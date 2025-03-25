Âç²Ï¸¶¹î¹Ô¤ÎNewsInsight Âè357²ó ¥½¥Ë¡¼¤¬·§ËÜ¤Ç¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡¢¹ñÆâÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎÌö¿Ê¤ËÃÏ°è¶¦À¸¤ÏÉÔ²Ä·ç
¥½¥Ë¡¼¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤È¥½¥Ë¡¼¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢2025Ç¯3·î15Æü¡¢·§ËÜ»Ô¤Î·§ËÜ¸©Î©·à¾ì¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥½¥Ë¡¼¡¦¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ±éÁÕ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¥½¥Ë¡¼¡¦¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ±éÁÕ²ñ
¡û¥½¥Ë¡¼¤È²»³Ú¡¢·§ËÜ¤ÈÈ¾Æ³ÂÎ
Æ±¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Îº£Ç¯ÁÏÎ©30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿±éÁÕ²ñ¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£¤Þ¤¿¡¢¥½¥Ë¡¼¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤ÎÀ½Â¤»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥½¥Ë¡¼¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¥»¥ó¥µ¡¼¤Î´ð´´¹©¾ì¤È¤Ê¤ë·§ËÜ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê·§ËÜ¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¤ò¡¢·§ËÜ¸©Æâ¤Ë2001Ç¯¤«¤éÁà¶È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î±éÁÕ²ñ¤Ï¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤äÃÏ°è¶¦À¸¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤â¤¢¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆÃÊÌ±éÁÕ²ñ¤Ç¤Ï¡¢²»³Ú¤Ë¤è¤ë³èÎÏ¤È´¶Æ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¦À¸¤È¶¦Â¸¤ò´ê¤¤¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃÊÌ±éÁÕ²ñ¤Î¼ý±×¤Ï¡¢¡Ö·§ËÜ¸©À¤³¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸»Ù±ç¶â¡×¤Ë´óÉÕ¡£Æ±»Ù±ç¶â¤Ï¡¢Ì¤Íè¤ÎÃÏ°è¤È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¿Íºà°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·§ËÜ¸©Æâ¤Î´ë¶È¤ä·Ý½Ñ²È¡¢³ØÀ¸¤Î³¤³°¿Ê½Ð¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿·§ËÜ¸©Î©·à¾ì¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¤Î¥¨¥ó¥é¥ó¥¹¤ÎÍÍ»Ò
¥½¥Ë¡¼¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤ÎÉû¼ÒÄ¹·ó·§ËÜ¥Æ¥Ã¥¯Ä¹¤Ç¤¢¤ë»³²¼Ëþ»á¤Ï¡¢¡Ö2001Ç¯¤«¤é·§ËÜ¤ÇÁà¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤¬¡¢·§ËÜ¤È²æ¡¹¤¬·È¤ï¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¤¬À¤³¦¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÆÃÊÌ¸ø±é¤ò¡¢ÃÏ°è¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¦¡£²æ¡¹¤¬»ö¶È³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÍý²ò¤È»Ù±ç¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤³¤³¤Þ¤Ç¤³¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²»³Ú¤È¤¤¤¦¥½¥Ë¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤òÁÏ¤ì¤¿¤³¤È¤ò´î¤Ð¤·¤¯»×¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸á¸å3»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÆÃÊÌ±éÁÕ²ñ¤Ï¡¢1800Ëç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¤È¤Ê¤ê¡¢ËþÀÊ¤Î¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢·§ËÜ¸©¤ÎÌÚÂ¼·ÉÃÎ»ö¤ä¼«¼£ÂÎ´Ø·¸¼Ô¡¢·§ËÜ¶áÎÙ´ë¶È¤Î·Ð±Ä´´Éô¤Ê¤É¤âË¬¤ì¤¿¡£
ÅöÆü·ô¤ò´Þ¤á¤Æ´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿
·§ËÜ¤Ç¤ÎÆÃÊÌ±éÁÕ²ñ¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È
ÆÃÊÌ±éÁÕ²ñ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à
