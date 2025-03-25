ÂôÂ¼¾Þ¤ÎÉã¤¬ÌÔÆÃ·±¤Çà¥«¥á¥éÇË²õá!?¡¡26ºÐ¥â¥Ç¥ëÌ¼¤Î²ÚÎï¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ËµÓ¸÷¡Ö¥Ñ¥Ñ¤è¤ê¥¥ì¥Ã¥¥ì¤Î¥·¥å¡¼¥ÈÅê¤²¤é¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡×
¢¡¡Ö»Ïµå¼°¤Ø¤ÎÌîË¾!?¡×¢¡
¡¡26ºÐ¥â¥Ç¥ë¤¬ÂôÂ¼¾ÞÅê¼ê¼õ¾Þ¤·¤¿Éã¤Ë»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢²ÚÎï¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸«¤»ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÉã¤Ë½é¤á¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¸µ¥ä¥¯¥ë¥ÈÅê¼ê¤ÇÉã¤ÎÀîºê·û¼¡Ïº¤µ¤ó(ÂçÊ¬¸©º´Çì»Ô½Ð¿È)¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤¹¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Àîºê¶×Ç·¡£¶áµ÷Î¥¤Ç¤®¤³¤Á¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ÇÅêµå¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Éã¤ËÏÓ¤äµÓ¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤É¤ò¶µ¤ï¤ë¤È°ìÊÑ¡£ºÇ¸å¤Ë¤ÏÎ¥¤ì¤¿µ÷Î¥¤«¤é²ÚÎï¤ÊÅêµå¤òÈäÏª¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¥«¥á¥é¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥«¥á¥é¤¬ÅÝ¤ì¤ë¥ª¥Á¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£
¢¡2Ç¯Ï¢Â³¥ì¥³Âç¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¢¡
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¿Æ»Ò¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖìÔÂô¤Ê¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö»Ïµå¼°¤Ø¤ÎÌîË¾!?¡×¡Ö¤â¤¦¾¯¤·Îý½¬¤·¤¿¤é·û¼¡Ïº¥Ñ¥Ñ¤è¤ê¥¥ì¥Ã¥¥ì¤Î¥·¥å¡¼¥ÈÅê¤²¤é¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àîºê¶×Ç·¤Ï¡¢Éã¤È¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤Ê¤É·ÝÇ½³¦¤Ç³èÌö¡£2023¡¢24Ç¯¤Îµ±¤¯!ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Ç¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£