¡ÚWÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡Û´Ú¹ñ¤Þ¤¿¾¡¤Æ¤º¡Ä2°Ì¥è¥ë¥À¥ó¤È¤Î¡ÈÅ·²¦»³¡É¥É¥í¡¼¤Ç¼ó°Ì¼é¤ë¤â3ÀïÏ¢Â³ÇòÀ±¤Ê¤·
¡¡¡þWÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½ÁªBÁÈ¡¡´Ú¹ñ1¡¼1¥è¥ë¥À¥ó¡Ê2025Ç¯3·î25Æü¡¡´Ú¹ñ¡¦¿å¸¶¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼´Ú¹ñÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¯23°Ì¡Ë¤Ï23Æü¡¢26Ç¯WÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½ÁªÂè8Àï¤ÎËÜµò¥è¥ë¥À¥ó¡ÊÆ±64°Ì¡ËÀï¤Ç1¡¼1¤Î°ú¤Ê¬¤±¡£2°Ì¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç°ú¤Ê¬¤±¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¤¬¡¢Æ±Í½Áª¤Ï3ÀïÏ¢Â³¾¡Íø¤Ê¤·¡£WÇÕÀÚÉä³ÍÆÀ¤Î¹ÔÊý¤Ï6·î¤ÎÅ¨ÃÏ¥¤¥é¥¯Àï¡¢¤â¤·¤¯¤ÏºÇ½ªÀï¤Ç¤¢¤ëËÜµò¥¯¥¦¥§¡¼¥ÈÀï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¤ÏÆ±Í½Áª3·î¤ÎÏ¢Àï¤Ç2Ï¢¾¡¤¹¤ì¤ÐWÇÕÀÚÉä¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âè7Àï¤ÎËÜµò¥ª¥Þ¡¼¥óÀï¤Ç1¡½1¤Î¥É¥í¡¼¡£¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¤¬2°Ì¥è¥ë¥À¥ó¡¢3°Ì¥¤¥é¥¯¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï3¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎMF¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¡Ê¥Ñ¥êSG¡Ë¤¬Éé½ý¸òÂå¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÀïÀþÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂè8Àï¤Ç¤ÏÇÔ¤ì¤ì¤Ð¼ó°ÌÅ¾Íî¤È¤Ê¤ë2°Ì¥è¥ë¥À¥ó¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¡£ÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥ª¥Þ¡¼¥óÀï¤«¤é2¿ÍÊÑ¹¹¡£¤½¤Î¥ª¥Þ¡¼¥óÀï¤ò·ç¾ì¤·¤¿MF¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ü¥à¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¤¬¥¹¥¿¥á¥óÉüµ¢¡£¼ç¾¤ÎFW¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¡Ê¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¡Ë¤¬ºÇÁ°Àþ1¥È¥Ã¥×¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÎÂç´¿À¼¤òÇØ¤Ë¹¶Àª¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢³«»Ï5Ê¬¤ÇÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£FW¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤¬º¸CK¤«¤é±¦Â¤Ç±Ô¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢Ãæ±û¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤ÀMF¥¤¡¦¥¸¥§¥½¥ó¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë¤¬º¸Â¤Ç²¡¤·¹þ¤ß¥´¡¼¥ë¡£´ÑµÒÀÊ¤¬ÍÉ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·Æ±30Ê¬¡¢MF¥¢¥ë¥Þ¥ë¥Ç¥£¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµö¤·Æ±ÅÀ¤Ë¡£º£ÅÙ¤Ï°ìµ¤¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬ÀÅ¤±¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡1¡¼1¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¸åÈ¾¤Ï¸ß¤¤¤ËÆÀÅÀ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¡£¥è¥ë¥À¥ó¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹3¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢¼ó°Ì¤ÎºÂ¤ò¼é¤Ã¤¿¤¬Æ±Í½Áª¤Ï3»î¹çÏ¢Â³¥É¥í¡¼¡£¥ª¥Þ¡¼¥óÀï¤ËÂ³¤¡¢¤Þ¤¿¤â¥Û¡¼¥à¤Ç¾¡¤Á¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£