¡ÚONE PACT¡Ê¥ï¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ë²òÀâ¡Û¥á¥ó¥Ðー¾ÜºÙ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤«¤é¿Íµ¤¶Ê¤Þ¤ÇÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¤ÍýÍ³¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¡ª
¡ÚONE PACT¡Ö100!¡× MV¤ò¸µµ»ö¤Ç»ëÄ°¤¹¤ë¡Û
¹â¤¤¥Üー¥«¥ëÎÏ¤äÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥Ã¥×¤Î¥¹¥¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢³Ú¶Ê¡¦MV¤Þ¤Ç¼ê³Ý¤±¤ëK-POPÂè£µÀ¤Âå¤Î¡È¼«¼çÀ©ºî¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë5¿ÍÁÈ¥°¥ëー¥×ONE PACT¡£¥Ç¥Ó¥åー¤«¤éº£¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÉ¬Ä°³Ú¶Ê¤ÎÊ¹¤¤É¤³¤í¤ò²òÀâ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¥Ï¥Þ¤ëONE PACT¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢£ONE PACT¤È¤Ï¡© K-POPÂè5À¤Âå¤Î¼«¼çÀ©ºî5¿Í¥°¥ëー¥×
ONE PACT¡ÊÆÉ¤ß¡§¥ï¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ë
¡¦¥Ç¥Ó¥åーÆü¡§2023Ç¯11·î30Æü
¡¦¥Ç¥Ó¥åーºîÉÊ¡§1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMoment¡Ù
¡¦¥á¥ó¥Ðー¡§JONG WOO¡Ê¥¸¥ç¥ó¥¦¡Ë ¡¿JAY CHANG¡Ê¥¸¥§¥¤¥Á¥ã¥ó¡Ë¡¿SEONG MIN¡Ê¥½¥ó¥ß¥ó¡Ë ¡¿TAG¡Ê¥Æ¥°¡Ë ¡¿ YE DAM¡Ê¥¤¥§¥À¥à¡Ë
¡¦¥Õ¥¡¥ó¸Æ¾Î¡§¡õ♡¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¨¥ó¥Ïー¥È¡Ë
¡¦OFFICIAL SITE https://onepact.bstage.in
¡¦OFFICIAL SITE¡ÊJAPAN¡Ëhttps://onepact.fanpla.jp
¡¦X¡ÊµìTwitter¡Ëhttps://x.com/onepact_
¡¦X¡ÊµìTwitter¡Ë¡ÊJAPAN¡Ëhttps://x.com/onepact_japan
¡¦Instagram https://www.instagram.com/0nepact/
¡¦YouTube
ONE PACT¤Ï¡¢JONG WOO¡¢JAY CHANG¡¢SEONG MIN¡¢TAG¡¢YE DAM¤Î5¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥°¥ëー¥×¡£
¡ý¥á¥ó¥Ðー¹½À®¤Î·Ð°Þ¤È¥°¥ëー¥×Ì¾¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿°ÕÌ£
¥°¥ëー¥×Ì¾¤Ï¡¢ONE¤ÈIMPACT¤Î¹çÀ®¸ì¤Ç¡¢¡È¤Ò¤È¤Ä¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òºî¤ë¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡Ø¡õ♡¡Ê¥¨¥ó¥Ïー¥È¡Ë¡Ù¡£¡ÈONE PACT¤Î¥á¥ó¥Ðー5¿Í¤ò¤Ò¤È¤Ä¤ËÏ¢·ë¡Ê¡õ¡Ë¤¹¤ëÀÜÅÀ¡¢ONE PACT¤òÂ¸ºß¤µ¤»¤ëÏ¢Â³Åª¡Ê¡õ¡Ë¤ÇÉ¬Á³Åª¡Ê♡ ¿´Â¡¡Ë¡É¤Ê½Ð²ñ¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2023Ç¯2·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñMnet¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS PLANET¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿JONG WOO¡¢JAY CHANG¡¢SEONG MIN¡¢YE DAM¡¢¤½¤·¤Æ¹â¹»À¸¥é¥Ã¥Ñー¤Ë¤è¤ë¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡Ø¹âÅù¥é¥Ã¥Ñー4¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤¿TAG¡£¤¹¤Ç¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¤¢¤ë¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥Ç¥Ó¥åーÁ°¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
2023Ç¯11·î30Æü¤Ë1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMoment¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢Àµ¼°¥Ç¥Ó¥åー¡£K-POP¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯°Ê¹ß¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¥°¥ëー¥×¤òÂè5À¤Âå¤È¸Æ¤Ö¡£ONE PACT¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¼«¤é¤¬¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î³Ú¶Ê¤Îºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤òÃ´Åö¤·¡¢¿¶ÉÕ¤äMVÀ©ºî¤Ë¤â´Ø¤ï¤ë¡È¼«¼çÀ©ºî¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤È¤·¤Æ¡¢Âè5À¤Âå¤ÎÃæ¤Ç¤â¶¯¤¤¸ÄÀ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯6·î¤Ë1st¥·¥ó¥°¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPARADOXX¡Ù¡¢10·î18Æü¤Ë2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØfallIn¡Ç¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¤½¤Î´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤³Ú¶Ê¤¬K-POP¥ê¥¹¥Êー¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À¡£YouTube¤Î¥³¥á¥ó¥È¤«¤é¤â¡¢±Ñ¸ì·÷¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢JAY CHANG¤ÏMnet¤Î¥Üー¥«¥ë¥°¥ëー¥×¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡ØBuild Up : VOCAL BOY GROUP SURVIVAL¡Ù¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿4¿ÍÁÈ¥Üー¥«¥ë¥°¥ëー¥×B.D.U¤Î³èÆ°¤Î¤¿¤á¡¢°ì»þÅª¤Ë4¿ÍÂÎÀ©¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
2025Ç¯2·î¤Ë¤ÏJAY CHANG¤âºÆÅÙ¹çÎ®¤·¡¢5¿ÍÂÎÀ©¤Ç¡ØPINK CRUSH¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¡È°¦¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÌÀ¤ë¤¤³Ú¶Ê¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ýÃíÌÜÅÙ¾å¾ºÃæ¡ªÆüËÜ¤Ç¤Î³èÆ°
ÆüËÜ¤Ç¤Ï2023Ç¯11·î17Æü¤Ë¥×¥ì¥Ç¥Ó¥åー¥Ä¥¢ー¡Ø2023 ONE PACT FANCON TOUR ¡ãTHE PACT¡äIN JAPAN¡Ù¤ò³«ºÅ¡£2024Ç¯3·î15Æü¤Ë¤Ï1st¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMust Be Nice -Japanese Version-¡×¡¢8·î¤Ë¤Ï2nd¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÆüËÜ¸ì¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¥¥ß¤ò¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢ÆüËÜ¸ì³Ú¶Ê¤ÎÅ¸³«¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯2·î¤«¤é3·î¤Ë¤ÏÁ´¹ñ4ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ëZEPP¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ¤·¡¢10·î¤Ë¤Ï¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥àC¥Ûー¥ë¤Ç¡Ø2024 ONE PACT HALL LIVE¡ÚAn All-day Groove¡ÛIN JAPAN¡Ù¤ò³«ºÅ¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§¡ÖMust Be Nice¡× Official Music Video - Japanese Version -
¢§¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¥¥ß¤ò¡× Special Clip
2024Ç¯12·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿3rd¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖEveryday X-MAS¡×¤¬iTunes K-POP¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡¢POP¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º²»³Ú¹¥¤¤Î¥ê¥¹¥Êー¤Î´Ö¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§¡ÖEveryday X-MAS¡× Special Clip
¢£Â¿ºÍ¤Ê¼ÂÎÏÇÉ¤¬ÀªÂ·¤¤¡ª¥á¥ó¥Ðー¾ÜºÙ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
JONG WOO¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¸¥ç¥ó¥¦¡Ë
¡¦À¸Ç¯·îÆü¡§ 2000Ç¯6·î12Æü
¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§¥êー¥Àー¡¢¥é¥Ã¥×¡õ¥Üー¥«¥ë
¡¦·ì±Õ·¿: B·¿
¡¦ÆÃµ»¡§¿å±Ë¡¢¥¹¥±ー¥È¡¢¿¶ÉÕ
¡¦MBTI¡§ENTJ
¡¦¼ñÌ£¡§¥²ー¥à¡¢±¿Æ°¡¢»¶Êâ¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¡¢¥À¥ó¥¹
¡¦Instagram https://www.instagram.com/belllrain/
¸µBLACK LEVEL¤Î¥á¥ó¥ÐーZe¡§U¡Ê¥¸¥§¥¦¡Ë¤È¤·¤Æ2022Ç¯2·î¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¤¬Ã¦Âà¡£¤½¤Î¸å¡¢¸Ä¿ÍÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ¡ØBOYS PLANET¡Ù¤Ë»²²Ã¡£ONE PACT·ëÀ®¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«¤é¥á¥ó¥Ðー¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£
¸µ¿å±Ë¤È¥¹¥±ー¥È¤ÎÁª¼ê¡£ÆÈ³Ø¤Ç½¬ÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥À¥ó¥¹¤Ï¡¢¹â¤¤Ä·ÌöÎÏ¤È»ØÀè¤Þ¤Ç´¶¾ð¤ò½É¤¹Ë¤«¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤ÇÌ¥¤»¡¢Äã¤¯±ð¤Î¤¢¤ë¥Üー¥«¥ë¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤Ë¸ü¤ß¤ò²Ã¤¨¤ë¡£¿¶ÉÕ¤«¤é±ÇÁüÀ©ºî¤Þ¤Ç¤âÃ´Åö¤·¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬¤è¤êµ±¤¯¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¿Í¤Ó¤¿¥¯ー¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤JONG WOO¡£°¦¾ð¿¼¤¯ÀÕÇ¤´¶¤¬¶¯¤¤¡¢Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥êー¥Àー¤À¤¬¡¢¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¤Ï¥²ー¥à¤ËËÜµ¤¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£