Âè°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÁ¸±¤ÈËâË¡¤¬¶Á¤¹ç¤¦¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤Î²»³Ú¤ÎÎ¹¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¤È¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥Ï¥ê¡¼¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¸¼Ô¤ÎÀÐ¡×¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡×¡¢¡ÖE.T.¡×¤Ê¤É¤Î±Ç²è²»³Ú¤ò±éÁÕ¡£ÂèÆóÉô¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ó¥È¥Ë¥ó¡¦¥É¥ô¥©¥ë¥¶¡¼¥¯ ¸ò¶Á¶Ê9ÈÖ ¥ÛÃ»Ä´ ºîÉÊ95¡Ø¿·À¤³¦¤è¤ê¡Ù¡×¤È¤·¤ÆÂè2³Ú¾Ï¤ª¤è¤ÓÂè4³Ú¾Ï¤ò±éÁÕ¤·¡¢Âè»°Éô¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º²»³Ú¾¶¡Á±§Ãè¤ò¶î¤±¤ë¡¢²»³Ú¤ÎÎ¹¡Á¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤Î¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¤Î³Ú¶Ê¤ò±éÁÕ¤·¤¿¡£»Ø´ø¤Ï¡¢¿·ÄÌ±ÑÍÎ»á¡£
ÆÃÊÌ±éÁÕ²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥½¥Ë¡¼¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤ÇÈ¾Æ³ÂÎ¤Î³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ò°÷¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤µ¡²ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¶ÊÌÜ¤Ç³Ú¤·¤á¤¿¤È»×¤¦¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¡Ê9ºÐ¡¢¾®³Ø3Ç¯À¸¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢½é¤á¤Æ¸«¤ë³Ú´ï¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£º£Æü¤Î±éÁÕ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢²»³Ú¤Î¼ø¶È¤ÇÃÆ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤³Ú´ï¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
³«±éÁ°¤ÎÍÍ»Ò¡£²ñ¾ì¤ÏËþÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¸ø³«¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÎÍÍ»Ò¡£ÃÏ¸µ¤Î³ØÀ¸¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿
¤³¤Á¤é¤ÏÅöÆü¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÎÍÍ»Ò
±éÁÕ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥½¥Ë¡¼¡¦¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ï¡¢¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¼Ò°÷¤äOB¡¢OG¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÌó110¿Í¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ç¡¢1995Ç¯²Æ¤Ë¼Ò°÷Í»Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ëÀ®¤·¤¿¡£1996Ç¯¤ÎÂè1²ó±éÁÕ²ñ°Ê¹ß¡¢Ìó8¥«·î¤´¤È¤Ë±éÁÕ²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë40²ó¤òÄ¶¤¨¤ë±éÁÕ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£
1999Ç¯¤Ë¤Ï¡¢²»³Ú²È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥½¥Ë¡¼²ñÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÎÂç²ìÅµÍº¤Î»Ø´ø¤Ë¤è¤ë¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¸ò¶Á¶ÊÂè9ÈÖ¤ò±éÁÕ¡£¤Þ¤¿¡¢¥½¥Ë¡¼¡¦¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¥Ã¥¯¹ç¾§ÃÄ¤È¤Î¶¦±é¤â½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£2008Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥«¡¼¥Í¥®¡¼¥Û¡¼¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ï¡¼¥Ç¥£¥ó¥°»á¤Î»Ø´ø¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ±éÁÕ²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥Á¥§¥ê¥¹¥È¤Î¥è¡¼¥è¡¼¡¦¥Þ»á¤Î¶¨±é¤â¼Â¸½¤·¤¿¡£
2023Ç¯¤«¤é¥½¥Ë¡¼¡¦¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ÎÆÃÊÌ¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Î½½»þÍµ¼ù¼ÒÄ¹ COO·óCFO¤Ï¡¢¡ÖÆÃÊÌ¸ÜÌä¤Î½¢Ç¤»þ¤Ë¡¢È¾Æ³ÂÎ»ö¶È¤Ç³èÀ²½¤·¤Æ¤¤¤ë·§ËÜ¤Ç±éÁÕ²ñ¤ò³«ºÅ¤Ç¤¤ì¤ÐÍ°ÕµÁ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥½¥Ë¡¼¡¦¥Õ¥£¥ë¤Ï¡¢¥½¥Ë¡¼¤Î»ö¶È¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ÈÂÊÂ¤ß¤òÂ·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÄ¶È¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼&¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶È¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢²»³Ú¤ä¶âÍ»»ö¶È¤Î¼Ò°÷¡¢¤½¤ÎOB¤äOG¡¢²ÈÂ²¤ò´Þ¤á¡¢¶³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¿Í¡¹¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤Î¼ÂÁ©¤Î¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö·§ËÜ¤ÎÃÏ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁÏÂ¤À¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡û·§ËÜÈ¾Æ³ÂÎ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤³¤ì¤«¤é
