ÆüËÜÂåÉ½¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤«¤éºÆ»°»Å³Ý¤±¤¿ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ö¸åÈ¾¤ÎÁª¼ê¤Ï¤«¤Ê¤ê¥¿¥¤¥È¤Ë´ó¤»¤Æ¤¤Æ¡Ä¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï25Æü¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡¦¥°¥ë¡¼¥×CÂè8Àá¤Ç¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢0¡Ý0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£Æ±»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿MFÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬¡¢¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Àá¤Î¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÂåÉ½Àï¤ò2¡Ý0¤ÇÀ©¤·¡¢3»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ¤Î¡È»Ë¾åºÇÂ®¡É¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¸¢¤ò¾¡¤Á³Í¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£º£Àá¤Ï¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÂåÉ½Àï¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò6Ì¾ÊÑ¹¹¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¤Ê¤«¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢5¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¹½¤¨¤ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½¤Î¼éÈ÷¤Ë¶ìÀï¡£FWÁ°ÅÄÂçÁ³¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡Ë¤äMFµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎMF°ËÅì½ãÌé¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢90Ê¬´Ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤¬ÍÉ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ë²Ì¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×C¤Î¼ó°ÌÄÌ²á¤³¤½³ÎÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ï¢¾¡¤Ï¡Ö3¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡º¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿ÃæÂ¼¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·è¤á¤¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆÃ¤Ë¸åÈ¾¤ÎºÇ¸å¤ÎÊý¤Ï¼Á¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ù¤·¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤ò»Å³Ý¤±¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿ÃæÂ¼¤À¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤â¡Ö¥µ¥¤¥É¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï»Å³Ý¤±¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖºÇ¸å¤Î¥¯¥í¥¹¤Î¼Á¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¾ÊÅÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤ÏÂÐÖµ¤·¤¿DF¥à¥Ï¥ó¥Ê¥É¡¦¥¢¥ë¡¦¥·¥ã¥ó¥¥Æ¥£¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿ÃæÂ¼¤À¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤«¤éÅêÆþ¤µ¤ì¤¿DF¥¢¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¸¥å¥é¥·¤Ë¶ì¤·¤á¤¿¡£ÂÐÖµ¤¹¤ëÁª¼ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃæÂ¼¤Ï¡ÖÁ°È¾¤ËËÍ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î´Ö¹ç¤¤¤ò¶õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸åÈ¾¤ÎÁª¼ê¤Ï¤«¤Ê¤ê¥¿¥¤¥È¤Ë´ó¤»¤Æ¤¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ãæ¤Ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤¬Àº°ìÇÕ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡²ó¤Î³èÆ°¤Ï6·î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¡¢10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡Á°Àá¤Î¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÂåÉ½Àï¤ò2¡Ý0¤ÇÀ©¤·¡¢3»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ¤Î¡È»Ë¾åºÇÂ®¡É¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¸¢¤ò¾¡¤Á³Í¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£º£Àá¤Ï¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÂåÉ½Àï¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò6Ì¾ÊÑ¹¹¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¤Ê¤«¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢5¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¹½¤¨¤ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½¤Î¼éÈ÷¤Ë¶ìÀï¡£FWÁ°ÅÄÂçÁ³¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡Ë¤äMFµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎMF°ËÅì½ãÌé¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢90Ê¬´Ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤¬ÍÉ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ë²Ì¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×C¤Î¼ó°ÌÄÌ²á¤³¤½³ÎÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ï¢¾¡¤Ï¡Ö3¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤ò»Å³Ý¤±¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿ÃæÂ¼¤À¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤â¡Ö¥µ¥¤¥É¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï»Å³Ý¤±¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖºÇ¸å¤Î¥¯¥í¥¹¤Î¼Á¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¾ÊÅÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤ÏÂÐÖµ¤·¤¿DF¥à¥Ï¥ó¥Ê¥É¡¦¥¢¥ë¡¦¥·¥ã¥ó¥¥Æ¥£¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿ÃæÂ¼¤À¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤«¤éÅêÆþ¤µ¤ì¤¿DF¥¢¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¸¥å¥é¥·¤Ë¶ì¤·¤á¤¿¡£ÂÐÖµ¤¹¤ëÁª¼ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃæÂ¼¤Ï¡ÖÁ°È¾¤ËËÍ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î´Ö¹ç¤¤¤ò¶õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸åÈ¾¤ÎÁª¼ê¤Ï¤«¤Ê¤ê¥¿¥¤¥È¤Ë´ó¤»¤Æ¤¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ãæ¤Ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤¬Àº°ìÇÕ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡²ó¤Î³èÆ°¤Ï6·î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¡¢10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£