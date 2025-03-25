ÊÆ¥í¼ÂÌ³¼Ô¥ì¥Ù¥ë¶¨µÄ ¶¦Æ±À¼ÌÀºÎÂò¤Ç¤¤º¡¡¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÎ©¾ì¤¬¸¶°ø¡×¥í¥·¥¢Â¦
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤ò¤á¤°¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤È¥í¥·¥¢¤Î¼ÂÌ³¼Ô¥ì¥Ù¥ë¤Î¶¨µÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤Ï¶¦Æ±À¼ÌÀ¤ÎºÎÂò¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÊÆ¥í¤Î¼ÂÌ³¼Ô¥ì¥Ù¥ë¤Î¶¨µÄ¤Ï12»þ´Ö°Ê¾å¤Ë¤ª¤è¤Ó¡¢¼ç¤Ë¹õ³¤¤Ç¤ÎÄäÀï¤äÁ¥¤Î°ÂÁ´¹Ò¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥·¥¢Â¦¤ÏÅö½é¡¢25Æü¤Ë¶¦Æ±À¼ÌÀ¤ò½Ð¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥í¥·¥¢¾å±¡¤Î¥Á¥¸¥ç¥ÕÂè1¹ñËÉÉû°Ñ°÷Ä¹¤Ï25Æü¡¢ÊÆ¥í¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤Ï¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ë¤Û¤Ü¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÎ©¾ì¤¬¸¶°ø¤ÇºÎÂò¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ú¥¹¥³¥ÕÂçÅýÎÎÊóÆ»´±¤Ï¡Ö·ë²Ì¤ÏÊ¬ÀÏÃæ¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢¶¨µÄ¤ÎÆâÍÆ¤ò¸øÉ½¤·¤Ê¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¨µÄ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥«¥é¥·¥ó¾å±¡¹ñºÝÌäÂê°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢º£¸å¤ÏÊÆ¥í¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñÏ¢¤Ê¤É¤â»²²Ã¤¹¤ë·Á¤Ç¸ò¾Ä¤¬Â³¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¤Ï¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¹õ³¤¤Ç¤Î°ÂÁ´¤Ê¹Ò¹Ô¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ÖÌÀ³Î¤ÊÊÝ¾Ú¡×¤¬É¬Í×¤À¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÂÐ¤·¹ç°Õ¤ò¼é¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£