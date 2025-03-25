¥°¥Ã¥Á¤Î¥·¥ë¥¯¥¹¥«¡¼¥Õ¡Ö90 x 90¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡ÈGG¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡É¤ä²ÖÊÁ¡È¥Õ¥í¡¼¥é¡É¤òºÆ²ò¼á
¥°¥Ã¥Á(GUCCI)¤Ï¡¢¡Ö¥¢¡¼¥È ¥ª¥Ö ¥·¥ë¥¯(The Art of Silk)¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÈ¯É½¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ö90 x 90¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥·¥ë¥¯¥¹¥«¡¼¥Õ¤ò¡¢2025Ç¯4·î1Æü(²Ð)¤Ë¥°¥Ã¥Á¶äºÂ¡¢¿´ºØ¶¶Âç´Ý ¥°¥Ã¥Á¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¥°¥Ã¥Á¤Î¥·¥ë¥¯¥¹¥«¡¼¥Õ¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È9Ì¾¤¬¥³¥é¥Ü
¡Ö¥¢¡¼¥È ¥ª¥Ö ¥·¥ë¥¯¡×¤Ï¡¢¥°¥Ã¥Á¤Î¥·¥ë¥¯À½ÉÊ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ÎÎò»Ë¤ò¤¿¤¿¤¨¤Ä¤Ä¡¢³×¿·¤ÎÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë9¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥·¥ë¥¯¥¹¥«¡¼¥Õ ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö90 x 90¡×¤òÈ¯É½¡£¥°¥Ã¥Á¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ëº¬º¹¤·¤¿¡Ö¥Õ¥í¡¼¥é¡×¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥Þ¥ê¥¨(Æ°Êª)¡×¡¢¡Ö¥Î¡¼¥Æ¥£¥«¥ë(¹Ò³¤)¡×¡¢¡Ö¥¨¥¯¥¨¥¹¥È¥ê¥¢¥ó(¾èÇÏ)¡×¡¢¡ÖGG¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿5¤Ä¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤òºÆ²ò¼á¤·¤¿¥·¥ë¥¯¥¹¥«¡¼¥Õ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
»²²Ã¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ð¥ê¡¼¡¢¥¨¥ô¥§¥ì¥Ã¥È¡¦¥°¥ì¥ó¡¢¥µ¥é¡¦¥ì¥®¥Ã¥µ¡¢¥«¥ê¡¼¥Ë¥å¥¦¡¢¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ë¡¼¥·¥§¡¢¥¸¥ª¡¦¥Ñ¥¹¥È¡¼¥ê¡¢¥ï¥ë¥Æ¥ë¡¦¥Ú¥È¥í¡¼¥ó¡¢¥æ¡¦¥Ä¥¡¥¤¡¢¥½¡¦¥¤¥ó¥¸¤Î9Ì¾¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀÅª¤Ê»ëÅÀ¤È¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¡¢¥°¥Ã¥Á¤Î5¤Ä¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¥â¥Á¡¼¥Õ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡¢90cm»ÍÊý¤Î¥·¥ë¥¯¥Ä¥¤¥ëÀ½¥¹¥«¡¼¥Õ¤¬Â·¤¦¡£
¥Ú¡¼¥ë¥È¡¼¥ó¤Î¡Ö¥Õ¥í¡¼¥é¡×¥â¥Á¡¼¥Õ¤äÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿Æ°ÊªÊÁ
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢1966Ç¯¤Ë¥â¥Ê¥³¤Î¥°¥ì¡¼¥¹Âç¸øÈÞ¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥í¡¼¥é¡×¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ï¡¢27¼ïÎà¤Î²Ö¡¹¤È¡¢ÌÚ¤Î¼Â¤äÄ³¡¢º«Ãî¤¬Á¡ºÙ¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥æ¡¦¥Ä¥¡¥¤¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥í¡¼¥é¡×¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¥Ú¡¼¥ë¥È¡¼¥ó¤Î¥Ö¥ë¡¼¤ä¥Ô¥ó¥¯¤ÇºÆ²ò¼á¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤È¤Ï¤Þ¤¿°Û¤Ê¤ë¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖGG¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤Ë¥«¥ê¡¼¥Ë¥å¥¦¤Ï¡ÈGUCCI¡É¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¿¥¤¥Ý¥°¥é¥Õ¥£¤òÇÛ¤·¤¿°ìÊý¡¢¥½¡¦