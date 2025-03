¡Ò¶Ë¾å¤ÎÄ«¿©¡Ó¹ÔÎóÉ¬»ê¤Î¿Íµ¤¥«¥Õ¥§¡£¹¥¤­¤Ê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¡¼¥¹¥È¤È¤Ï¡©

台湾では朝から外食をすることが当たり前だそうです。たまにはそんな文化を取り入れて、気持ちのいい日に外で朝食を食べるのもおすすめ。プリン以外の料理にも詳しいプリン王子・池畑孝資さんに「おいしい朝食」のお店を聞きました。

〈極上の朝食〉

風が気持ち良かったり、お天気が良かったり……そんな心地の良い朝は、レストランやカフェなどで朝から外食しませんか? 朝においしいものを食べたら、それだけで幸せな一日です。食べログの検索ではなかなか見つけにくい、おいしい朝食を食べられるお店をグルメ著名人の方々に教えていただきました!

教えてくれる人

プリン王子・池畑孝資

年間800食以上プリンを食べ、プリン王子として活躍する会社員。全国津々浦々食べ歩いたプリンをInstagramなどで発信している。メディア出演も多数。

Q. おすすめの「朝食」が食べられるお店とおすすめメニューを教えてください

A. 「tractor」の「トーストと卵、アボカド、チーズとトマトをトッピング」です

若者が憧れるおしゃれな街、中目黒。そんな中目黒で大人気のモーニングカフェが「tractor(トラクター)」です。

マンションの1階にある店舗 出典:まめぞうさん

こちらは自分好みのモーニングプレートを楽しむことができるカフェなんです。今回は、トーストと卵(680円)、アボカド(390円)、チーズとトマト(460円)をトッピングした一品を堪能してきました。

「トーストと卵、アボカド、チーズとトマト」。好きなトッピングを選べる 出典:はる@食べログさん

まず、ベースとなるトーストは、ライ麦パン、白いロールパン、グルテンフリーパンの3種類から選べます。ボクはライ麦パンを選択しましたが、約3センチの厚切りで提供され、外はサクッと、中はしっとりとした食感が印象的! 卵はポーチドエッグ、スクランブルエッグ、フライドエッグの中からポーチドエッグをチョイス。ナイフを入れると黄身がトロリと流れ出し、トーストとの相性は抜群♪

「トーストと卵、アボカド、チーズとトマト、ベーコン」 出典:Basquiatさん

トッピングのアボカドは、絶妙な熟し具合でクリーミーな口当たり。トーストの上にたっぷりとのせられ、トッピングされたナッツ類が食感のアクセントになっています。チーズとトマトの組み合わせは、フレッシュなトマトの甘みとハーブが香るクリームチーズが爽やかな味わいを演出します。これらのトッピングを組み合わせることで、シンプルながらも満足感の高い一皿でした。

<店舗情報>◆トラクター住所 : 東京都目黒区中目黒1-3-5 プリンスコーポ 1FTEL : 03-6303-3291

※価格は税込です。

※アンケート内容と「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

文:池畑孝資、食べログマガジン編集部

