¡Ú¥¹¥Î¥Ü¡Û»°ÌÚ¤Ä¤Ð¤¡ÖÈôÌö¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤â¡Ä¤´Ë«Èþ¤¦¤Ê½Å¤Ï¡Ö¾å¡×¸ÞÎØ¶â¤Þ¤Ç¡ÖÆÃ¾å¡×¤ªÍÂ¤±
¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦¥¢¥ë¥Ú¥ó¤Î»°ÌÚ¤Ä¤Ð¤¡ÊÉÍ¾¾¤¤¤ï¤¿¿®ÍÑ¶â¸Ë¡Ë¤¬25Æü¡¢º£µ¨Á´ÆüÄø¤ò½ª¤¨¤Æ±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¡£WÇÕ¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥Ú¥ó¼ïÌÜÁí¹çÍ¥¾¡¤È2¤Ä¤Î¼ïÌÜÊÌÍ¥¾¡¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¶â¶ä2¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿½¼¼Â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÈôÌö¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡22Ç¯ËÌµþÅßµ¨¸ÞÎØÂåÉ½¤Î»°ÌÚ¤Ï¡¢º£µ¨WÇÕ¤Ç17ÀïÃæ4¾¡¤ò´Þ¤à13ÅÙ¤ÎÉ½¾´Âæ¤ÈÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤òÈ¯´ø¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾¡Íø¿ô¤Ï4¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤½¤³¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤É¤óÍß¡£°ìÊý¤ÇÄ¾Á°¤Î»î¹ç¤ÇÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Ë½ç°Ì¤ò²¼¤²¤Æ·Þ¤¨¤¿WÇÕºÇ½ªÀï¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢µÕÅ¾¤ÇÁí¹çÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¶¯¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤½¤Î»î¹ç¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿ÌÚÀ½¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò°¦¤ª¤·¤²¤ËÄ¯¤á¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Î¥Ñ¥é¥ì¥ëÂç²óÅ¾Ï¢ÇÆ¤Ï¡¢2Ç¯Á°¤Ï½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ÞÎØ2Ï¢ÇÆ½÷²¦¤Î¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¦¥ì¥Ç¥Ä¥«¡Ê¥Á¥§¥³¡Ë¤ËÇÔ¤ì¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÎÏº¹¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¼ý³Ï¡£µÍ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¢¤¯¤Þ¤ÇÁ°¸þ¤¡£ÍèÇ¯¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¡¢µ»½Ñ¡¢ÂÎÎÏ¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÁ´¤Æ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢µÕÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÀÅ²¬¸©³ÝÀî»Ô¤Ë¤¢¤ë¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¤¦¤Ê¤®²°¤Ç¿©¤Ù¤ë¤¦¤Ê½Å¡£ÈôÌö¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦Êì¡¦»ÖÊÝ»Ò¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡ÖÆÃ¾å¡×¤òµö¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡Ö¾å¤Ç¤¹¡×¡£¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ê¤é¤Ì¡ÖÆÃ¾å¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÉ¬¤º¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£