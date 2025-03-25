¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡ª¡×¤È¶«¤ó¤ÀºòÇ¯¤«¤é°ìÅ¾¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡×
¡¡¡Ö£²£°£²£µÆÉÇäµð¿Í·³·ãÎå²ñ¡×¤¬£²£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÌó£±£´£°£°¿Í¤¬»²²Ã¤·¤ÆÀ¹Âç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢µð¿Í¤Î£±·³¼óÇ¾¿Ø¡¢³°¹ñ¿Í¤ò´Þ¤á¤¿£±·³Áª¼ê¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ÃÅ¾å¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Ï¤³¤³¤Ç¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡ª¡Ù¤È¶«¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢º£Ç¯¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤½¤ì¤òÆâ¤ËÈë¤á¤Æ¡ÊÀ¼¤Î¥È¡¼¥ó¤òÊÑ¤¨¤ºÀÅ¤«¤Ë¡Ë¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¡¢£±£³Ç¯¤Ö¤êÆüËÜ°ì¤Ø·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£