À¶¿åÁïVS°¤ÉôÎïÌé¤ÏÇ®Àï¥É¥í¡¼¡ª¡¡¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÀï¤ÏÄË¤ßÊ¬¤±¡¡Î¾¼Ô¤È¤â¤Ë¡Ö¾¡¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡×
¡¡¡þ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡¥Õ¥§¥¶¡¼µé10²óÀï¡¡À¶¿åÁï¡ÊÂç¶¶¡Ë¡Ô°ú¤Ê¬¤±¡Õ°¤ÉôÎïÌé¡ÊKGÂçÏÂ¡Ë¡Ê2025Ç¯3·î25Æü¡¡Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡12Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¥Ð¥ó¥¿¥àµéÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¸µÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¡õWBO¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¡¦À¶¿åÁï¡Ê39¡áÂç¶¶¡Ë¤ÈWBA¡¢IBFÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé10°Ì¡¦°¤ÉôÎïÌé¡Ê32¡áKGÂçÏÂ¡Ë¤Ë¤è¤ë¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ë10²óÀï¤Ï1¡½0¡Ê97¡½93¡¢95¡½95¡ß2¡Ë¤ÎÈ½Äê¤Ç¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦Àï·Ð¸³¼ÔÆ±»Î¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç°ÕÃÏ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£½é²ó¤«¤éµ÷Î¥¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é±¦¤ò½Ð¤¹À¶¿å¤ËÂÐ¤·¡¢°¤Éô¤ÏÄã¤¯¹½¤¨¤Æ¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤¿¡£À¶¿å¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î±¦¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤éÃæÈ×°Ê¹ß¤ÏºÆ»°¥ï¥ó¥Ä¡¼¤ò¥Ò¥Ã¥È¡£ÂÐ¤¹¤ë°¤Éô¤âÈô¤Ó¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¶¯Îõ¤Ê±¦¥Õ¥Ã¥¯¤òÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢¥í¡¼¥×¤òÇØÉé¤ï¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â¤¤µ»½ÑÀï¤ÏÄË¤ßÊ¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¸1¿Í¤Ë4¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¤¿À¶¿å¤Ï¥É¥í¡¼¤Î·ë²Ì¤Ë¡Ö1¿ÍÌÜ¤ÎÈ½Äê¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤³¤ì¤¤¤Ã¤¿¤«¤Ê¡¢¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤¬¡Ä9¡¢10¥é¥¦¥ó¥É¤ò¼é¤ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¸í»»¤«¤Ê¡£¾¡¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡×¤Èº¸¤Î¼ê¿ô¤Î¾¯¤Ê¤µ¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡23Ç¯7·î¤ËWBOÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÁ°²¦¼Ô¥í¥Ù¥¤¥·¡¦¥é¥ß¥ì¥¹¡Ê¥¥å¡¼¥Ð¡Ë¤Ë5²ó1Ê¬8ÉÃTKO¤Î´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ìó1Ç¯8¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥ê¥ó¥°¡£¥é¥ß¥ì¥¹ÀïÁ°¤Ï¥¹¥é¥ó¥×¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂç¶¶²ñÄ¹¡£°ìÊý¤Ç¤³¤Î°¤ÉôÀï¸å¤ÎÀ¶¿å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç°ìÈÖ¤¤¤¤À¶¿å¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£À¶¿å¼«¿È¤â¡Öº£²ó¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï´èÄ¥¤ì¤¿¡£¹ç³ÊÅÀ¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¶¡¹¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤«¤é¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î°¤Éô¤â¡Ö¸ú¤¤¤¿¥Ñ¥ó¥Á¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤ËÈ½Äê·ë²Ì¤Ë¤Ï¤â¤ä¤Ã¤È¤¹¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ã¤Æ¡È¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡É¤È°úÆ³¤òÅÏ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀµÄ¾²ù¤·¤¤¡×¤È¿°¤ò³ú¤ó¤À¡£À¤³¦½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯3·î¤ÎÁ°²¦¼Ô¥ë¥¤¥¹¡¦¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥í¥Ú¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë8²óTKOÉé¤±¸å¡¢ºÆµ¯2Ï¢¾¡¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¶¿å¤È¤ÎºÆÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤â»×¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤¦ËÍ¤Ë¤â»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¾Ã¶ËÅª¤ÇÀ¤³¦ºÆÄ©Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¿Ê¤à°Õ¸þ¡£ÆüËÜÆ±µé3°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¼¡Àï¤ÏÆ±²¦ºÂ·èÄêÀï¤ËÎ×¤à²ÄÇ½À¤âÉâ¾å¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï32ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£¡Ö¾¡¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡ÖÃÂÀ¸Æü¤È»×¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Å·¤Ï¼«Ê¬¤ËÌ£Êý¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£