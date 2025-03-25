¥¹¥¯¡¼¥È¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢Ï©Àþ¤Ê¤É¤Ç¥»¡¼¥ë¡¡ÊÒÆ»16,000±ß¤«¤é
¥¹¥¯¡¼¥È¤Ï¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢Ï©Àþ¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥»¡¼¥ë¤ò¡¢3·î25Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é26Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀßÄêÏ©Àþ¤ÈºÇÄãÊÒÆ»±¿ÄÂ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£±¿ÄÂ¤Ïº¸Â¦¤¬¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¡¢±¦Â¦¤Ï¥¹¥¯¡¼¥ÈPlus¡£Ç³Ìý¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¡¦½ôÀÇ¹þ¤ß¡£Åë¾è´ü´Ö¤Ï5·î8Æü¤«¤é7·î31Æü¤Þ¤Ç¡¢Ï©Àþ¤Ë¤è¤êÂÐ¾Ý³°´ü´Ö¤âÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦Âçºå/´ØÀ¾È¯Ãå
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ê16,000±ß¡¿35,900±ß¡Ë¡¢¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¡Ê18,500±ß¡¿42,000±ß¡Ë¡¢¥Þ¥é¥Ã¥«¡Ê18,500±ß¡Ë¡¢¥Ú¥Ê¥ó¡¦¥¤¥Ý¡¼¡¦¥é¥ó¥«¥¦¥¤¡¦¥¯¥¢¥ó¥¿¥ó¡Ê19,000±ß¡Ë¡¢¥×¡¼¥±¥Ã¥È¡Ê20,000±ß¡Ë¡¢¥Ñ¡¼¥¹¡Ê28,000±ß¡¿66,500±ß¡Ë¡¢¥µ¥à¥¤¡Ê30,500±ß¡Ë¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡Ê33,000±ß¡¿69,500±ß¡Ë¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¡Ê33,000±ß¡¿70,500±ß¡Ë
¡¦Åìµþ/À®ÅÄÈ¯Ãå
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ê17,200±ß¡¿35,900±ß¡Ë¡¢¥Þ¥é¥Ã¥«¡Ê18,500±ß¡Ë¡¢¥¤¥Ý¡¼¡¦¥é¥ó¥«¥¦¥¤¡Ê19,000±ß¡Ë¡¢¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¡Ê19,500±ß¡¿42,000±ß¡Ë¡¢¥Ú¥Ê¥ó¡¦¥¯¥¢¥ó¥¿¥ó¡Ê19,500±ß¡Ë¡¢¥×¡¼¥±¥Ã¥È¡Ê20,000±ß¡Ë¡¢¥Ñ¡¼¥¹¡Ê30,500±ß¡¿66,500±ß¡Ë¡¢¥µ¥à¥¤Åç¡Ê30,500±ß¡Ë¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡Ê31,500±ß¡¿69,500±ß¡Ë¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¡Ê32,500±ß¡¿70,500±ß¡Ë
¥¹¥¯¡¼¥È¤Ï¡¢2012Ç¯¤Ë±¿¹Ò¤ò³«»Ï¤·¤¿¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹Ò¶õ¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Ê°Â¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡ÊLCC¡Ë¡£2017Ç¯7·î¤Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¨¥¢¡¦¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÈÅý¹ç¤·¡¢¥³¥í¥ÊÁ°¤Ë¤Ï71ÅÔ»Ô¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£