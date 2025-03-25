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1st ALBUM¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤²Î¡Ù
1.Ice
2.¥Þ¥Ì¥±
3.Jam
4.panic
5.¥Þ¥¾
6.¥¯¥º
7.¥Ð¥«
8.Cacao92%
9.bitter
DMGD-041[CD] ¡ï3,300(tax in)
È¯Çä¸µ:DAMAGE
¡ãsugar presents ÌÇÎö¥ß¥¥µ¡¼¡ä
sugar/THE MADNA/CHAQLA. /NICOLAS
6·î22Æü(Æü)OSAKA MUSE
sugar/THE MADNA/CHAQLA. /NICOLAS
6·î29Æü(Æü)Spotify O-WEST
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OPEN 16:30 / START 17:00
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OPEN 16:00 / START 16:30
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Á°Çä¡ï5,000¡ÜD / ÅöÆü¡ï5,500¡ÜD
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https://su-gar.jp/
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