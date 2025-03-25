¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ï¥ô¥£¥ë¥Ä¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤òÇ®Ë¾¤â¡Ä¡Ä¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤È¥·¥Æ¥£¤Ïº£²Æ¤Î³ÍÆÀ¤ò´õË¾¡£°ÜÀÒ¶â¤Ï211²¯±ß¤«
ºòµ¨¤Ï¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤òÂÇ¤ÁÇË¤ê¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬ÌµÇÔÍ¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ô¥£¥ë¥Ä¡£¤½¤Î¸å¤ÎEURO2024¤Ç¤âÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¥¯¥é¥Ö¤¬¤³¤¾¤Ã¤ÆÈà¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØSky Sport¡Ù¤Î¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥×¥ì¥Ã¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥¯»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤È¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î2¥¯¥é¥Ö¤¬¥ô¥£¥ë¥Ä¤Î³ÍÆÀ¤ËºÇ¤â´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë2¥¯¥é¥Ö¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ï2028Ç¯¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î·ÀÌó¤Ë¤Ï2026Ç¯²Æ¤ËÍ¸ú¤È¤Ê¤ë·ÀÌó²ò½ü¾ò¹à¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥¤¥Ä¤Î¥¹¥¿¡¼¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤È¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤Î¸å³ø¤òÃµ¤¹¥·¥Æ¥£¡£¤³¤Î2¥¯¥é¥Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤â³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ô¥£¥ë¥ÄÁèÃ¥Àï¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£