¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Û¾åÌî¿¿Ç·²ð¡¡¹ë²÷¤Ê°ì·â¤ÇÇÈÍð±é½Ð¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¿¤Ó¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤ÎSG¡ÖÂè60²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤¬¡¢25Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡³«ËëÀï¤Î1R¤«¤é3R¤Þ¤ÇÆ¨¤²¤¬Â³¤¤¤¿½éÆü¡¢4R¤Ç5¹æÄú¤Î¾åÌî¿¿Ç·²ð¡Ê37¡áº´²ì¡Ë¤¬¹ë²÷¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÌ¥¤»¤¿¡£
¡¡¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤ÇÃÙ¤ì¡¢4¥³¡¼¥¹¤Î¥¹¥í¡¼¤Ë²ó¤ê¹þ¤ó¤ÀÃçÃ«ñ¥¿Î¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¥É¥«ÃÙ¤ì¤·¤¿¥Ä¥¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢5¥³¡¼¥¹¥«¥É¤«¤é¿¤Ð¤·¤Æ°ì·â¡£
¡¡¡ÖÄ¾Á°¤ÎÄ´À°¤ò¼ºÇÔ¤·¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¿¤Ó¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡¡
¡¡ËÜÌ¿¥µ¥¤¥É¤Î·èÃå¤ËÉ÷·ê¤ò¤¢¤±¤ë5Ëü8110±ß¡Ê87ÈÖ¿Íµ¤¡Ë¤È¤¤¤¦¹âÇÛÅö±é½Ð¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¡Ö1²ó¤Ç¤â·þ¤ì¤¿¤éË«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ëº©´ê¤·¡¢1ÁöÌÜ¤«¤é·êÅÞ¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
¡¡2ÆüÌÜ¤Ï6R3¹æÄú¤Î1²óÁö¤ê¡£¡Ö¤Þ¤¿·þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£