¥½¥Ë¡¼¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤Ï¡¢·§ËÜ¸©µÆÍÛÄ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢È¾Æ³ÂÎ¤ÎÀ¸»ºµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë·§ËÜ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê·§ËÜ¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¤ò¡¢2001Ç¯¤«¤éÁà¶È¡£Æ±¼Ò¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥»¥ó¥µ¡¼¤ÎÎß·×½Ð²ÙËÜ¿ô¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¤Ë200²¯ËÜ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤«¤é¥¤¥á¡¼¥¸¥»¥ó¥µ¡¼¤Î»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2019Ç¯5·î¤Ë100²¯ËÜÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤«¤é¤ï¤º¤«5Ç¯¶¯¤Ç200²¯ËÜ¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ûÍ×¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¥½¥Ë¡¼¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤Î·§ËÜ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥»¥ó¥¿¡¼
2022Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥Æ¥£¥à¡¦¥¯¥Ã¥¯CEO¤¬¡¢·§ËÜ¥Æ¥Ã¥¯¤òË¬Ìä¤·¡¢¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤ÎµÈÅÄ·û°ìÏº²ñÄ¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¥»¥ó¥µ¡¼¤ÎÀ¸»ºÀßÈ÷¤Ê¤É¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£¥½¥Ë¡¼¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÎºÇÂç¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢2011Ç¯°Ê¹ß¡¢iPhoneÍÑ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥»¥ó¥µ¡¼¤òÀ½Â¤¡¢¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2022Ç¯12·î¤Ë¡¢·§ËÜ¥Æ¥Ã¥¯¤òË¬Ìä¤·¤¿ÊÆ¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥Æ¥£¥à¡¦¥¯¥Ã¥¯CEO¡ÊÃæ±û¡Ë¤È¡¢Æ±»á¤ò·Þ¤¨¤¿¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤ÎµÈÅÄ·û°ìÏº²ñÄ¹¡Ê±¦¡Ë
¤Þ¤¿¡¢·§ËÜ¸©¹ç»Ö»Ô¤Ç¤â¡¢¿·¹©¾ì¤ò2024Ç¯4·î¤«¤éÃå¹©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Àè¹Ô¤·¤Æ·ú²°¤ò·úÀß¤·¡¢º£¸å¤Î¼ûÍ×Æ°¸þ¤ò¿µ½Å¤Ë¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤é¡¢À½Â¤ÁõÃÖ¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¤ÎÅê»ñÈ½ÃÇ¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥½¥Ë¡¼¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤¬¾¯¿ô³ô¼ç¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ëJASM¡ÊJapan Advanced Semiconductor Manufacturing¡Ë¤Ç¤Ï¡¢·§ËÜ¸©Æâ¤ÇÂè1¹©¾ì¤¬²ÔÆ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè2¹©¾ì¤Î·úÀß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
È¾Æ³ÂÎ¹©¾ì¤Î±¿±Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¡£
ÆüËÜ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎµòÅÀ¤Î½¸ÀÑÃÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ë·§ËÜ¤Ç¤â¡¢·ÐºÑÅª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤éÃÏ°è¤Î³èÀ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÂçÎÌ¤Î¿å¤äÅÅÎÏ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¡¢¹©¾ì¤Î²ÔÆ¯¤ËÈ¼¤¤¡¢ÄÌ¶Ð»þ´ÖÂÓ¤Ë¼þÊÕ¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ê¡¢½¢Ï«¿Í¸ý¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏ²Á¤¬¹âÆ¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥½¥Ë¡¼¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤Ï¡¢2001Ç¯°Ê¹ß¡¢·§ËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÃÏ°è¶¦À¸¡×¤òÂè°ì¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½Å¤Í¡¢¿®Íê´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢·§ËÜ¸©¤Ç¤ÎÃÏ²¼¿å¤ÎÊÝÁ´¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¿åÞ¾ÍÜ»ö¶È¤ò2003Ç¯¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢2016Ç¯¤Î·§ËÜÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤·¤¿·§ËÜ¥Æ¥Ã¥¯¤ÎÉü¶½¤ä¡¢ÃÏ°è¤ÎÉü¶½»Ù±ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¡¢ºòº£¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Î¶ÛÌ©¤ÊÏ¢·È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤À¡£
¥½¥Ë¡¼¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶å½£È¾Æ³ÂÎ¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¶¨µÄ²ñ¡ÊSIIQ¡Ë¡×¤Ë²ñÄ¹²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ»²²è¤·¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¿¼²½»ö¶È¡¢¥³¥È¤Å¤¯¤ê´ØÏ¢»ö¶È¤Î¤Û¤«¡¢¿Íºà°éÀ®´ØÏ¢»ö¶È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢È¾Æ³ÂÎ»º¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ËÈ¼¤¦ÉÔ°Â¤Î²ò¾Ã¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Û¤«¡¢2025Ç¯2·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡Ö¤¯¤Þ¤â¤ÈÈ¾Æ³ÂÎ¥°¥ê¡¼¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¶¨µÄ²ñ¡×¤Ë¤â»²²è¡£È¾Æ³ÂÎµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·§ËÜ¤«¤é»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤È¡¢°Â¿´°ÂÁ´¤ÇË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢È¾Æ³ÂÎ»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íºà°éÀ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃÏ¸µÂç³Ø¸¦µæ¼¼¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤äÂç³Ø¤Ç¤Î¹ÖµÁ¡¢¹âÀì¤Ç¤Î½ÐÁ°¼ø¶È¡¢¹â¹»À¸¸þ¤±¤Î¹©¾ì¸«³Ø¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎÆÃÊÌ±éÁÕ²ñ¤â¡¢ÃÏ°è¿·¶½¤ÈÃÏ°è¹×¸¥¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢·§ËÜ¤Ëº¬¤ò²¼¤·¤Æ¡¢»ö¶È³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥½¥Ë¡¼¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½ÅÍ×¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤¤¤¨¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥½¥Ë¡¼¡¦¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ±éÁÕ²ñ
¡û¥½¥Ë¡¼¤È²»³Ú¡¢·§ËÜ¤ÈÈ¾Æ³ÂÎ
Æ±¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Îº£Ç¯ÁÏÎ©30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿±éÁÕ²ñ¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£¤Þ¤¿¡¢¥½¥Ë¡¼¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤ÎÀ½Â¤»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥½¥Ë¡¼¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¥»¥ó¥µ¡¼¤Î´ð´´¹©¾ì¤È¤Ê¤ë·§ËÜ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê·§ËÜ¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¤ò¡¢·§ËÜ¸©Æâ¤Ë2001Ç¯¤«¤éÁà¶È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î±éÁÕ²ñ¤Ï¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤äÃÏ°è¶¦À¸¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤â¤¢¤ë¡£
ÆÃÊÌ±éÁÕ²ñ¤Î¼ý±×¤Ï¡¢¡Ö·§ËÜ¸©À¤³¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸»Ù±ç¶â¡×¤Ë´óÉÕ¡£Æ±»Ù±ç¶â¤Ï¡¢Ì¤Íè¤ÎÃÏ°è¤È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¿Íºà°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·§ËÜ¸©Æâ¤Î´ë¶È¤ä·Ý½Ñ²È¡¢³ØÀ¸¤Î³¤³°¿Ê½Ð¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿·§ËÜ¸©Î©·à¾ì¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¤Î¥¨¥ó¥é¥ó¥¹¤ÎÍÍ»Ò
