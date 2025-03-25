¥ë¥ô¥¡¥óÇÕº£¼£¡ÝÆÁÅçÀï¤¬Ãæ»ß¡¡°¦É²¸©¤Ê¤É¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÎÓÌî²ÐºÒ¤Î±Æ¶Á¡¡J¥ê¡¼¥°¤¬È¯É½
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï25Æü¡¢YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×1st¥é¥¦¥ó¥É1²óÀï¤Îº£¼£¡ÝÆÁÅçÀï(26Æü¡£¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹Î¤»³¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°¦É²¸©º£¼£»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÎÓÌî²ÐºÒ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢»î¹çÃæ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÂåÂØÆü¤Ï·èÄê¼¡Âè¡¢È¯É½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°ÆÆâ¤·¡¢¡ÖÃæ»ß»î¹ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ª¤è¤ÓÊ§¤¤Ìá¤·ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢·èÄê¼¡Âè¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¼ê¸µ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¼è¤ê°·¤¤·èÄê¤Þ¤ÇÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡°¦É²¸©º£¼£»Ô¤È²¬»³»ÔÆî¶è¤È¤Ç23Æü¸á¸å¤Ë»³ÎÓ²ÐºÒ¤¬È¯À¸¡£¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ç»¶¿å¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢25Æü¸á¸å»þÅÀ¤Ç±ä¾Æ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£
¡¡