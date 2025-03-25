ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:40

クーグラーFRB理事、経済情勢と起業家精神について講演（質疑応答なし）



22:00

ハンガリー中銀政策金利（3月）

予想 6.5% 前回 6.5%



米住宅価格指数（1月）

予想 0.3% 前回 0.4%（前月比)



米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（1月）

予想 4.52% 前回 4.48%（前年比)



22:05

ウィリアムズNY連銀総裁、NY連銀主催会議開会挨拶（質疑応答なし）



23:00

米新築住宅販売件数（2月）

予想 67.9万件 前回 65.7万件

予想 3.4% 前回 -10.5%（前月比)



米コンファレンスボード消費者信頼感指数（3月）

予想 94.2 前回 98.3



米リッチモンド連銀製造業指数（3月）

予想 1.0 前回 6.0



26日

1:00

ナーゲル独連銀総裁、金融教育の重要性について講演



2:00

米2年債入札（690億ドル）





※予定は変更されることがあります。

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