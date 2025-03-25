¡ÖÀ¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¡×¡¢¡Ö¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º ¥ì¥È¥í¥Õ¥§¥¹¡×¤ò6/6¤è¤ê³«ºÅ
À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º ¥ì¥È¥í¥Õ¥§¥¹¡×¤ò2025Ç¯6·î6Æü(¶â)¡Á7·î27Æü(Æü)¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
2025Ç¯¤Ë75¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÀ¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¤È¡¢20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º(¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¥º¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥ß¥ê¥ª¥ó¥é¥¤¥Ö¡ª¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ SideM¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¥«¥é¡¼¥º¡¢³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼)¤È¤ÎÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤ò¹ï¤ó¤À¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂçÀÚ¤ÊÀáÌÜ¤òµÇ°¤·¼Â¸½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ä¡¢±ïÆü¥²¡¼¥à¤Ê¤É¡¢À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ÂÎ¸³¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤Î¡£
THE IDOLM@STER(TM) & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
2025Ç¯¤Ë75¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÀ¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¤È¡¢20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º(¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¥º¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥ß¥ê¥ª¥ó¥é¥¤¥Ö¡ª¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ SideM¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¥«¥é¡¼¥º¡¢³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼)¤È¤ÎÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤ò¹ï¤ó¤À¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂçÀÚ¤ÊÀáÌÜ¤òµÇ°¤·¼Â¸½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ä¡¢±ïÆü¥²¡¼¥à¤Ê¤É¡¢À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ÂÎ¸³¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤Î¡£
THE IDOLM@STER(TM) & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.