¿Í¤È¥â¥Î¤ò·ë¤Ö¤È¤¤¤¦¹üÆ¡Å¹¤ÎÅ¹¼ç¡£²ø°Û»ö·ï¤Ë¤¢¤¿¤ë¸øÌ³°÷¤Ë¤¢¤Æ¤¬¤ï¤ì¤¿¥â¥Î¤Ï¡½¡½¡¿Ìë¹ÔÆ²´ñëý1¤
¡ØÌë¹ÔÆ²´ñëý1¡Ù¡ÊÎ©Æ£Åô¡§Ì¡²è¡¢»Ì¿Í¡§¸¶ºî/KADOKAWA¡ËÂè4²ó¡ÚÁ´38²ó¡Û
¡ØÌë¹ÔÆ²´ñëý¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¸©Ä£¤ÇÆ¯¤¯ÂçÌîÌÚÎ¶¿Ã¤Ï¡¢¥ª¥«¥ë¥È¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤Þ¤¸¤á¤Ê¸øÌ³°÷¡£¤·¤«¤·¡¢ÆÍÁ³¤Î¼Îá¤Ç²ø°ÛÍí¤ß¤Î°Æ·ï¤ò°·¤¦¡ÖÆÃÊÌÂÐºö¼¼¡×¤Ø°ÛÆ°¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë¡£°ÛÆ°¸å¤Î½é»Å»ö¤È¤·¤ÆÁ°Ç¤¼Ô¤ÎÁÜº÷¤ò»Ï¤á¤ë¤¬¡¢¼ê³Ý¤«¤ê¤Ï¥¼¥í¡£ÀìÌç³°¤Î»Å»ö¤Ëº¤ÏÇ¤¹¤ëÂçÌîÌÚ¤Ï¡¢±½¤ËÊ¹¤¤¤¿´ñÌ¯¤Ê¹üÆ¡Å¹¤òË¬¤ì¡¢¤½¤³¤Ç±¦ÏÓ¤ÎÌµ¤¤ÀÄÇ¯¡¦ºùÀéÁá¤È½Ð²ñ¤¦¡£½é¤á¤Æ¤Î²ø°Û¤Ë¸ÍÏÇ¤¦ÂçÌîÌÚ¤È¡¢²ø°Û¤ò»ë¤ëÎÏ¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿ÀéÁá¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢³¹¤ËÀø¤à²ø°Û¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡½¡½¡£ÍÅ¤·¤¯ÀÚ¤Ê¤¤²ø°Ûëý¡ØÌë¹ÔÆ²´ñëý¡Ù¤ò¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡¢1´¬¤È2´¬¤ÎºÆÏ¢ºÜ¤Ë¤¯¤ï¤¨¡¢3·î27ÆüÈ¯Çä¤ÎºÇ¿·3´¬¤«¤é¿·µ¬¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÄÉ²Ã¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÌë¹ÔÆ²´ñëý¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¸©Ä£¤ÇÆ¯¤¯ÂçÌîÌÚÎ¶¿Ã¤Ï¡¢¥ª¥«¥ë¥È¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤Þ¤¸¤á¤Ê¸øÌ³°÷¡£¤·¤«¤·¡¢ÆÍÁ³¤Î¼Îá¤Ç²ø°ÛÍí¤ß¤Î°Æ·ï¤ò°·¤¦¡ÖÆÃÊÌÂÐºö¼¼¡×¤Ø°ÛÆ°¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë¡£°ÛÆ°¸å¤Î½é»Å»ö¤È¤·¤ÆÁ°Ç¤¼Ô¤ÎÁÜº÷¤ò»Ï¤á¤ë¤¬¡¢¼ê³Ý¤«¤ê¤Ï¥¼¥í¡£ÀìÌç³°¤Î»Å»ö¤Ëº¤ÏÇ¤¹¤ëÂçÌîÌÚ¤Ï¡¢±½¤ËÊ¹¤¤¤¿´ñÌ¯¤Ê¹üÆ¡Å¹¤òË¬¤ì¡¢¤½¤³¤Ç±¦ÏÓ¤ÎÌµ¤¤ÀÄÇ¯¡¦ºùÀéÁá¤È½Ð²ñ¤¦¡£½é¤á¤Æ¤Î²ø°Û¤Ë¸ÍÏÇ¤¦ÂçÌîÌÚ¤È¡¢²ø°Û¤ò»ë¤ëÎÏ¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿ÀéÁá¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢³¹¤ËÀø¤à²ø°Û¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡½¡½¡£ÍÅ¤·¤¯ÀÚ¤Ê¤¤²ø°Ûëý¡ØÌë¹ÔÆ²´ñëý¡Ù¤ò¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡¢1´¬¤È2´¬¤ÎºÆÏ¢ºÜ¤Ë¤¯¤ï¤¨¡¢3·î27ÆüÈ¯Çä¤ÎºÇ¿·3´¬¤«¤é¿·µ¬¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÄÉ²Ã¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£