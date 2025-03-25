¡Úµð¿Í¡Û¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¡¢ÀÖÀ±Í¥»Ö¤Ë´üÂÔ¡¡³«Ëë¤Ï¡ÖÃæ¤Ç¥í¥ó¥°¤Ç¤¹¤Í¡×ÀèÈ¯£¶¿ÍÆâÄê¤Ç¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¤¤ëËüÇ½±¦ÏÓ¤Ïµ®½Å¤ÊÂ¸ºß
¡¡µð¿Í¤Ï£²£µÆü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£¶Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë¤ÇÆ±ÆüÅÐÈÄ¤¹¤ë»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡¢ÀÖÀ±Í¥»ÖÅê¼ê¤ÏÁ°ÆüÄ´À°¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï»³ºê¤ÈÀÖÀ±¤Î£²¿Í¤Ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿³«Ëë¥í¡¼¥ÆºÇ¸å¤Î¥¤¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°Ë¿¥¤¤¤«¤¹¤È»×¤¦¤è¡×¤È»³ºê¤ËÂ÷¤¹°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ½éÃæ·Ñ¤®£¹¿Í¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤«¤é¡£¡Ê»³ºê¤«ÀÖÀ±¡ËÀèÈ¯¤É¤Ã¤Á¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤Ã¤Á¤«Íî¤È¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ê¥ê¥ê¡¼¥Õ¤¬¡Ë£¸¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£Ãæ·Ñ¤®¤ÏºÇ½é£¹¿Í¤Ç¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¸½¾õ£±·³¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡¢ÂçÀª¡¢¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¡¢¹âÍü¡¢Á¥Ç÷¡¢ÅÄÃæ±Í¡¢Àô¡¢ËÙÅÄ¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ£¸¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Î·Ð¸³¤âËÉÙ¤ÊÀÖÀ±¤Ë¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õ¤òÂ÷¤¹Êý¸þ¤À¡£
¡¡¿ùÆâÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤âÀÖÀ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³«Ëë¤Ï¡ÖÃæ¤Ç¥í¥ó¥°¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¡£¡ÖÀèÈ¯¤¬ÉÔÄ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËÀÖÀ±¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤·¡¢ÀèÈ¯¿Ø¤¬·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤Ç¤âÀÖÀ±¤¬ÀèÈ¯¤Ë²ó¤ì¤ë¤À¤±¤ËËüÇ½±¦ÏÓ¤Ïµ®½Å¤ÊÂ¸ºß¤À¡£
¡¡³«Ëë¥í¡¼¥Æ¤Ï³«Ëë¥«¡¼¥É¤Î¥ä¥¯¥ë¥È£³Ï¢Àï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤¬¸Í¶¿¡¢¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¡¢ÀÐÀî¡¢£²¥«¡¼¥ÉÌÜ¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó£Ä¡Ë¤¬°æ¾å¡¢»³ºê¡¢ÅÄÃæ¾¤ÇÆâÄê¡£
¡¡ºòÇ¯¤Þ¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³£±£°¾¡¤òµó¤²¡¢³«ËëÅê¼ê¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢£±£¹Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¡Ë¤Ç£´²ó£¹£²µå£µ¼ºÅÀ¤Ç¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀïËÉ¸æÎ¨£¶¡¦£´£¸¤È¤Ê¤Ã¤¿»³ºê¤Ï£²£¶Æü¤Î£²·³¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¤ÇÅÐÈÄ¤¹¤ë¤¬¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡££²·³¤ÎÂÇ¼ÔÁê¼ê¤Ë¡£¤½¤³¤ÇÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡×¤È¼«¿È¤â¼þ°Ï¤â°Â¿´¤µ¤»¤ëÅêµå¤òµá¤á¤¿¡£