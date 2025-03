BE:FIRSTが、5月28日リリースのニューシングル「GRIT」に収録される<D.U.N.K Showcase>での「Guilty」ライブ映像をYouTubeにて公開した。今回公開された映像は、1月12日・13日に開催された音楽フェス<D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama>でのライブ映像。「Guilty」は2ndアルバム『2:BE』収録楽曲で、夜の東京でのワンナイトラブをオーセンティックなR&Bダンストラックに乗せて妖艶かつドラマチックに歌い上げる、彼らのキャリアとしても、アルバム『2:BE』の中でも転換点になる一曲だ。

ニューシングル「GRIT」



発売:2025/5/28(水)レーベル : B-ME予約・購入:https://befirst.lnk.to/GRITCD収録内容(全品番共通)1.GRIT2.タイトル未定3.Loop 〜One of the BE:ST-03 RYUHEI〜全3曲収録予定◾︎LIVE盤【SG+DVD(スマプラ対応)】品番 : AVCD-61546/B価格 : \3,520 (税込) \3,200 (税抜)初回仕様 : 紙ジャケット初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】品番 : AVCD-61547/B価格 : \3,520 (税込) \3,200 (税抜)初回仕様 : デジパック初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード・映像収録内容(AVCD-61546/B・AVCD-61547/B)D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama1.Guilty2.SOS3.Mainstream4.Milli-Billi5.Bump Around6.Bye-Good-Bye7.Blissful8.Nova Flame (Day2)9.Metamorphose (Day2)©NTV◾︎MV盤【SG+DVD(スマプラ対応)】品番 : AVCD-61548/B価格 : \2,420 (税込) \2,200 (税抜)初回仕様 : 紙ジャケット初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】品番 : AVCD-61549/B価格 : \2,915 (税込) \2,650 (税抜)初回仕様 : デジパック初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード・映像収録内容(AVCD-61548/B・AVCD-61549/B)1.GRIT -Music Video-2.GRIT -Music Video Behind The Scenes-【SG(スマプラ対応)】品番 : AVCD-61550価格 : \1,595 (税込) \1,450 (税抜)初回仕様 : 紙ジャケット初回特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード◾︎初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG+DVD(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品品番 : AVC1-61551/B価格 : \5,500 (税込) \5,000 (税抜)仕様 : デジパック・三方背ケース特典 : フォトブック【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品品番 : AVC1-61552/B価格 : \5,500 (税込) \5,000 (税抜)仕様 : デジパック・三方背ケース特典 : フォトブック・映像収録内容(AVC1-61551/B・AVC1-61552/B)Music Video1.GRIT -Music Video-2.GRIT -Music Video Behind The Scenes-D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama1.Guilty2.SOS3.Mainstream4.Milli-Billi5.Bump Around6.Bye-Good-Bye7.Blissful8.Nova Flame (Day2)9.Metamorphose (Day2)©NTV■特典詳細BE:FIRST『GRIT』をご予約・ご購入頂きますと下記特典を先着にてプレゼントいたします。各特典につきましては数に限りがございますので無くなり次第終了となります。スマホサイズステッカー(全7種よりランダム1種)※全店舗、ECサイト共通(一部取り扱いがない店舗やECサイトもございますのでご確認の上ご購入下さい)※BMSG MUSIC SHOP専売商品は対象外となります。◾︎BMSG MUSIC SHOPにてオリジナルグッズのバンドル商品もリリース[販売期間:2025/4/1(火)23:59まで]【SG(スマプラ対応)】初回生産限定 BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱:CD+バンドルグッズ品番 : AVZ1-61553価格 : \3,795 (税込) \3,450 (税抜)仕様 : 紙ジャケット特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード同梱:CD+グッズ : マルチケース付きキーホルダー (オリジナル集合トレーティングカード付き)◾︎リリース記念グッズBE:FIRST 7thシングル「GRIT」のリリースを記念してBMSG SHOPにてオフィシャルグッズの販売を行います。グッズ販売期間、グッズお届け日は後日お知らせを予定しております。▼販売サイトURLhttps://bmsg.shop/※こちらはBMSG SHOPのみでのグッズ販売となります。CD予約・ご購入サイトとは異なりますのでご注意ください。※価格、画像等のグッズ詳細は追ってHPにてご案内致します。グッズラインナップ・アクリルチャームキーホルダー (全7種類)・アクリルスタンド (全7種類)・シークレットステッカーセット (全8種類・ランダム)・クージー(1種)・ウォレットチェーン (1種)