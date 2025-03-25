21:40　
クーグラーFRB理事、経済情勢と起業家精神について講演（質疑応答なし）

22:00
ハンガリー中銀政策金利（3月）
予想　6.5%　前回　6.5%

米住宅価格指数（1月）
予想　0.3%　前回　0.4%（前月比)

米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（1月）
予想　4.52%　前回　4.48%（前年比)

22:05　
ウィリアムズNY連銀総裁、NY連銀主催会議開会挨拶（質疑応答なし）

23:00
米新築住宅販売件数（2月）
予想　67.9万件　前回　65.7万件
予想　3.4%　前回　-10.5%（前月比)

米コンファレンスボード消費者信頼感指数（3月）
予想　94.2　前回　98.3

米リッチモンド連銀製造業指数（3月）
予想　1.0　前回　6.0

26日
1:00　
ナーゲル独連銀総裁、金融教育の重要性について講演

2:00　
米2年債入札（690億ドル）


※予定は変更されることがあります。