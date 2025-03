¥°¥Ã¥Á¤Î¥·¥ë¥¯¥¹¥«¡¼¥Õ¡Ö90 x 90¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡ÈGG¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡É¤ä²ÖÊÁ¡È¥Õ¥í¡¼¥é¡É¤òºÆ²ò¼á

グッチ(GUCCI)は、「アート オブ シルク(The Art of Silk)」プロジェクトを発表。アーティストとコラボレーションした「90 x 90」プロジェクトのシルクスカーフを、2025年4月1日(火)にグッチ銀座、心斎橋大丸 グッチショップなどにて発売する。

グッチのシルクスカーフとアーティスト9名がコラボ

「アート オブ シルク」は、グッチのシルク製品にまつわるクラフツマンシップの歴史をたたえつつ、革新の道を切り拓いていくためのプロジェクト。その一環として、世界で活躍する9人のアーティストとコラボレーションしたシルクスカーフ プロジェクト「90 x 90」を発表。グッチのアーカイブに根差した「フローラ」、「アニマリエ(動物)」、「ノーティカル(航海)」、「エクエストリアン(乗馬)」、「GGパターン」といった5つのモチーフを再解釈したシルクスカーフを展開する。

参加アーティストは、ロバート・バリー、エヴェレット・グレン、サラ・レギッサ、カリーニュウ、ジョニー・ニーシェ、ジオ・パストーリ、ワルテル・ペトローン、ユ・ツァイ、ソ・インジの9名。それぞれの個性的な視点とアプローチで、グッチの5つのアイコンモチーフを表現した、90cm四方のシルクツイル製スカーフが揃う。

ペールトーンの「フローラ」モチーフや生き生きとした動物柄

たとえば、1966年にモナコのグレース大公妃のためにデザインされた「フローラ」モチーフには、27種類の花々と、木の実や蝶、昆虫が繊細なタッチで描かれている。ユ・ツァイは、「フローラ」モチーフをペールトーンのブルーやピンクで再解釈。オリジナルとはまた異なる、華やかな世界観を見せている。

また、「GGパターン」にカリーニュウは“GUCCI”のダイナミックなタイポグラフィを配した一方、ソ・インジはチャーミングなテディベアとリボンモチーフをレイアウトした。また、マリンモチーフや夜の海を独特のタッチで描いた、ジオ・パストーリによる「ノーティカル(航海)」のスカーフや、グラフィカルに馬と馬具を描くエヴェレット・グレンの「エクエストリアン(乗馬)」スカーフ、表情豊かな動物たちが生き生きとしているワルテル・ペトローンの「アニマリエ(動物)」スカーフなど、眺めているだけでも心躍るような、存在感のあるスカーフが揃う。

グッチのシルクスカーフの歴史を紐解くアートブックも

なお、グッチのシルクスカーフに秘められた豊かな歴史と芸術性を探る初のアートブック「Gucci: The Art of Silk」も発売へ。

書籍の中では、グッチ家によるブランド創設にまでさかのぼり、シルクスカーフを通じてグッチのアーカイブを300ページものボリュームで深掘り。グッチ家をはじめ、トム・フォード、フリーダ・ジャンニーニ、アレッサンドロ・ミケーレ、そしてサバト・デ・サルノといった歴代クリエイティブ・ディレクターたちのヴィジョンを見て取ることができる。また、スカーフとアートとの関係や、シルクスカーフ プロジェクト「90 x 90」についても紹介している。

グッチ「90 x 90」プロジェクト

発売日:2025年4月1日(火)

展開店舗:グッチ銀座、心斎橋大丸 グッチショップ、グッチ公式オンラインショップ



■アートブック「Gucci: The Art of Silk」

発売日:未定

販売場所:一部のグッチショップ、書店、グッチ公式オンラインショップ、アスリーヌ 公式オンラインショップ



