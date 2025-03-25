¡ÚBAMBI WATER¡Û¡É1Ëç¤Ç360¡ë¤¤ì¤¤¸«¤¨¡É¥«¥Ã¥×ÉÕ¤¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤¬¿·ÅÐ¾ì!
¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥¦¥¨¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎŽ¢BAMBI WATER(¥Ð¥ó¥Ó¥¦¥©ー¥¿ー)Ž£¤Ç¤Ï¡¢¥Îー¥¹¥êー¥Ö¥¿¥¤¥×¤Î¥«¥Ã¥×ÉÕ¤¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤ò¡¢2025Ç¯2·î20Æü(ÌÚ)¤è¤ê³ÆEC¥âー¥ë¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ž¢1Ëç¤Ç360¡ë¤¤ì¤¤¸«¤¨Ž£¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥«¥Ã¥×ÉÕ¤¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤¬¿·ÅÐ¾ì
¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥¦¥¨¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎŽ¢BAMBI WATERŽ£¤«¤é¡¢¥µ¥é¥ê¤È1Ëç¤ÇÃå¤é¤ì¤ÆŽ¢1Ëç¤Ç360¡ë¤¤ì¤¤¸«¤¨Ž£¤¹¤ë¿·ºî¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤Î¥ëー¥à¥¦¥¨¥¢¤È¤·¤Æ¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª¤Ç¤«¤±¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚBAMBI WATERT¡Û1Ëç¤Ç360¡ë¤¤ì¤¤¸«¤¨!¥«¥Ã¥×ÉÕ¤T¥·¥ã¥Ä¤¬¿·ÅÐ¾ì
¿·ºî¤Î¥«¥Ã¥×ÉÕ¤¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Î¾ÜºÙ
BAMBI WATER ¥«¥Ã¥×¥¤¥ó ¥Üー¥È¥Í¥Ã¥¯ ¥ï¥ó¥Ôー¥¹ ¥Îー¥¹¥êー¥Ö
²Á³Ê:10,960±ß(ÀÇ¹þ)
360¡ë¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤ß¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿È´·²¤Î¥Ûー¥ë¥ÉÎÏ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥«¥Ã¥×¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢1Ëç¤Ç¥µ¥é¥Ã¤ÈÃå¤é¤ì¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
È©¿¨¤ê¤ÎÎÉ¤¤¥Õ¥é¥¤¥¹À¸ÃÏ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Îー¥¹¥êー¥Ö¤Ç¤âÈ©¤ò¸«¤»¤¹¤®¤Ê¤¤¥«¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿³°½Ð¤Ë¤â¡¢¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤Ë¤â»È¤¨¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥¢¥¦¥¿ー¤ä¥È¥Ã¥×¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥º:S/M/L/LL(¥«¥éー:¥Ö¥é¥Ã¥¯)
¿·ÅÐ¾ì¤Î¥«¥Ã¥×ÉÕ¤¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ
¥¤¥ó¥Êー¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥ÉŽ¢BAMBI WATERŽ£¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢¥«¥Ã¥×ÉÕ¤¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥Ã¥×¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢1Ëç¤Ç¥µ¥é¥Ã¤ÈÃå¤é¤ì¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀäÌ¯¤Ê¥«¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Îー¥¹¥êー¥Ö¤Ê¤Î¤ËÈ©¤ò¸«¤»¤¹¤®¤Ê¤¤°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¿·ºî¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£