÏÇ¤È¡¢Æ±¤¸¤¯´ÉÍý¼Ô¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤Î¡ÖEASY¡×¤È¤Î³Î¼¹¡£º¹°Û¤Ë¤è¤êËü¾Ý¤òÊÑ¼Á¤µ¤»¤ë¤â¤Î¡Ö¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º¡×¤ÎËÜÅö¤ÎÌò³ä¤È¤Ï¡©¡Ö¥¨¥ó¥º¡×¤È¤Ï¡©¡¢¤½¤·¤ÆÇÑ´þÊª¤Î²¦¡¢¹õ²¦¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢²æ¡¹¤¬Í½ÁÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤¢¤Î°Î¿Í¤Ê¤Î¤«¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢¤Ê¤Ë¤â²ò¤ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¤Ï¡¢¤¤¤Þ»Ã¤¯¤³¤ÎºîÉÊ¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ÖHELLSING¡×¤È¤¢¤ï¤»¡¢ËÜÆÃ½¸¤ÏÁ°¸åÊÔ¤ÈÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç¹¥¤¤ÊÊ¿Ìî¹ÌÂÀ»á¤Î¡ÖHELLSING¡×¡¢¡Ö¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ÆÂçÊÑ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¤ªÎé¤ò½Ò¤Ù¤¿¤¤¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤ï¤¡¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Ç¤â½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢ÌÀÆü3·î27Æü¤«¤éÃÓÂÞ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¤Ë¤Æ¡ÖÊ¿Ìî¹ÌÂÀ¡ùÂçÇîÍ÷Ðò¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£É®¼Ô¤Ï²áµî¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ê¿Ìî¹ÌÂÀ»á¤Î¸¶²èÅ¸¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢»¨»ï¤äÃ±¹ÔËÜ¤Ç¸«¤ë¤Î¤È°ã¤¤¡¢Ê¿Ìî»á¤Î¸¶²è¤Ï³¨¤È¤·¤Æ¡¢°µÅÝÅª¤ÊÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ê¤Ë¤è¤ê»á¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î³¨¤ò¼ê½ñ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ù¥¿¤ÎÇ»Ã¸¤ä¡¢É®°µ¤òÀ¸¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤â¡¢¥Þ¥ó¥¬¹¥¤¤Ë¤Ï¹Ô¤¯²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£²Ã¤¨¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢²ñ¾ì¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤ËÇã¤¦¥°¥Ã¥º¾¦ÉÊ¤¬ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¥°¥Ã¥º¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ´Ö¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢Å¸¼¨¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤è¤ê¤âÄ¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡½Õ¡¢Åìµþ¤Ïºù¤Î»þ´ü¤À¤í¤¦¤«¡£ÃÓÂÞ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¤Ë¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÊ¿Ìî¹ÌÂÀ¤óÊ¼»Ò¤È¤·¤ÆÀïÎó¤Ë²Ã¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊ£À½¸¶¹Æ F¡§¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º01¡×¤È¡ÖÊ£À½¸¶¹Æ I¡§¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º04¡Ë¡×
¡Ö¤â¤Á¤â¤Á¾¯º´¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÊØÍø¤ÊÉä½Ñ¤Î»¥¤Õ¤»¤ó¡×
¡ÊC¡Ë Shonengahosha All Rights Reserved.