¥½¥Ë¡¼¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤ÎÉû¼ÒÄ¹·ó·§ËÜ¥Æ¥Ã¥¯Ä¹¤Ç¤¢¤ë»³²¼Ëþ»á¤Ï¡¢¡Ö2001Ç¯¤«¤é·§ËÜ¤ÇÁà¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤¬¡¢·§ËÜ¤È²æ¡¹¤¬·È¤ï¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¤¬À¤³¦¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÆÃÊÌ¸ø±é¤ò¡¢ÃÏ°è¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¦¡£²æ¡¹¤¬»ö¶È³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÍý²ò¤È»Ù±ç¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤³¤³¤Þ¤Ç¤³¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²»³Ú¤È¤¤¤¦¥½¥Ë¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤òÁÏ¤ì¤¿¤³¤È¤ò´î¤Ð¤·¤¯»×¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸á¸å3»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÆÃÊÌ±éÁÕ²ñ¤Ï¡¢1800Ëç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¤È¤Ê¤ê¡¢ËþÀÊ¤Î¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢·§ËÜ¸©¤ÎÌÚÂ¼·ÉÃÎ»ö¤ä¼«¼£ÂÎ´Ø·¸¼Ô¡¢·§ËÜ¶áÎÙ´ë¶È¤Î·Ð±Ä´´Éô¤Ê¤É¤âË¬¤ì¤¿¡£
ÅöÆü·ô¤ò´Þ¤á¤Æ´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿
·§ËÜ¤Ç¤ÎÆÃÊÌ±éÁÕ²ñ¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È
ÆÃÊÌ±éÁÕ²ñ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à
Âè°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÁ¸±¤ÈËâË¡¤¬¶Á¤¹ç¤¦¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤Î²»³Ú¤ÎÎ¹¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¤È¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥Ï¥ê¡¼¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¸¼Ô¤ÎÀÐ¡×¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡×¡¢¡ÖE.T.¡×¤Ê¤É¤Î±Ç²è²»³Ú¤ò±éÁÕ¡£ÂèÆóÉô¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ó¥È¥Ë¥ó¡¦¥É¥ô¥©¥ë¥¶¡¼¥¯ ¸ò¶Á¶Ê9ÈÖ ¥ÛÃ»Ä´ ºîÉÊ95¡Ø¿·À¤³¦¤è¤ê¡Ù¡×¤È¤·¤ÆÂè2³Ú¾Ï¤ª¤è¤ÓÂè4³Ú¾Ï¤ò±éÁÕ¤·¡¢Âè»°Éô¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º²»³Ú¾¶¡Á±§Ãè¤ò¶î¤±¤ë¡¢²»³Ú¤ÎÎ¹¡Á¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤Î¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¤Î³Ú¶Ê¤ò±éÁÕ¤·¤¿¡£»Ø´ø¤Ï¡¢¿·ÄÌ±ÑÍÎ»á¡£
ÆÃÊÌ±éÁÕ²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥½¥Ë¡¼¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤ÇÈ¾Æ³ÂÎ¤Î³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ò°÷¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤µ¡²ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¶ÊÌÜ¤Ç³Ú¤·¤á¤¿¤È»×¤¦¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¡Ê9ºÐ¡¢¾®³Ø3Ç¯À¸¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢½é¤á¤Æ¸«¤ë³Ú´ï¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£º£Æü¤Î±éÁÕ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢²»³Ú¤Î¼ø¶È¤ÇÃÆ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤³Ú´ï¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
³«±éÁ°¤ÎÍÍ»Ò¡£²ñ¾ì¤ÏËþÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¸ø³«¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÎÍÍ»Ò¡£ÃÏ¸µ¤Î³ØÀ¸¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿
¤³¤Á¤é¤ÏÅöÆü¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÎÍÍ»Ò
±éÁÕ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥½¥Ë¡¼¡¦¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ï¡¢¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¼Ò°÷¤äOB¡¢OG¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÌó110¿Í¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ç¡¢1995Ç¯²Æ¤Ë¼Ò°÷Í»Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ëÀ®¤·¤¿¡£1996Ç¯¤ÎÂè1²ó±éÁÕ²ñ°Ê¹ß¡¢Ìó8¥«·î¤´¤È¤Ë±éÁÕ²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë40²ó¤òÄ¶¤¨¤ë±éÁÕ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£