JAY CHANG¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¸¥§¥¤¡¦¥Á¥ã¥ó¡Ë
¡¦À¸Ç¯·îÆü¡§ 2001Ç¯3·î8Æü
¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§¥á¥¤¥ó¥Üー¥«¥ë
¡¦·ì±Õ·¿: O·¿
¡¦ÆÃµ»¡§¥É¥é¥à
¡¦MBTI¡§INFP
¡¦¼ñÌ£¡§ ¥Ð¥¹¥±¡¢±Ç²è´Õ¾Þ¡¢¥²ー¥à
¡¦Instagram https://www.instagram.com/jaychang63/
¥®¥¿ー¤ä¥É¥é¥à¤ò±éÁÕ¤Ç¤¤ëÂ¿ºÍ¤µ¤ò»ý¤Ä¡£2018Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØUNDER19¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¡¢¤½¤Î²ÎÀ¼¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë¡£2020Ç¯¤Ë¥½¥í¥Ç¥Ó¥åー¸å¡¢¡ØBOYS PLANET¡Ù¤Ë»²²Ã¡£Á¡ºÙ¤Ê´¶¾ðÉ½¸½¤«¤é¹â²»¤Î¥·¥ã¥¦¥È¤Þ¤Ç¼«ºß¤Ë¤³¤Ê¤¹¡¢°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢¥á¥ó¥Ðー¤â¤½¤Î²ÎÀ¼¤ËÀäÂÐÅª¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯¤Ë¤Ï¥Üー¥«¥ë¥°¥ëー¥×B.D.U¡¢¤µ¤é¤Ë¥½¥í¤Ç2024Ç¯11·î22Æü¤Ë2nd ¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNeighborhood¡Ù¤ÎÈ¯Çä¡¢2025Ç¯½é¤á¤Ë¤ÏÆüËÜ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¥Ä¥¢ー¤¬¤¢¤ê¡¢ONE PACT¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¢§JAY CHANG 2ND MINI ALBUM ¡ØNeighborhood¡ÙHIGHLIGHT MEDLEY
¤·¤«¤·º£²ó¡ØPINK CRUSH¡Ù¡Ê2025Ç¯2·î14Æü¥ê¥êー¥¹¡Ë¤Î³èÆ°¤Ë¹çÎ®¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê²ÎÀ¼¤È¡¢¥á¥ó¥Ðー¤È¤ÎÊÑ¤ï¤é¤ÌÃç¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£¤½¤ÎÅ·Á³¤Ç¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤Ê¤È¤³¤í¡¢¤Û¤Î¤Ü¤Î¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤«¤é¡¢Âç·¿¸¤¤Ë¤âÎã¤¨¤é¤ì¤ëJAY CHANG¤À¤¬¡¢ÆÍÁ³¥á¥ó¥Ðー¤ò¸ÍÏÇ¤ï¤»¤ë´ñ¹Ô¡Ê¡©¡Ë¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£
¢§¡ØPINK CRUSH¡ÙHighlight Medley
SEONG MIN¡ÊÆÉ¤ß¡§¥½¥ó¥ß¥ó¡Ë
¡¦À¸Ç¯·îÆü¡§ 2001Ç¯8·î25Æü
¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§ ¥Üー¥«¥ë
¡¦·ì±Õ·¿: O·¿
¡¦ÆÃµ»¡§ ¼Ì¿¿¡¢À°ÍýÀ°ÆÜ
¡¦MBTI¡§ENFJ ¡¿ENTJ ¡¿ ESTJ
¡¦¼ñÌ£¡§ MBTI¡¢¥°¥ë¥á½ä¤ê
¡¦Instagram https://www.instagram.com/xmnrome/
2020Ç¯¤Ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØTO BE WORLD KLASS¡Ù¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥°¥ëー¥×TO1¡Ê¥Æ¥£ー¥ªー¥ï¥ó¡Ë¤Î¥¸¥§¥í¥à¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¡ØBOYS PLANET¡Ù¤Ë»²²Ã¡£É½¾ðË¤«¤Ê´Ý¤¤ÌÜ¤È¾Ð´é¤¬¥Á¥ãー¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎSEONG MIN¤Ï¡¢¼«¤é¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡×¤È¸ì¤ë¤È¤ª¤ê¡¢µ¤¸¯¤¤¤¬¤Ç¤¤ëÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤Ç¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÊì¤µ¤óÅªÂ¸ºß¡£ÎÁÍý¤¬¼ñÌ£¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢VLOG¤Ç¤âÎÁÍý¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§SEONG MIN¤ÈYE DAM¤ÎÎÁÍý¶µ¼¼
¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï°ìÅ¾¡¢Ä©È¯Åª¤Ê±ð¤ä¤«¤ÊÌÜÀþ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ë¡£¥°¥ëー¥×¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¿ÈÄ¹¤ò³è¤«¤·¤¿Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¡¢°ÂÄê¤·¤¿½À¤é¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤²»¿§¤Î¥Üー¥«¥ë¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë¥ªー¥ë¥é¥¦¥ó¥Àー¡£ÆüËÜ¸ì¤òÊÙ¶¯Ãæ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç²óÅú¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£SNS¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Äºî¤ê¤Ë¤âÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢Í¥¤·¤¤É½¾ð¤Ç¸ì¤ê¤«¤±¤ëASMRÆ°²è¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¥»¥ó¥¹Å·ºÍ¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª ¥½¥ó¥ß¥ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥¹¥¯¥é¥Ã¥×ASMR¡×¡ÊÆüËÜ¸ì»úËë¤¢¤ê¡Ë
