±§ÅÔµÜ»ÔµÄ²ñ£³·îÄêÎã²ñ¤Ï£²£µÆü¡¢ºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨°ìÈÌ²ñ·×¤Ç²áµîºÇÂç¤Î¤ª¤è¤½£²£´£°£¶²¯±ß¤Ë¾å¤ë¿·Ç¯ÅÙ¤ÎÅö½éÍ½»»°Æ¤Ê¤É£¶£µ¤ÎµÄ°Æ¤ò²Ä·è¤·¤ÆÊÄ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

±§ÅÔµÜ»Ô¤¬£²£°£³£°Ç¯¤Î³«¶È¤òÌÜ»Ø¤¹£Ì£Ò£Ô¤ÎÀ¾Â¦±ä¿­¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿£Ê£Ò±§ÅÔµÜ±ØÀ¾¸ý¤ÎÀ°È÷ÈñÍÑ¤Ë¤ª¤è¤½£±£°²¯£³ÀéËü±ß¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É°ìÈÌ²ñ·×¤Ç²áµîºÇÂç¤Î£²£´£°£¶²¯±ß¤¢¤Þ¤ê¤Î¿·Ç¯ÅÙÅö½éÍ½»»°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¿·¤·¤¤Éû»ÔÄ¹¤ËÀÄÌÚ¹îÇ·¹ÔÀ¯·Ð±ÄÉôÄ¹¤ò½¼¤Æ¤ë¿Í»ö°Æ¤Ê¤É¹ç¤ï¤»¤Æ£¶£µ¤ÎµÄ°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¿·¤·¤¤ÀµÉûµÄÄ¹¤ò·è¤á¤ëÁªµó¤â¹Ô¤ï¤ì¶¦¤Ë¼«Í³Ì±¼çÅÞµÄ°÷²ñ½êÂ°¤ÎµÄÄ¹¤ËÄÍÅÄÅµ¸ù»á¡¢ÉûµÄÄ¹¤Ë¹õ»Ò±ÑÌÀ»á¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£