初日から、いい感じの雰囲気だったそうまとメガン。4度目の旅となったそうまの告白をメガンが受け入れ、幸せな結末となった。

毎週月曜日よる10時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。24日は卒業編2025 inシンガポール第6話(最終話)が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。今回のルールは3泊4日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介(NON STYLE)、大友花恋、中川大輔、かす。



今回参加するのはこのメンバー!



・女子メンバー

じゅり(榊原樹里、高3/愛知県、「夏休み編2024」「キョンジュ編」「卒業編2025 in ソウル」からの継続)

その(平松想乃、高3/岡山県、「パタヤ編」「夏休み編2024」からの継続)

メガン(夏川メガン、高3/大阪府、「チュンムン編」からの継続)

あすか(清水あす香、高3/宮崎県、「セブ島編」「プーケット編」からの継続)

あやな(大澤綾菜、高3/岐阜県、「キョンジュ編」からの継続)



・男子メンバー

じゅま(坂本ジェルー寿真、高3/埼玉県、「プサン編」「ホアヒン編」「夏休み編2024」からの継続)

らいと(奥村頼斗、高3/京都府、「冬休み編2024」からの継続)

ゆうすけ(原屋裕介、高3/熊本県、「ドンタン編」「卒業編2025 in ソウル」からの継続)

いっさ(松本一彩、高3/奈良県、「ニャチャン編」からの継続)

そうま(阿部創馬、高3/東京都、「プサン編」「ホアヒン編」「キョンジュ編」からの継続)

れお(山粼礼央、高3/兵庫県、「卒業編2025 in ソウル」からの継続」

4回目の旅のそうま、メガンに「幸せにします」



最後のアピールタイムに向かったイケメン男子・そうまとスタイル抜群の女子・メガン。2人は初日からお互いに気になっており、4日間で多くの時間を一緒に過ごした。

そうまが「3泊4日一瞬だったよね」と言うと、メガンも「めっちゃ早かった」と答え、そうまが「ほぼ一緒だったくない?」と言うと、メガンはチャームポイントでもある笑顔で「嬉しかった」とデレデレ。

そんなメガンに、そうまは「いつもニコニコしてるの、めっちゃかわいいなって思って。俺が褒めた時とか気持ち伝えた時とかに見せる、いつものニコニコと違う笑顔がめっちゃかわいいなって。俺も見てて嬉しくなるなって思って」とベタ惚れであることを強調したうえで、「やりたいことあるんだけどいい?砂かけてくれない?上に」と言うと、一枚の白い紙を取り出した。

メガンが不思議そうに紙に砂をかけると「幸せにします」の文字が浮かび上がり、そうまは赤面しながらも「これ受け取ってほしい。俺の気持ちみたいな」と照れた後、メガンへの告白へ向かった。

メガン、そうまとラブラブ「お願いします!」

メガンを前に、そうまが「4回旅してきたけど、最後の旅で心から好きだなって思えるメガンちゃんに出会えてよかったです。大好きです。付き合ってください」と想いを告げると、メガンは満面の笑顔で「お願いします!」と言って手を取り、ハグ。

そして、早速メガンが「ユニバかディズニーいきたい」と言うと、そうまも「まだギリ制服いけるよな。制服で行こうよ」とノリノリで、メガンも「いろんなところ行こうね」とこれから2人でいろんなところに行くことを夢みる。

告白場所を後にする際には、そうまが「腕組の方が好きなんだよ。どっち派?手繋ぐか」と言うと、メガンは「えーどっちも(好き)」と言いながら手を繋ぎ、カップルとしての一歩を踏み出した。