ÆüËÜÂåÉ½ÀïÃæ¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¥í¥Þ¡¼¥ÎË¤¡É¡Ä¥Ê¥Ý¥ê¤¬Íè²Æ¤Î³ÍÆÀ¸õÊä¤È¤·¤Æ¿û¸¶Í³Àª¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤«

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🚨🔵 Napoli have added Yukinari Sugawara to their shortlist at right back position.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 25, 2025
He¡Çs one of the names being monitored for the summer. @MatteMoretto 🤝🇯🇵 pic.twitter.com/uGNWv69tmO