¥Ç¥Õ¥©¡¼¤¬ÌÀ¤«¤¹¥¹¥Ñ¡¼¥ºÉüµ¢Á°¤ÎÎ¢ÏÃ¡¡Åö»þ¥é¥Ë¥¨¥ê¤¬Î¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¥»¥ê¥¨A¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ø°ÜÀÒÀ£Á°¤À¤Ã¤¿¡©¡¡
¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥ó¡¦¥Ç¥Õ¥©¡¼»á¤Ï¡¢2009Ç¯¤Ë¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹°ÜÀÒÀ£Á°¤Þ¤Ç¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ëÅö»þ¤Î¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤Ï¡¢¥Ç¥Õ¥©¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ØDaily Mail¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç163¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¥Ç¥Õ¥©¡¼¤Ï¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ä¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥¹¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ç¤Î³èÌö¤¬µ²±¤Ë»Ä¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¡£¤·¤«¤·¡¢2009Ç¯1·î¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÉüµ¢Á°¤Ë¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£2007-08¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥¹¤Ç36»î¹ç18¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦µÏ¿¤ò»Ä¤·¤¿¥Ç¥Õ¥©¡¼¤Ë¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤È¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥ª¡¦¥é¥Ë¥¨¥ê´ÆÆÄ¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¥Ç¥Õ¥©¡¼¤ÏÅö»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ç¥ë¡¦¥Ô¥¨¥í¤È¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Èà¤È¤ÏºòÇ¯¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¼ã¤¤º¢¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤À¡×¡¡
Åö»þ¤Î¥»¥ê¥¨A¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ë¥ê¡¼¥°¤Ç¤¢¤ê¡¢¤â¤·¥Ç¥Õ¥©¡¼¤¬°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥Ö¥Ã¥Õ¥©¥ó¤ä¥¸¥ç¥ë¥¸¥ç¡¦¥¥¨¥Ã¥ê¡¼¥Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Ç¥ë¡¦¥Ô¥¨¥í¤ä¥À¥ô¥£¥É¡¦¥È¥ì¥¼¥²¡¢¥Ñ¥Ù¥ë¡¦¥Í¥É¥Ù¥É¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾¼ê¤È¶¦±é¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
·ë¶É¡¢¥Ç¥Õ¥©¡¼¤Ï¥¹¥Ñ¡¼¥º¤Ø¤ÈÉüµ¢¤·¤¿¡£¤â¤·¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£ÍÌ¾Áª¼ê¤ÎÎ¢ÏÃ¤ÏÈó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤À¡£