TAG ¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Æ¥°¡Ë
¡¦À¸Ç¯·îÆü¡§ 2002Ç¯9·î30Æü
¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§ ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢¥é¥Ã¥×¡õ¥Üー¥«¥ë
¡¦·ì±Õ·¿: O
¡¦ÆÃµ»¡§ ±Ñ¸ì¡¢¥¿¥¤¸ì¡¢ºî»ìºî¶Ê
¡¦MBTI¡§ENTP
¡¦¼ñÌ£¡§¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¡¢±Ç²è´Õ¾Þ
¡¦Instagram https://www.instagram.com/tagtaexx/
¥¿¥¤¤Ç°é¤Á¡¢¥¿¥¤¸ì¡¦´Ú¹ñ¸ì¡¦±Ñ¸ì¤òÏÃ¤¹¥È¥ê¥ê¥ó¥¬¥ë¡£¸½ºß¤ÏÆüËÜ¸ì¤âÊÙ¶¯Ãæ¤È¤¤¤¦TAG¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¹â¹»À¸¤Î¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ë¡Ø¹âÅù¥é¥Ã¥Ñー4¡Ù¤Ë½Ð±é¤·ÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤Î¸å2023Ç¯8·î¤Þ¤ÇRAIN¡Ê¥Ô¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ciipher ¡Ê¥µ¥¤¥Õ¥¡ー¡Ë¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î²»³Ú¥»¥ó¥¹¤Ï·²¤òÈ´¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Û¤ÜÁ´¶Ê¤Îºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¡¢ONE PACT¤Î²»³ÚÀ¤ò·ÁÀ®¡£¥é¥Ã¥×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥¿¥¤¸ì¤Ç²Î¤Ã¤¿¥½¥í¥«¥Ðー¶Ê¡ÖCOCKTAIL¡×¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¢¤ë¥Üー¥«¥ë¤âÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§¡ÖCOCKTAIL¡×
ÉáÃÊ¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ý¤Á¡¢¥¯ー¥ë¤Ë¸«¤¨¤ëTAG¡£¤·¤«¤·¥á¥ó¥Ðー¤È¤¤¤ë¤È¤¤Ï¼«Á³¤Ê¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤ä¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹â¤µ¤¬Þú¤ß½Ð¤ë¡£¥°¥ëー¥×¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥ó¥Ðー¤Ø¤Î°¦¾ð¤â¿¼¤¯¡¢JAY CHANG¤Î¥È¥í¥ó¥È¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤Ë¤â´Ú¹ñ¤«¤é¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£
¢§¥Æ¥°¤ÎÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¡Ä¡Êfeat.¥¸¥§¥¤¡Ë
YE DAM¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¤¥§¥À¥à¡Ë
¡¦À¸Ç¯·îÆü¡§ 2003Ç¯1·î19Æü
¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§ ¥Üー¥«¥ë
¡¦·ì±Õ·¿: A
¡¦ÆÃµ»¡§¥®¥¿ー¡¢¥È¥í¥ó¥Üー¥ó
¡¦MBTI¡§ENFJ ¡¿INFJ
¡¦¼ñÌ£¡§±¿Æ°¡¢³Ú´ï±éÁÕ¡¢¥²ー¥à¡¢¿²¤ë¤³¤È
¡¦Instagram https://www.instagram.com/yedam__lll/
SBS¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØLOUD¡Ù¤Ë»²²Ã¸å¡¢¡ØBOYS PLANET¡Ù¤Ë½Ð±é¡£Â¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤Ï°ã¤¤¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤È¤Ê¤ë¡£
È´·²¤Î¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤Ç¡¢¥¹¥Æー¥¸¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ëYE DAM¡£¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¥Ð¥Í¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ´´¤ò¶î»È¤·¤¿¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¡¢´Å¤¯Æ©ÌÀ´¶¤¢¤ë²ÎÀ¼¡¢¥¹¥Æー¥¸¾å¤ÇÍ¾Íµ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¾Ð´é¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤ë¡£JONG WOO¤È¶¦¤Ë¿¶ÉÕ¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¥¹¥Æー¥¸¤ò¹ß¤ê¤ë¤È¾®Æ°Êª¤Î¤è¤¦¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬°¦¤é¤·¤¯¡¢¥¥åー¥È¤Ê°¦ÕÈ¤â¤ª¼ê¤Î¤â¤Î¡£¥á¥ó¥Ðー¤Ï¥Þ¥ó¥Í¡ÊËö¤Ã»Ò¡Ë¤ÎYE DAM¤ò¥Ï¥°¤·¤¿¤êÉ¨¤Ë¾è¤»¤¿¤ê¤ÈÅ®°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥ó¤ä¥Ç¥¶ー¥È¤Ê¤ÉÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢VLOG¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë»Ñ¤ä¡¢ÎÁÍý¤¹¤ë»Ñ¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈäÏª¡£±¿Æ°¿À·Ð¤¬¤è¤¯¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤âËüÇ½¤È¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤â¹¥¤¡£
