¹ë½£¤¬Ãæ¹ñ¤Ë£²¡½£°²÷¾¡¡ª¡¡ÆüËÜ£±°Ì¡¢¹ë½££²°Ì¡¢¥µ¥¦¥¸£³°Ì¡Ä¥µ¥Ã¥«¡¼£×ÇÕºÇ½ªÍ½Áª£ÃÁÈ
¢¡£²£°£²£¶Ç¯ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¢¦Âè£¸Àï¡¡Ãæ¹ñ£°¡½£²¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ê£²£µÆü¡¢Ãæ¹ñ¡¦¹º½£¡Ë
¡¡£²£¶Ç¯ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½ÁªÂè£¸Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÃæ¹ñÂåÉ½¤Ë£²¡½£°¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾£±£¶Ê¬¡¢£Í£Æ¥¢¡¼¥Ð¥¤¥ó¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ±¦¤«¤é°ìÅÙ¥·¥å¡¼¥È¤òÁË¤Þ¤ì¤¿¸å¡¢ºÆ¤Óº¸Â¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤ËÆÍ¤»É¤·¤ÆÀèÀ©¡£Æ±£²£¹Ê¬¤Ë¤Ï±¦¥¯¥í¥¹¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò£Æ£×¥Ù¥ë¥Ô¥ì¥¤¤¬º¸Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¡¢Áê¼ê£Ç£Ë¤¬¤Ï¤¸¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤¬¤³¤Î¤Þ¤Þ£²ÅÀº¹¤ò¼é¤ê¡¢£²Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£º£Í½Áª¤ÏºòÇ¯£¹·î¤Ë£±Ê¬¤±£±ÇÔ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï£³¾¡£³Ê¬¤±¤Î¾¡¤ÁÅÀ£±£³¤Ç£²°Ì¡£Æ±£²£°¤Ç£±°Ì¤ÎÆüËÜ¤¬£×ÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿Ãæ¡¢Æ±£±£°¤Ç£³°Ì¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ë¾¡¤ÁÅÀ£³º¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£