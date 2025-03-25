¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤¦¤ï¤µ¤¬Î®¤ì¤ëÍýÍ³¡¢¸¶°ø¤Ïºî¼Ô¡©¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯3·î23Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡¦ÁÜ¸Ñ¤Ë¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤Ë¾ï¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤¦¤ï¤µ¤¬Î®¤ì¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤·¤¿µ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
µ»ö¤Ï¤Þ¤º¡¢¡Ö¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤ÏÍ¥¤ì¤¿Ä¹ÊÔÌ¡²è¤È¤·¤Æ¡¢30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÏ¢ºÜ¤ÎÃæ¤ÇÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¿Íµ¤¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÄ¹´üÏ¢ºÜ¤Î²áÄø¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¿¿µ¶¤¬Û£Ëæ¤Ê¤¦¤ï¤µ¤¬Î®¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¤¦¤ï¤µ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î¸Å»²¤Î¡Ø¥³¥Ê¥ó¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Û¤ÉÇ®¿´¤ËºîÉÊ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¥Í¥Ã¥È·Ç¼¨ÈÄ¤äSNS¤ÇÂ¾¤Î¿Í¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¾ðÊó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£°ìÉô¤ÎÈ¯¿®¼Ô¤Ï¼«Ê¬¤Î¿äÂ¬¤ò¤Þ¤ë¤ÇËÜÅö¤ÎÏÃ¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤¿¿Í¡¹¤¬¤µ¤é¤Ë³È»¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¦¤ï¤µ¤¬¼¡Âè¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ø°¤³ÞÇî»Î¡Ê¤¢¤¬¤µ¤Ò¤í¤·¡Ë¤¬¹õ¤ÎÁÈ¿¥¤Î¥Ü¥¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤¦¤ï¤µ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î¤¦¤ï¤µ¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î½Ð¤É¤³¤í¤ÏÉÔÌÀ¤À¡£¸¶ºî¼Ô¤ÎÀÄ»³¹ä¾»»á¤¬¥Ü¥¹¤Ï±¨´ÝÏ¡Ìí¡Ê¤«¤é¤¹¤Þ¤ì¤ó¤ä¡Ë¤À¤È¸øÉ½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¤¦¤ï¤µ¤Ï´°Á´¤Ë¾ÃÌÇ¤·¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¶áÇ¯¤Ç¤Ï¤è¤ê¹ÓÅâÌµ·Î¤Ê¤¦¤ï¤µ¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¡£¸½ºß¡¢Â¿¤¯¤Î¡ÊÃæ¹ñ¤Î¡Ë»ëÄ°¼Ô¤Ï¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÄÉ¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»þÀÞºÇ¿·¾ðÊó¤ËÌÜ¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÆüËÜ¤Î¾ðÊó¤òÅ¾ºÜ¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¤ò¾ðÊó¸»¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÉô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢È¯¸À¤òÅÔ¹ç¤è¤¯ÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢°°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ²Ã¹©¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÜÍè¤ÎÆâÍÆ¤¬Âç¤¤¯¤æ¤¬¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¶áÇ¯¹¤Þ¤Ã¤¿ÍÌ¾¤Ê¤¦¤ï¤µ¤Î°ì¤Ä¤Ë¡Ø³¥¸¶°¥¡Ê¤Ï¤¤¤Ð¤é¤¢¤¤¡Ë¤ÏÊª¸ì¤Î·ëËö¤Ç»à¤Ì¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤¦¤ï¤µ¤Ï¡ØÀÄ»³»á¤¬¤¢¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸ÀµÚ¤·¤¿¾ÜºÙ¡Ù¤È¤·¤Æ³È»¶¤µ¤ì¡¢¤¢¤¿¤«¤âËÜÅö¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¬ºî¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤À¤Þ¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¤¦¤ï¤µ¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹¤Þ¤êÂ³¤±¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î·ëËö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÃ»¤¤Æ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¤¦¤ï¤µ¤Î½Ð¤É¤³¤í¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢¡Ø¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¡Ù14Ç¯5·î¹æ¤ÎÀÄ»³»á¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢³¥¸¶°¥¤Ï¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ì¾Á°¤¬°¥¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò²óÅú¤È¤·¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£¡Ø³¥¸¶°¥¤¬»à¤Ì¡Ù¤È¤Ï°ì¸À¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿ô¡¹¤Î¤¦¤ï¤µ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¤¦¤ï¤µ¤¬ÀÄ»³»á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£ÀÄ»³»á¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤äÀßÄê¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢Û£Ëæ¤ÊÅú¤¨Êý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆÉ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²±Â¬¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤½¤·¤Æ°ìÅÙ¶Ú¤ÎÄÌ¤Ã¤¿¿äÂ¬¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤¿¿Í¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç³È»¶¤·¡¢¼¡¡¹¤È¿·¤¿¤Ê¤¦¤ï¤µ¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡×¤È·ë¤ó¤À¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/´äÅÄ¡Ë