1999Ç¯¤Ë¤Ï¡¢²»³Ú²È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥½¥Ë¡¼²ñÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÎÂç²ìÅµÍº¤Î»Ø´ø¤Ë¤è¤ë¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¸ò¶Á¶ÊÂè9ÈÖ¤ò±éÁÕ¡£¤Þ¤¿¡¢¥½¥Ë¡¼¡¦¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¥Ã¥¯¹ç¾§ÃÄ¤È¤Î¶¦±é¤â½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£2008Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥«¡¼¥Í¥®¡¼¥Û¡¼¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ï¡¼¥Ç¥£¥ó¥°»á¤Î»Ø´ø¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ±éÁÕ²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥Á¥§¥ê¥¹¥È¤Î¥è¡¼¥è¡¼¡¦¥Þ»á¤Î¶¨±é¤â¼Â¸½¤·¤¿¡£
2023Ç¯¤«¤é¥½¥Ë¡¼¡¦¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ÎÆÃÊÌ¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Î½½»þÍµ¼ù¼ÒÄ¹ COO·óCFO¤Ï¡¢¡ÖÆÃÊÌ¸ÜÌä¤Î½¢Ç¤»þ¤Ë¡¢È¾Æ³ÂÎ»ö¶È¤Ç³èÀ²½¤·¤Æ¤¤¤ë·§ËÜ¤Ç±éÁÕ²ñ¤ò³«ºÅ¤Ç¤¤ì¤ÐÍ°ÕµÁ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥½¥Ë¡¼¡¦¥Õ¥£¥ë¤Ï¡¢¥½¥Ë¡¼¤Î»ö¶È¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ÈÂÊÂ¤ß¤òÂ·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÄ¶È¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼&¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶È¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢²»³Ú¤ä¶âÍ»»ö¶È¤Î¼Ò°÷¡¢¤½¤ÎOB¤äOG¡¢²ÈÂ²¤ò´Þ¤á¡¢¶³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¿Í¡¹¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤Î¼ÂÁ©¤Î¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö·§ËÜ¤ÎÃÏ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁÏÂ¤À¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡û·§ËÜÈ¾Æ³ÂÎ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤³¤ì¤«¤é
¥½¥Ë¡¼¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤Ï¡¢·§ËÜ¸©µÆÍÛÄ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢È¾Æ³ÂÎ¤ÎÀ¸»ºµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë·§ËÜ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê·§ËÜ¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¤ò¡¢2001Ç¯¤«¤éÁà¶È¡£Æ±¼Ò¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥»¥ó¥µ¡¼¤ÎÎß·×½Ð²ÙËÜ¿ô¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¤Ë200²¯ËÜ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤«¤é¥¤¥á¡¼¥¸¥»¥ó¥µ¡¼¤Î»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2019Ç¯5·î¤Ë100²¯ËÜÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤«¤é¤ï¤º¤«5Ç¯¶¯¤Ç200²¯ËÜ¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ûÍ×¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¥½¥Ë¡¼¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤Î·§ËÜ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥»¥ó¥¿¡¼
2022Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥Æ¥£¥à¡¦¥¯¥Ã¥¯CEO¤¬¡¢·§ËÜ¥Æ¥Ã¥¯¤òË¬Ìä¤·¡¢¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤ÎµÈÅÄ·û°ìÏº²ñÄ¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¥»¥ó¥µ¡¼¤ÎÀ¸»ºÀßÈ÷¤Ê¤É¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£¥½¥Ë¡¼¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÎºÇÂç¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢2011Ç¯°Ê¹ß¡¢iPhoneÍÑ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥»¥ó¥µ¡¼¤òÀ½Â¤¡¢¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2022Ç¯12·î¤Ë¡¢·§ËÜ¥Æ¥Ã¥¯¤òË¬Ìä¤·¤¿ÊÆ¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥Æ¥£¥à¡¦¥¯¥Ã¥¯CEO¡ÊÃæ±û¡Ë¤È¡¢Æ±»á¤ò·Þ¤¨¤¿¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤ÎµÈÅÄ·û°ìÏº²ñÄ¹¡Ê±¦¡Ë