¢§¡Ø¥½¥ó¥ß¥ó·»¤µ¤ó¤¬¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë..¥¤¥§¥À¥à¤ÎASMRÄ©Àï¡Ù¡ÊÆüËÜ¸ì»úËë¤¢¤ê¡Ë
¢£ONE PACT¤Î¤³¤³¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¡ª
¡ý³Ú¶Ê¤«¤é¿¶ÉÕ¡¢MVÀ©ºî¤Þ¤Ç¡ª¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹ÎÏ¤Î¹â¤µ
»×¤ï¤º¼ª¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÎÉ¶ÊÂ·¤¤¤ÎONE PACT¡£¤½¤Î³Ú¶Ê¤Î¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎTAG¤À¡£¥Ç¥Ó¥åー¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMoment¡Ù¤ÎÀè¹Ô¸ø³«¶Ê1¶Ê¤ò½ü¤¡¢2025Ç¯2·îÈ¯Çä¤Î3rd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPINK CRUSH¡Ù¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î³Ú¶Ê¤Îºî»ìºî¶Ê¤òÃ´Åö¡£¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥Ùー¥¹¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ä´¶¾ð¤òÅê±Æ¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢Ä°¤¯¿Í¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ö¡£
¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é1Ç¯3¥õ·î¤Ç22¶Ê¤òÈ¯É½¡£¡ØPINK CRUSH¡Ù¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿³Ú¶Êºî¤ê¤ËÄ©Àï¤·¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥êー¥Àー¤ÎJONG WOO¤Ï¡ÖRUSH IN 2 U¡×¡ÖPERIOD¡×¡ÖReach you¡×¡ÖConfession¡×¤ÎMVÀ©ºî¡Ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¦»£±Æ¡¦ÊÔ½¸¡Ë¤òÃ´Åö¡£¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÈONE PACT¤Î¡Èº£¡É¤Î»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿MV¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÈà¤é¤ÎÀ®Ä¹¤ÎµÏ¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢JONG WOO¤ÈYE DAM¤Ï¿¶ÉÕ¤òÃ´Åö¡£¥Ô¥¿¥Ã¤ÈÆ°¤¤òÂ·¤¨¤ë¤è¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò³è¤«¤·¤¿¿¶ÉÕ¤Ç¥À¥ó¥¹¤ÎÌöÆ°´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£Â¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤âºî»ì¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹â¤¤¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹ÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢Âè5À¤Âå¤Î¼«¼çÀ©ºî¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤É¤ó¤Ê²»³Ú¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¢§¡ÖRUSH IN 2 U¡×Self Made Video
¢§¡ÖPERIOD¡×Self Made Video
¢§¡ÖReach you¡×Self Made Video
¡ýÁí¹çÅª¤Ë¥¹¥¥ë¤¬¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ÎÏ
ONE PACT¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤½¤Î¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤À¡£º£Ç¯2·î¤Ë¡Ö100!¡×¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢²ÎÈÖÁÈ¤Ç¤âÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ï¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£JAY CHANG¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¤Ê²Î¾§¤äTAG¤Î¥é¥Ã¥×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤É¤Î¥á¥ó¥Ðー¤âÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é°ÂÄê¤·¤¿ÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹â¤¤²Î¾§¥¹¥¥ë¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£¤Þ¤¿¡¢¥À¥ó¥¹¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹Æ°²è¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥ê¥º¥à¤òÅª³Î¤ËÂª¤¨¤ë¥¹¥¥ë¤Î¹â¤µ¤ä¡¢²Î»ì¤ÎÉÁ¤¯À¤³¦¤ò¥À¥ó¥¹¤Ë¿¥¤ê¹þ¤à´¶¾ðÉ½¸½¤Î¹ª¤ß¤µ¤Ë¤â´¶¿´¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£
