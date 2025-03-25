¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > ÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸¡ÚS¡õP¥±ー¥¹¥·¥éー½»Âð²Á³Ê¡Ê20ÅÔ»Ô¡Ë¡Û ÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸¡ÚS¡õP¥±ー¥¹¥·¥éー½»Âð²Á³Ê¡Ê20ÅÔ»Ô¡Ë¡Û ÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸¡ÚS¡õP¥±ー¥¹¥·¥éー½»Âð²Á³Ê¡Ê20ÅÔ»Ô¡Ë¡Û 2025Ç¯3·î25Æü 22»þ12Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© S¡õP¥±ー¥¹¥·¥éー½»Âð²Á³Ê¡Ê20ÅÔ»Ô¡Ë¡Ê1·î¡Ë22:00 ·ë²Ì¡¡4.67% Í½ÁÛ¡¡4.52%¡¡Á°²ó¡¡4.52%¡Ê4.48%¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡ÊÁ°Ç¯Èæ) ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¥Ï¥ó¥¬¥êー·ÐºÑ»ØÉ¸¡Ú¥Ï¥ó¥¬¥êーÃæ¶äÀ¯ºö¶âÍø¡Û ÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸¡Ú½»Âð²Á³Ê»Ø¿ô¡Û ¤Þ¤â¤Ê¤¯ÊÆ½»Âð²Á³Ê»Ø¿ô¤Ê¤É¤ÎÈ¯É½