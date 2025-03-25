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[½é²ó¸ÂÄêÈ×Blu-ray]
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5·î31Æü(ÅÚ) Ê¼¸Ë¡¦Harbor Studio
6·î1Æü(Æü) Âçºå¡¦GORILLA HALL OSAKA
6·î19Æü(ÌÚ) ËÌ³¤Æ»¡¦cube garden
6·î21Æü(ÅÚ) ËÌ³¤Æ»¡¦¾®Ã® GOLDSTONE
6·î28Æü(ÅÚ) µþÅÔ¡¦KYOTO MUSE
6·î29Æü(Æü) ÀÅ²¬¡¦LIVE ROXY SHIZUOKA
7·î5Æü(ÅÚ) Ê¡²¬¡¦BEAT STATION
7·î6Æü(Æü) ¹Åç¡¦LIVE VANQUISH
7·î11Æü(¶â) µÜ¾ë¡¦ÀçÂæRensa
7·î12Æü(ÅÚ) Ê¡Åç¡¦·´»³Hip Shot Japan
7·î18Æü(¶â) °¦ÃÎ¡¦THE BOTTOM LINE
7·î23Æü(¿å) Åìµþ¡¦Spotify O-EAST
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¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° \5,800 / ³Ø³ä¥Á¥±¥Ã¥È \3,800
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