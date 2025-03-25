ＮＹ市場 この後のイベント
21:40
クーグラーFRB理事、経済情勢と起業家精神について講演（質疑応答なし）
22:00
ハンガリー中銀政策金利（3月）
予想 6.5% 前回 6.5%
米住宅価格指数（1月）
予想 0.3% 前回 0.4%（前月比)
米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（1月）
予想 4.52% 前回 4.48%（前年比)
22:05
ウィリアムズNY連銀総裁、NY連銀主催会議開会挨拶（質疑応答なし）
23:00
米新築住宅販売件数（2月）
予想 67.9万件 前回 65.7万件
予想 3.4% 前回 -10.5%（前月比)
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（3月）
予想 94.2 前回 98.3
米リッチモンド連銀製造業指数（3月）
予想 1.0 前回 6.0
26日
1:00
ナーゲル独連銀総裁、金融教育の重要性について講演
2:00
米2年債入札（690億ドル）
※予定は変更されることがあります。
クーグラーFRB理事、経済情勢と起業家精神について講演（質疑応答なし）
22:00
ハンガリー中銀政策金利（3月）
予想 6.5% 前回 6.5%
米住宅価格指数（1月）
予想 0.3% 前回 0.4%（前月比)
米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（1月）
予想 4.52% 前回 4.48%（前年比)
22:05
ウィリアムズNY連銀総裁、NY連銀主催会議開会挨拶（質疑応答なし）
23:00
米新築住宅販売件数（2月）
予想 67.9万件 前回 65.7万件
予想 3.4% 前回 -10.5%（前月比)
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（3月）
予想 94.2 前回 98.3
米リッチモンド連銀製造業指数（3月）
予想 1.0 前回 6.0
26日
1:00
ナーゲル独連銀総裁、金融教育の重要性について講演
2:00
米2年債入札（690億ドル）
※予定は変更されることがあります。