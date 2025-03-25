Ãæ¹ñ3Ï¢ÇÔ¤ÇWÇÕ½Ð¾ì¤ÎÆ»¸±¤·¤¯¡Ä¹ë½£¤Ï6.5ÆüËÜÀï¤¬WÇÕ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¤ØÀµÇ°¾ì
¡¡ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Î¥°¥ë¡¼¥×C¤Ç¡¢Ãæ¹ñÂåÉ½¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ë0-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£Á°È¾16Ê¬¤ËMF¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥¢¡¼¥Ð¥¤¥ó¤ËÀèÀ©ÃÆ¤òµö¤¹¤È¡¢Æ±29Ê¬¤Ë¤ÏFW¥Ë¥·¥ã¥ó¡¦¥Ù¥ë¥Ô¥é¥¤¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡3Ï¢ÇÔ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤ò6¤«¤é¿¤Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤Ï¡¢WÇÕ¤Ø¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë2°Ì°Ê¾å¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿»Ä¤ê2»î¹ç¤òºÇ²¼°Ì¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢4¼¡Í½Áª¤Ë¿Ê¤à4°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ëÆ»¤â¸±¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¤ò13¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£Æ±¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤¬ÆüËÜ¤È°ú¤Ê¬¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ìÊâÈ´¤±½Ð¤¹·Á¤Ë¡£6·î5Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤¦ÆüËÜÀï¤¬¡¢WÇÕ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿ÀµÇ°¾ì¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡3Ï¢ÇÔ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤ò6¤«¤é¿¤Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤Ï¡¢WÇÕ¤Ø¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë2°Ì°Ê¾å¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿»Ä¤ê2»î¹ç¤òºÇ²¼°Ì¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢4¼¡Í½Áª¤Ë¿Ê¤à4°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ëÆ»¤â¸±¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¤ò13¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£Æ±¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤¬ÆüËÜ¤È°ú¤Ê¬¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ìÊâÈ´¤±½Ð¤¹·Á¤Ë¡£6·î5Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤¦ÆüËÜÀï¤¬¡¢WÇÕ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿ÀµÇ°¾ì¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£