¡Ö¤ª¶â»ý¤ÁÉ÷¡×¤òÁõ¤¨¤Ð¡¢¶â±¿¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë!?
¶â±¿¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢´é¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¡Ö¸÷¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¡©¶â±¿¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¡Ö¸÷¡×¤È¡ÖÆ°¤¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¡Ø1Ê¬¤Ç¸«È´¤±!´é¤ä¤·¤°¤µ¤Ç¤ï¤«¤ëËÜÅö¤ÎÀ³Ê¡Ù¡ÊÌÀÆü¹á½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤ò¾å°´¤·¤¿¡¢´é¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë´ÑÁê²È¤ÎÃÓÂÞ³¨°ÕÃÎ¡Ê¤¤¤±¤Ö¤¯¤í ¤¨¤¤¤Á¡Ë¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤ª¶â»ý¤ÁÉ÷¤òÁõ¤¦¡×¤³¤È¤Ç¡¢¶â±¿¤â¾å¤¬¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤ÎÁõ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÓÂÞ³¨°ÕÃÎ¤µ¤ó¡§¶â±¿¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢´é¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¡Ö¸÷¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¡×¡ÖÆ°¤¯¤â¤Î¡×¡Ö¶ÊÀþ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤Î3¤Ä¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
´é¼þ¤ê¤Ë¸÷¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¥¹¥«¡¼¥Õ¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È´¬¤¯¤Î¤â¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£¥Ô¥¢¥¹¤ä¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ï¡¢´Ý¤¯¤Æ¥¥é¥¥é¤È¸÷¤ëÁÇºà¤ÇÍÉ¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤¬¡ý¡£¾®Êª¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Î¿§¤Ï¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤è¤ê¤â¥´¡¼¥ë¥É¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
È±¤Ï¡¢¿§¥Ä¥ä¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥µ¤Ä¤¤¤ÆÀ¶·é´¶¤Î¤Ê¤¤È±·¿¤Ï¶â±¿¤òÆ¨¤·¤Þ¤¹¡£Á°È±¤Ï¾å¤²¤Æ¡¢¤ª¤Ç¤³¤ò½Ð¤·¤¿Êý¤¬¡¢±¿µ¤¤¬¥¢¥Ã¥×¡£ÎÉ¤¤±¿µ¤¤Ï¡¢Èý´Ö¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Èý´Ö¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ó¥·¥Ã¤È¤·¤¿¤Þ¤È¤áÈ±¤è¤ê¡¢¤Õ¤ï¤ê¤ÈÆ°¤¤Î¤¢¤ëÈ±·¿¤¬¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÃËÀ¤ÏÆ°¤¯¤â¤Î¤òÌÜ¤ÇÄÉ¤¦½¬À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢½÷À¤Ê¤é¡Ö¥â¥Æ¡×¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¸µ¶ä¹Ô°÷¤¬¸ì¤ë¡ª¤ª¶â¤Ëº¤¤ë¿Í¤ÎÆÃÄ§3¤Ä
¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤Î¥á¥¤¥¯¤ÎÈë·í¤Ï¡©¡½¡½ºÇ¶á¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ç¤â¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤Î¥á¥¤¥¯¤ÎÈë·í¤Ï¡©
ÃÓÂÞ¤µ¤ó¡§¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢¡Ö¶ÊÀþ¡×¤È¡Ö¥Ä¥ä¡¦¸÷Âô¡×¤¬Âç»ö¡£³«±¿¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¿§¥Ä¥ä¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥óÁª¤Ó¤â¡¢¥Þ¥Ã¥È¤è¤ê¥Ä¥ä¤äµ±¤¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Á´ÂÎÅª¤Ë´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¤Õ¤Ã¤¯¤é´¶¤¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ËË¤Ï´Ý¤¯Î©ÂÎ´¶¤ò½Ð¤·¡¢¸÷¤ò½¸¤á¤ë¡£µÕ¤Ë¡¢´é¤Ë±Æ¤òºî¤ë¥·¥§¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï±Ô³Ñ¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Æþ¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¶ËÎÏ¹µ¤¨¤á¤Ë¡£Èý´Ö¤Ï¹¤µ¤ò¤â¤¿¤»¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ç¥Ä¥ä¤Èµ±¤¤ò¤â¤¿¤»¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤º¤Ë¡£¿°¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥Ã¥×¤Ç¥Ä¥ä¤ò¤À¤·¡¢¸ý¹È¤òÅÉ¤ë»þ¤Ï¡¢¤ä¤ä¸ý³Ñ¤ò¾å¤²µ¤Ì£¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÃËÀ¤Ç¤âÈýÌÓ¤òÀ°¤¨¤ëÊý¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÙ¤¹¤®¤ë¡¢Çö¤¤¡¢ÅÓÃæ¤ÇÅÓÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈýÌÓ¤ÏNG¡£»¶ºâ¤·¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶â±¿¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ï¡¢¤ä¤äÂÀ¤á¤ÎÊ¿¹ÔÈý¤Ç¡¢Èý¿¬¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¤¤Æ²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ý¡£ºÇ°¤Ê¤Î¤¬¡¢¥«¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ê±Ô³Ñ¤ÊÈý¤Ç¤¹¡£Èý¤ò±Ô³ÑÈý¤Ë¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¤â¤È¤²¤È¤²¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·è¤Þ¤Ã¤Æ±¿¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢¿Í¤â¤ª¶â¤âÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿È¤Ê¤ê¤Ï¡¢¡Ö¾åÉÊ¤Ê¤ª¶â»ý¤ÁÉ÷¡×¤òÁõ¤¦¤³¤È¡£ÊÌ¤Îµ»ö¤Ç¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬¿´¤òºî¤ê¡¢¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¾å¼Á¤Ê¥Æ¡¼¥é¡¼¥É¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤ÎÂÐ±þ¤â°ã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÃúÇ«¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬Æ´¤ì¤ë¤ª¶â»ý¤Á¤Î¿Í¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¿¿»÷¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡ÄÃÓÂÞ³¨°ÕÃÎ¡Ê¤¤¤±¤Ö¤¯¤í¡¡¤¨¤¤¤Á¡Ë¤µ¤ó
´ÑÁê²È¡¢´é¸¦µæ²È¡¢´éÌÌÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌö¡£½ÐÈÇ¼Ò¤Ç3Ç¯È¾¡¢¿ÍºàÁí¹ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç7Ç¯È¾±Ä¶È¤ò·Ð¸³¤·¤¿¸å¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿´é¤Î¸¦µæ¤òËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤á¡¢ÆÈ¼«¤Î´éÌÌ´ÑÁê½Ñ¡Ö¤Õ¤¯¤í¤¦Î®´ÑÁê³Ø¡×¤ò³ÎÎ©¡£¹¬¤»¤Ê´é¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö´éÁÏÆ»¡×¤òÄó¾§¤·¡¢Â¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¡£ÆüËÜ´é³Ø²ñ²ñ°÷¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¤¢¤ë¤¸¤ã¤óÊÔ½¸Éô¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡¿ÃÝ¾¾Í¦Æó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)