¹â¹»ÌîµåÂç¹¥¤·Ý¿Í¤¬¥»¥ó¥Ð¥Ä½à¡¹·è¾¡¤ò¡ÈÂçÃÀÍ½ÁÛ¡É¡Ö²Ö´¬Åì¤Ï½øÈ×¡£ËÍ¤Ï°Õ³°¤ÈÀ¾Ã»¤¬¡Ä¡×
¡¡¹â¹»ÌîµåÂç¹¥¤·Ý¿Í¤Î¤«¤ß¤¸¤ç¤¦¤¿¤±¤·¡Ê46¡Ë¤¬YouTube¡Ö¤«¤ÃÈôBASE!¡¡BALL¡¡CHANNEL¡×¤ò¹¹¿·¡£¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Î½à¡¹·è¾¡4¥«¡¼¥É¤Î·ë²Ì¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÚÂè1»î¹ç¡Û²Ö´¬Åì¡Ê´ä¼ê¡Ë¡½·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë¡¡¹Ã»Ò±àµå¾ì¤ËÄÌ¤¤µÍ¤á¤ë¤«¤ß¤¸¤ç¤¦¤Ï¡¢·òÂç¹âºê¤ÎÀèÈ¯¤ò3ÀïÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë²¼½Å¸¿µ¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÈÍ½ÁÛ¡£Á°Àï¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¤·¤¿ÀÐ³À¸µµ¤¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£²Ö´¬ÅìÂÇÀþ¤Ï¡Ö½øÈ×¤«¤é6²ó¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¨¤¿¤é½½Ê¬¾¡µ¡¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Í½ÁÛ¤Ï¡Ö·òÂç¹âºê¡×¤¬¤ä¤äÍÍø¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÚÂè2»î¹ç¡Û²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¡½À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¡¡²£ÉÍ¤Ï1ÈÖ¤Î±üÂ¼Î¿¤¬½Ð¤Æ¡¢3ÈÖ¡¦°¤Éô¡¢4ÈÖ¡¦±üÂ¼Íê¤Ë·Ò¤²¤ë¤«¤¬¥«¥®¡£À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¤Ïº£Âç²ñ¤Î5ËÜÎÝÂÇÃæ3ËÜ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¯¤Ë¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¶¯ÎÏ¡£¤«¤ß¤¸¤ç¤¦¤Ï¡Ö²£ÉÍ¾¡Íø¤ÎÍ½ÁÛ¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢ËÍ¤Ï°Õ³°¤ÈÀ¾Ã»¤¬¹Ô¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÚÂè3»î¹ç¡Û¹Åç¾¦¡Ê¹Åç¡Ë¡½ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¡ÊÏÂ²Î»³¡Ë¡¡ÃÒÊÛÏÂ²Î»³ÂÇÀþ¤Ïº£Âç²ñ¤Î¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¡¦397¡£3¡Á4ÅÀ¤Ï¼è¤ì¤ëÂÇÀþ¡£ÀèÈ¯¤ÎÅÏÊÕñ¥¿Í¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ïº£Âç²ñ2»î¹ç13¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ¼«ÀÕ1¡£¤³¤ÎÅÏÊÕ¤«¤é¹Åç¾¦ÂÇÀþ¤¬²¿ÅÀ¼è¤ì¤ë¤«¤¬¾¡Éé¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¡£¤«¤ß¤¸¤ç¤¦¤Ï¡ÖÃÒÊÛÏÂ²Î»³¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÚÂè4»î¹ç¡ÛÀ»¸÷³Ø±¡¡ÊÊ¡Åç¡Ë¡½±ºÏÂ¼Â¡Êºë¶Ì¡Ë¡¡¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢±ºÏÂ¼Â¤Î2²óÀï¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¤ß¤¸¤ç¤¦¤À¤¬¡¢Áá¼Â¤ò°µÅÝ¤·¤¿À»¸÷³Ø±¡¤Î¶¯¤µ¤Ë´¶Éþ¡£¤·¤«¤âÂçÅèÅ¯Ê¿¤¬´°Åê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö´ÉÌî¡ÊÏ¡¡Ë¤¯¤ó¤ò²¹Â¸¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÀ»¸÷³Ø±¡¤Î¾¡Íø¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£