¢§¡Ö¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡×¥ï¥ó¥Ñ¥¯¥È - 100! #MCountdown EP.875 Mnet 250213
¢§¡ÖHot Stuff¡×DANCE PRACTICE ¡ÊSuit ver.¡Ë
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤ò¸«¤Æ¤âÊ¬¤«¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¤É¤Î¥á¥ó¥Ðー¤â¥°¥ëー¥×¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤ä¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¸Ä¡¹¤Î¹â¤¤¥¹¥¥ë¤È¸ÄÀ¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë°ú¤½Ð¤¹¿¶ÉÕ¡£¤½¤ì¤¬ONE PACT¤Î¥Ç¥Ó¥åー2Ç¯ÌÜ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤À®½Ï¤·¤¿¥¹¥Æー¥¸¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò½Å¤Í¤Æ¼«¿®¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¡£¥¹¥Æー¥¸¤ò³Ú¤·¤àµ¤»ý¤Á¤¬¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤âÉ½¤ì¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ì¥ÎÏ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ý¥¯ー¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËË¨¤¨¤ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤ÏÊÌ¤ì¤äÄË¤ß¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡ÖMust Be Nice¡×¡ÖFXXOFF¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ê¤ÎMV¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥¯ー¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿ONE PACT¡£
¢§¡ÖMust Be Nice¡×PERFORMANCE
¢§FXXOFF - ¡ØMusic Bank¡ÙKBS WORLD TV 240621
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÎÈà¤é¤Ïµ¤¤µ¤¯¤ÇÌÀ¤ë¤¯¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤µ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¡£¥°¥ëー¥×¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç¥Çー¥È¤¹¤ëSEONG MIN¤ÈYE DAM¡¢¥Üー¥ê¥ó¥°¤ÇËÜµ¤ÂÐ·è¤¹¤ëJONG WOO¤ÈTAG¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥ÐーÆ±»Î¤Î²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤¬³Ú¤·¤¤VLOG¤¬Â¿¿ô¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Îý½¬¼¼¤ä¥á¥ó¥Ðー¤¬Êë¤é¤¹½É¼Ë¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç»Ò¸¤¤Î¤è¤¦¤Ë¤¸¤ã¤ì¤¢¤¦µ÷Î¥´¶¥¼¥í¤ÎÃçÎÉ¤·¤Ö¤ê¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§100ÅÀËþÅÀÃæ¤Î100ÅÀ¡ªONE PACT¤ÎÆüËÜVLOG¡ÊÆüËÜ¸ì»úËë¤¢¤ê¡Ë
¢§ÆüËÜVlog¡Ö¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤â¤·¤Æ ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤â¿©¤Ù¤Æ¡×¡ÊÆüËÜ¸ì»úËë¤¢¤ê¡Ë
¢£ONE PACT¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡ª ¤ª¤¹¤¹¤á¶Ê5Áª
¡ÖFXXOFF¡×
2024Ç¯6·î7Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿1st ¥·¥ó¥°¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPARADOXX¡Ù ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡£ºÆÀ¸¿ô¤Ï529Ëü²ó¡Ê2025Ç¯3·î12Æü¸½ºß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡È¥ëー¥ë¤Ë½¾¤¦¿Í¡¹¡É¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ©È¯Åª¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤À²Î»ì¤ò¡¢³ÈÀ¼´ï¤ò»È¤¤¡¢´¶¾ð¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥é¥Ã¥×¤È¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Üー¥«¥ë¤ÇÉ½¸½¤·¡¢Ä°¤¯¿Í¤Î¿´¤ò¶¯¤¯ÍÉ¤é¤¹¡£
MV¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¤Î¤è¤¦¤ÊÁÔÂç¤µ¤È¤É¤³¤«ÉÔ²º¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë±ÇÁü¤Ë¡¢¿¿¼ÂÌ£¤òÍ¿¤¨¤ë¥á¥ó¥Ðー¤ÎÉ½¾ð±éµ»¤ËÃíÌÜ¡£¤³¤Î¶Ê¤ËJAY CHANG ¤Ï»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2024Ç¯10·î27Æü¤ÎDREAM CONCERT¤Ç¤Ï¡¢JAY CHANG¤â»²²Ã¤·¤¿5¿Í¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ùー¥¹¤ò»Ù¤¨¤ëJONG WOO¤ÈTAG¤Î¥é¥Ã¥×¡¢ÃæÈ×¤ÎJAY CHANG¤¬²Î¤¤¾å¤²¤ë¥Üー¥«¥ë¤¬°µ´¬¤Î¡¢µ¤Ç÷¤ËËþ¤Á¤¿¥¹¥Æー¥¸¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤³¤Á¤é¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¡£
¢§ONE PACT¡ÖFXXOFF¡× DREAM CONCERT : Z to A 241027
¡ÖMust Be Nice¡×
2023Ç¯¡¢11·î30Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMoment¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡£¡¡YouTubeºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï636Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤ÈR¡õB¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Æ¥ó¥Ý¤Î³Ú¶Ê¡£¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤²Î¾§ÎÏ¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î´°À®ÅÙ¤Ç¡ÈÂþ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È»×¤ï¤»¤ë¡£ÊÌ¤ì¤ÈÌ¤Îý¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢¡È¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ª¤¦¤¬¡¢¤¤¤Ä¤âËÍ¡Ê»ä¡Ë¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Í¡É¤È¤¤¤¦¡¢Áê¼ê¤ÎË¾¤à¤Þ¤Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÁê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Êµ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤·¤¿¶Ê¡£¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê±ÇÁüÈþ°î¤ì¤ëMV¤Ç¤Ï¡¢ÆâÌÌ¤Î´¶¾ð¤Î¤¿¤«¤Ö¤ê¤ò¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢½ù¡¹¤Ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Á´°÷¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢´¶¾ð¤¬íþ¤ë¤è¤¦¤ÊJONG WOO¤Î¥½¥í¥À¥ó¥¹¤¬°µ´¬¡£ÆüËÜ¸ì¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢½À¤é¤«¤µ¤¬Áý¤·¤¿²ÎÀ¼¤Ç°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Èà¤é¤ÎÈþ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¤ÎÈ¯²»¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¢§¡ÖMust Be Nice¡× Official Music Video - Japanese Version -
¡ÖDESERVED¡×
2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØfallIn¡Ç¡Ù¤Î¥êー¥É¶Ê¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë½ý¤òÍ¿¤¨¤ëÎø¿Í¤Ë´¶¤¸¤ëÊ£»¨¤Ê¿´¶¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÖ¤ä¤«¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥á¥í¥Ç¥£¡¢¶Ê¤òÄÌ¤·¤ÆÎ®¤ì¤ë¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶ー¤Î¾¯¤·ÏÄ¤ó¤À²»¿§¤¬¡¢½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¿´¤ÎÄË¤ß¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£²»¿ô¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Üー¥«¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Á´ÌÌ¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¸÷¤Î¼Á´¶¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊMV¤Ï¡¢ÀÄ½Õ¤Îµ±¤¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Êßê¤á¤¤Î¤Ê¤«¤Ç³Ú¤·¤²¤ËÍÙ¤ë¥·ー¥ó¤È¡¢¾ö¤ß³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥Ã¥×¤¬Î®¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢Ìë¤Î³¤¤Ç×Ç×Ó¤¦TAG¤ÎÉ½¾ð¤È¤ÎÂÐÈæ¤¬Èþ¤·¤¤¡£´ËµÞ¤Î¸ú¤¤¤¿Èà¤é¤Î¥À¥ó¥¹¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Æ°²è¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¡£
¢§¡ÖDESERVED¡× PERFORMANCE VIDEO
¡Ö100!¡×
2025Ç¯2·î14Æü¥ê¥êー¥¹¡¢3rd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPINK CRUSH¡Ù¤Î¥êー¥É¶Ê¡£JAY CHANG¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¶Ê¡£¥ì¥È¥í¤Ê¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶ー¤È¥®¥¿ー¥µ¥¦¥ó¥É¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¯·Ú²÷¤ÇÌÀ¤ë¤¤Â¿¹¬´¶°î¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Ä°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¤¡£
¥µ¥ÓÁ°¤ÎJONG WOO¤Î¿¼¤ß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ï¥¹¥ー¤ÊÄã²»¤«¤é¡¢°ìµ¤¤ËÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ó¤Î·Ú¤ä¤«¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤ËÅ¾´¹¤·¡¢ÁÖ²÷´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤â¥Ï¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤Ç²Î¾§¤·¡¢¤½¤Î¥Üー¥«¥ëÎÏ¤ÇÌ¥Î»¡£¥á¥ó¥Ðー¤´¤È¤ÎÀ¼¤ÎÆÃÄ§¤¬À¸¤«¤µ¤ì¡¢¶Ê¤Ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ë¥Ð¥àÌ¾¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢MV¤Ç¤Ï¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿ÍÑ¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¯¥¥åー¥È¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡£¥Ô¥ó¥¯¤ÎÇã¤¤Êª¤«¤´¤ËÆþ¤Ã¤¿JAY CHANG¤ò¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬°Ï¤à¥·ー¥ó¤Ï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿JAY CHANG¤ò°¦¾ð¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¥á¥ó¥Ðー¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¡£
¡ÖConfession¡×
3rd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPINK CRUSH¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿´¶¼Õ¤ä°¦¤ò¡È¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²Î¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Çºî¤é¤ì¤¿¡£¥ì¥È¥í¤Ê¥·¥ó¥»¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¹ï¤à¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤ê¡¢5¿Í¤Î²ÎÀ¼¤¬Î©ÂÎÅª¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤¿¥³ー¥é¥¹¥ïー¥¯¤¬Èþ¤·¤¯¡¢2ÈÖ¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¸ü¤ß¤òÁý¤·À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£²¹¤«¤Ê²ÎÀ¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡£
MV¤ÏJONG WOO¤¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¡£¼ê»£¤ê¤ÇÅù¿ÈÂç¤ÎÈà¤é¤Î»Ñ¤ò¼Ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤âJAY CHANG¤Î¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡¢Í¼¾Æ¤±¡¢¿°¤ä»ØÀè¤Ê¤É¡¢Í¥¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿§Ä´¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤Î¶Ê¤ÏYE DAM¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈConfession¡Ê¹ðÇò¡Ë¡É¤¹¤ëÄ¾Á°¤Î¥É¥¥É¥´¶¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢»ÅÁð¤ä¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¾Ð´é¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡£
¢£ONE PACT¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
3·î28Æü¤ËÂçºå¡¦¾¾²¼IMP¥Ûー¥ë¡¢30Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦Ë½§PIT¤Ç¡Ø2025 ONE PACT HALL LIVE IN JAPAN : Outshine the Horizon¡Ù¤ò³«ºÅ¡£³¤³°¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¤Ø¤Î°ÕÍß¤â¸«¤»¡¢³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯Èà¤é¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶Ê¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤È¿Ê²½¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
TEXT BY ¿¿ÌîºÌ
¢§ONE PACTºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.thefirsttimes.jp/report/0000432826/