¥¤¥ó¥¸¤Ï¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¥Æ¥Ç¥£¥Ù¥¢¤È¥ê¥Ü¥ó¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ê¥ó¥â¥Á¡¼¥Õ¤äÌë¤Î³¤¤òÆÈÆÃ¤Î¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤¤¤¿¡¢¥¸¥ª¡¦¥Ñ¥¹¥È¡¼¥ê¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Î¡¼¥Æ¥£¥«¥ë(¹Ò³¤)¡×¤Î¥¹¥«¡¼¥Õ¤ä¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¤ËÇÏ¤ÈÇÏ¶ñ¤òÉÁ¤¯¥¨¥ô¥§¥ì¥Ã¥È¡¦¥°¥ì¥ó¤Î¡Ö¥¨¥¯¥¨¥¹¥È¥ê¥¢¥ó(¾èÇÏ)¡×¥¹¥«¡¼¥Õ¡¢É½¾ðË¤«¤ÊÆ°Êª¤¿¤Á¤¬À¸¤À¸¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¥ë¥Æ¥ë¡¦¥Ú¥È¥í¡¼¥ó¤Î¡Ö¥¢¥Ë¥Þ¥ê¥¨(Æ°Êª)¡×¥¹¥«¡¼¥Õ¤Ê¤É¡¢Ä¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¿´Ìö¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥«¡¼¥Õ¤¬Â·¤¦¡£
¥°¥Ã¥Á¤Î¥·¥ë¥¯¥¹¥«¡¼¥Õ¤ÎÎò»Ë¤òÉ³²ò¤¯¥¢¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¤â
¤Ê¤ª¡¢¥°¥Ã¥Á¤Î¥·¥ë¥¯¥¹¥«¡¼¥Õ¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿Ë¤«¤ÊÎò»Ë¤È·Ý½ÑÀ¤òÃµ¤ë½é¤Î¥¢¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¡ÖGucci: The Art of Silk¡×¤âÈ¯Çä¤Ø¡£
½ñÀÒ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥°¥Ã¥Á²È¤Ë¤è¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÏÀß¤Ë¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ê¡¢¥·¥ë¥¯¥¹¥«¡¼¥Õ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥°¥Ã¥Á¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ò300¥Ú¡¼¥¸¤â¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¿¼·¡¤ê¡£¥°¥Ã¥Á²È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥È¥à¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¡¢¥Õ¥ê¡¼¥À¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ë¡¼¥Ë¡¢¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥ß¥±¡¼¥ì¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥Ð¥È¡¦¥Ç¡¦¥µ¥ë¥Î¤È¤¤¤Ã¤¿ÎòÂå¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¤ò¸«¤Æ¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥«¡¼¥Õ¤È¥¢¡¼¥È¤È¤Î´Ø·¸¤ä¡¢¥·¥ë¥¯¥¹¥«¡¼¥Õ ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö90 x 90¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û
¥°¥Ã¥Á¡Ö90 x 90¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯4·î1Æü(²Ð)
Å¸³«Å¹ÊÞ¡§¥°¥Ã¥Á¶äºÂ¡¢¿´ºØ¶¶Âç´Ý ¥°¥Ã¥Á¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥°¥Ã¥Á¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¢£¥¢¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¡ÖGucci: The Art of Silk¡×
È¯ÇäÆü¡§Ì¤Äê
ÈÎÇä¾ì½ê¡§°ìÉô¤Î¥°¥Ã¥Á¥·¥ç¥Ã¥×¡¢½ñÅ¹¡¢¥°¥Ã¥Á¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥Ì ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥°¥Ã¥Á ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹
TEL¡§0120-99-2177
Courtesy of Gucci
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡Û¥°¥Ã¥Á¤Î¥·¥ë¥¯¥¹¥«¡¼¥Õ¡Ö90 x 90¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡ÈGG¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡É¤ä²ÖÊÁ¡È¥Õ¥í¡¼¥é¡É¤òºÆ²ò¼á