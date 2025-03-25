¾å¾ì´ë¶È¤ÎÌ¾ÍÀÆ¡»öÄ¹¤¬¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤Ç¼ã¤¤½÷À¤È¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¡©¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ñ»¡¼ÔÌÖ¤äßÏ¾ÅÚïÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¥á¡¼¥«¡¼¡¢±ó¸÷Æð·ï¡ÊYGSOFT¡Ë¤Ï24Æü¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢Á°Æü¤ÎÌµ¼â¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Ë¼ã¤¤½÷À¤È¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬Æ±¼Ò¤ÎÌ¾ÍÀÆ¡»öÄ¹¡Ê´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤¬°úÂà¸å¤Ë¼õ¤±¤ë±ÉÍÀ¿¦¡Ë¤ÎÄÄÍø¹À¡Ê¥Á¥§¥ó¡¦¥ê¡¼¥Ï¥ª¡Ë»á¤À¤È¤¹¤ë¸í¤Ã¤¿¾ðÊó¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç³È»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢µõµ¶¤Î¾ðÊó¤òÎ®¤·¤¿¤ê³È»¶¤µ¤»¤¿¤ê¤·¤¿¼çÂÎ¤ËÂÐ¤·¤ÆË¡ÅªÀÕÇ¤¤òÄÉµá¤¹¤ë¸¢Íø¤òÎ±ÊÝ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìµ¼â¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥ì¡¼¥¹Ãæ¤ËÃËÀ¤¬¼ã¤¤½÷À¤Î¸ª¤Ë¼ê¤ò²ó¤·¤¿¤ê¡¢Æ±¤¸ÃËÀ¤¬Æ±¤¸½÷À¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿Æ°²è¤äÀÅ»ß²è¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç³È»¶¤·¡¢¤³¤ÎÃËÀ¤¬±ó¸÷Æð·ï¤ÎÌ¾ÍÀÆ¡»öÄ¹¤ÎÄÄ»á¤À¤È¤¹¤ë½ñ¤¹þ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
±ó¸÷Æð·ï¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢ÄÄ»á¤ÏºÇ¶á¤º¤Ã¤È¹Åì¾Ê¤Ç²ñ¼Ò¤Î¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç³È»¶¤·¤¿Æ°²è¤äÀÅ»ß²è¤ÎÃËÀ¤ÏÄÄ»á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
±ó¸÷Æð·ï¤Ï1998Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢2006Ç¯¤Ë¿¼¥»¥ó¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¾å¾ì¤·¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë