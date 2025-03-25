¡ÖÅ°Äì¤·¤¿¼éÈ÷Àï½Ñ¤Ç´°Á´¤ËÉõ¤¸¹þ¤á¤¿¡×ÆüËÜÁê¼ê¤Ë¥É¥í¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¥µ¥¦¥¸¡¢Êì¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Ê¬ÀÏ¡Ö°ìÊýÅª¤Ë»î¹ç¤ò»ÙÇÛ¤µ¤ì¤¿¤¬¡Ä¡×
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½¤Ï£³·î25Æü¡¢ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÂè£¸Àï¤Ç¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Èºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡20Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎÃæ¹ñÀï¡Ê£±¡Ý£°¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÎÆüËÜÀï¤Ç¤Ï½øÈ×¤«¤éÎôÀª¤ÎÀï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Á°È¾¤Ë¤ÏÁ°ÅÄÂçÁ³¤Ë¥Ý¥¹¥ÈÄ¾·â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¥Ô¥ó¥Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ´¤ê¶¯¤¯¼é¤êÀÚ¤ê¡¢£°¡Ý£°¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï½Ð¾ì16Áª¼ê¡õ´ÆÆÄ¤ÎºÎÅÀ¡¦À£É¾¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª ºÇ¹âÅÀ¤Ï½é¥¹¥¿¥á¥ó¤Î20ºÐ¤Ê¤É£´Áª¼ê¡£MOM¤Ï¥ê¥ó¥¯¥Þ¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿15ÈÖ
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡Øalweeam¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥ë¥Ù¡¦¥ë¥Ê¡¼¥ë´ÆÆÄ¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÅ°Äì¤·¤¿¼éÈ÷Àï½Ñ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ò´°Á´¤ËÉõ¤¸¹þ¤á¤¿¡£¾ÇÅÀ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¹¶·â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼éÈ÷¤Ë¤¢¤ê¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ï¡¢ÆüËÜ¥´¡¼¥ëÂÐ¤·¤Æ²¿¤Î¶¼°Ò¤â¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Øalmsaey.akhbarelyom¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï¥Ü¡¼¥ë»ÙÇÛÎ¨78¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ç°ìÊýÅª¤Ë»î¹ç¤ò»ÙÇÛ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æµ®½Å¤Ê¾¡ÅÀ£±¤À¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£³·î¥·¥ê¡¼¥º¤ò£±¾¡£±Ê¬¤Ç½ª¤¨¤¿¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×£³°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡20Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎÃæ¹ñÀï¡Ê£±¡Ý£°¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÎÆüËÜÀï¤Ç¤Ï½øÈ×¤«¤éÎôÀª¤ÎÀï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Á°È¾¤Ë¤ÏÁ°ÅÄÂçÁ³¤Ë¥Ý¥¹¥ÈÄ¾·â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¥Ô¥ó¥Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ´¤ê¶¯¤¯¼é¤êÀÚ¤ê¡¢£°¡Ý£°¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï½Ð¾ì16Áª¼ê¡õ´ÆÆÄ¤ÎºÎÅÀ¡¦À£É¾¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª ºÇ¹âÅÀ¤Ï½é¥¹¥¿¥á¥ó¤Î20ºÐ¤Ê¤É£´Áª¼ê¡£MOM¤Ï¥ê¥ó¥¯¥Þ¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿15ÈÖ
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡Øalweeam¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥ë¥Ù¡¦¥ë¥Ê¡¼¥ë´ÆÆÄ¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÅ°Äì¤·¤¿¼éÈ÷Àï½Ñ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ò´°Á´¤ËÉõ¤¸¹þ¤á¤¿¡£¾ÇÅÀ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¹¶·â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼éÈ÷¤Ë¤¢¤ê¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ï¡¢ÆüËÜ¥´¡¼¥ëÂÐ¤·¤Æ²¿¤Î¶¼°Ò¤â¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Øalmsaey.akhbarelyom¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï¥Ü¡¼¥ë»ÙÇÛÎ¨78¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ç°ìÊýÅª¤Ë»î¹ç¤ò»ÙÇÛ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æµ®½Å¤Ê¾¡ÅÀ£±¤À¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£³·î¥·¥ê¡¼¥º¤ò£±¾¡£±Ê¬¤Ç½ª¤¨¤¿¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×£³°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô