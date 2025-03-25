áÄ¿¿¤¢¤ß¡Ö´ò¤·¤µ¤ÈÆ±»þ¤Ë¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¡×¡¡¡ÈÎáÏÂ¥¤¥Áµã¤±¤ë¡É¤ÈÏÃÂê¤ÎºîÉÊ¤ÇÄ¹ÊÔ±Ç²è½é¼ç±é
ÇÐÍ¥¤ÎáÄ¿¿¤¢¤ß¤µ¤ó¡Ê18¡Ë¤¬±Ç²è¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù¡Ê10·î17Æü¸ø³«¡Ë¤ÇÄ¹ÊÔ±Ç²è½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¤Ï¡¢¡ÈÎáÏÂ¥¤¥Áµã¤±¤ë¡É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢³©Àî¤Ê¤ª¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢Í¾Ì¿È¾Ç¯¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ºù°æË¨¤¬¡¢¹â¹»1Ç¯À¸¤Î½Õ¤Ë°ìÀ¸Ê¬¤ÎÎø¤ò¤¹¤ëÊª¸ì¡£¡Ø¥«¥ë¥Ô¥¹¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡Ù¤Î14ÂåÌÜCM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿º£ÃíÌÜ¤ÎÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ëáÄ¿¿¤µ¤ó¤¬º£²ó¡¢¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£
áÄ¿¿¤µ¤ó¤Ï¡Ö´ò¤·¤µ¤ÈÆ±»þ¤Ë¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤òÁ´ÎÏ¤Ç²á¤´¤¹Ë¨¤Î»Ñ¤¬°¦¤ª¤·¤¯¡¢¤½¤ó¤ÊË¨¤ò»Ù¤¨¤ë²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¡¢¤½¤·¤ÆÆü¸þ¤¯¤ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¿´¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¹¤«¤¤¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤È°ì½ï¤Ë»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯ÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹»ö¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±Ç²è¤Ë¤Ïã·Æ£½á¤µ¤ó¡Ê17¡Ë¤ä¿ùÌîÍÚÎ¼¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£