¤Þ¤¿¡¢·§ËÜ¸©¹ç»Ö»Ô¤Ç¤â¡¢¿·¹©¾ì¤ò2024Ç¯4·î¤«¤éÃå¹©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Àè¹Ô¤·¤Æ·ú²°¤ò·úÀß¤·¡¢º£¸å¤Î¼ûÍ×Æ°¸þ¤ò¿µ½Å¤Ë¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤é¡¢À½Â¤ÁõÃÖ¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¤ÎÅê»ñÈ½ÃÇ¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥½¥Ë¡¼¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤¬¾¯¿ô³ô¼ç¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ëJASM¡ÊJapan Advanced Semiconductor Manufacturing¡Ë¤Ç¤Ï¡¢·§ËÜ¸©Æâ¤ÇÂè1¹©¾ì¤¬²ÔÆ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè2¹©¾ì¤Î·úÀß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
È¾Æ³ÂÎ¹©¾ì¤Î±¿±Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¡£
ÆüËÜ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎµòÅÀ¤Î½¸ÀÑÃÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ë·§ËÜ¤Ç¤â¡¢·ÐºÑÅª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤éÃÏ°è¤Î³èÀ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÂçÎÌ¤Î¿å¤äÅÅÎÏ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¡¢¹©¾ì¤Î²ÔÆ¯¤ËÈ¼¤¤¡¢ÄÌ¶Ð»þ´ÖÂÓ¤Ë¼þÊÕ¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ê¡¢½¢Ï«¿Í¸ý¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏ²Á¤¬¹âÆ¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥½¥Ë¡¼¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤Ï¡¢2001Ç¯°Ê¹ß¡¢·§ËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÃÏ°è¶¦À¸¡×¤òÂè°ì¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½Å¤Í¡¢¿®Íê´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢·§ËÜ¸©¤Ç¤ÎÃÏ²¼¿å¤ÎÊÝÁ´¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¿åÞ¾ÍÜ»ö¶È¤ò2003Ç¯¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢2016Ç¯¤Î·§ËÜÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤·¤¿·§ËÜ¥Æ¥Ã¥¯¤ÎÉü¶½¤ä¡¢ÃÏ°è¤ÎÉü¶½»Ù±ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¡¢ºòº£¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Î¶ÛÌ©¤ÊÏ¢·È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤À¡£
¥½¥Ë¡¼¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶å½£È¾Æ³ÂÎ¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¶¨µÄ²ñ¡ÊSIIQ¡Ë¡×¤Ë²ñÄ¹²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ»²²è¤·¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¿¼²½»ö¶È¡¢¥³¥È¤Å¤¯¤ê´ØÏ¢»ö¶È¤Î¤Û¤«¡¢¿Íºà°éÀ®´ØÏ¢»ö¶È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢È¾Æ³ÂÎ»º¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ËÈ¼¤¦ÉÔ°Â¤Î²ò¾Ã¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Û¤«¡¢2025Ç¯2·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡Ö¤¯¤Þ¤â¤ÈÈ¾Æ³ÂÎ¥°¥ê¡¼¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¶¨µÄ²ñ¡×¤Ë¤â»²²è¡£È¾Æ³ÂÎµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·§ËÜ¤«¤é»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤È¡¢°Â¿´°ÂÁ´¤ÇË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢È¾Æ³ÂÎ»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íºà°éÀ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃÏ¸µÂç³Ø¸¦µæ¼¼¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤äÂç³Ø¤Ç¤Î¹ÖµÁ¡¢¹âÀì¤Ç¤Î½ÐÁ°¼ø¶È¡¢¹â¹»À¸¸þ¤±¤Î¹©¾ì¸«³Ø¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎÆÃÊÌ±éÁÕ²ñ¤â¡¢ÃÏ°è¿·¶½¤ÈÃÏ°è¹×¸¥¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢·§ËÜ¤Ëº¬¤ò²¼¤·¤Æ¡¢»ö¶È³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥½¥Ë¡¼¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½ÅÍ×¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤¤¤¨¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£