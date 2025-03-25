¥µ¥¦¥¸¤È¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç4Ï¢¾¡¤Ê¤é¤º¡Ä¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡Ö¥´¡¼¥ë¤È¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï25Æü¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÂè8Àá¤Ç¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢0¡Ý0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¡£º£Æü¤â¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¥´¡¼¥ë¤È¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤êÂ³¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÎý½¬¤ä¥ª¥Õ¥¶¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤â´Ë¤Þ¤º¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤Ä¤Ä¡Ö²¡¤·¹þ¤ó¤À»î¹ç¤Ç°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ÆÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È²ÝÂê¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡¡¼¡²ó¤Î³èÆ°¤Ï6·î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¡¢10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½êÂ°¥Á¡¼¥à¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¡¹¤ÎÀ®Ä¹¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ò´üÂÔ¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¡£º£Æü¤â¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¥´¡¼¥ë¤È¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤êÂ³¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÎý½¬¤ä¥ª¥Õ¥¶¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤â´Ë¤Þ¤º¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤Ä¤Ä¡Ö²¡¤·¹þ¤ó¤À»î¹ç¤Ç°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ÆÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È²ÝÂê¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡¡¼¡²ó¤Î³èÆ°¤Ï6·î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¡¢10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½êÂ°¥Á¡¼¥à¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¡¹¤ÎÀ®Ä¹¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ò´üÂÔ¹þ¤á¤¿¡£