±óÆ£¹Ò¡Ö¹¶·â¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤Ï²ÝÂê¤¬½Ð¤¿¤¬¡¢¥¼¥í¤ÇÍÞ¤¨¤¿¤Î¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡×¡¡0¡½0¤Ç²ÝÂê¤È¼ý³Ï
¡¡¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½ÁªÂè8Àï¡¡ÆüËÜ0¡Ý0¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ê2025Ç¯3·î25Æü¡¡ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¯15°Ì¡Ë¤Ï25Æü¡¢ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿26Ç¯WÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½ÁªÂè8Àï¤Ç¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡ÊÆ±59°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£0¡Ý0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¢Æ±Í½Áª6¾¡2Ê¬¤±¤È¤·¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡Ê56¡Ë¤Ï8Âç²ñÏ¢Â³8ÅÙÌÜ¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿20Æü¤Î¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤«¤éÀèÈ¯6¿Í¤òÊÑ¹¹¡£ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ëWÇÕÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤ÆÁØ¤Î¸ü¤µ¤ò¼¨¤½¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢·èÄêÎÏ¤ò·ç¤¤¤¿¡£ÌµÆÀÅÀ¤Ï22Ç¯WÇÕ¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ1¼¡¥ê¡¼¥°¤Î¥³¥¹¥¿¥ê¥«Àï°ÊÍè29»î¹ç¤Ö¤ê¡£WÇÕËÜÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Î°ìÀï¤ÏÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ç¾¤ÎMF±óÆ£¹Ò¡Ê32¡á¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤Ï¡ÖÁ°È¾¤«¤éÁê¼ê¤¬°ú¤¯Å¸³«¤Ç¹¶·â¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤Ï²ÝÂê¤¬½Ð¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¤¬¡¢¥¼¥í¤ÇÍÞ¤¨¤¿¤Î¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¡¢¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¤È¤³¤í¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ëWÇÕÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤ÏÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏÀÚâøÂöËá¤·¤Ê¤¬¤éËè»î¹ç¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£