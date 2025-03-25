¥Í¥ª¥¨¥Õ¡¢¹âµ¡Ç½¥×¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBRANCHIC¡×¤«¤é¥¸¥§¥ë¾õÆü¤ä¤±»ß¤á¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥ª¥óUV¥¸¥§¥ë¡×¤òÈ¯Çä
¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥Í¥ª¥¨¥Õ¤Ï¡¢¹âµ¡Ç½¥×¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBRANCHIC¡×¤«¤é¥¸¥§¥ë¾õÆü¤ä¤±»ß¤á¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥ª¥óUV¥¸¥§¥ë¡×¡ÊÍÆÎÌ¡§40g¡Ë¤ò¿·¤¿¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£3·î24Æü¤«¤é¤Ï¹ñÆâ¤ÎÀìÍÑEC¥µ¥¤¥È¤ÈÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢4·î18Æü¤«¤é¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¤Î±Û¶EC¥â¡¼¥ë¡ÊÅ·Ç¹ñºÝ¡¢RED¡¢Douyin¤Ê¤É¡Ë¤Ç¡¢½ç¼¡Å¸³«¤¹¤ë¡£
Æ±À½ÉÊ¤Ï¡¢ÃÏÉ½¤ËÆÏ¤¯»ç³°Àþ¤ÎÂ¿¤¯¤òÀê¤á¤ëUVA¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÄ¹¤¤ÇÈÄ¹¤Î¡Ö¥í¥ó¥°UVA¡×¤ò´Þ¤à»ç³°Àþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ç³°Àþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼õ¤±¤ëÈ©¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ê¤É¤âÅ°Äì¥¬¡¼¥É¤·¡¢¥Ï¥ê¤äÃÆÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÈþÍÆ±Õµé¤Î¥¸¥§¥ë¾õÆü¤ä¤±»ß¤á¡£
¡ÖBRANCHIC¡×¤Ï¡¢¥Ç¥«¥Ú¥×¥Á¥É¡Ý4¡Ê¥Ç¥«¥Ú¥×¥Á¥É¡Ý4¡Ê¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ò¹â¤á¤ëµ¡Ç½À¥Ú¥×¥Á¥É¡Ë¡ÊÊÝ¼¾¡Ë¡Ë¤Ë¤è¤ë¥á¥ë¥±¥ëºÙË¦³èÀ²½¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¹âµ¡Ç½¥×¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ö¥é¥ó¥É¡£2021Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢¡ÖÈþÍÆ¥¨¥¹¥Æ¥µ¥í¥óÉ¾²ÁNo.1¤Î¥Û¡¼¥à¥¨¥¹¥Æ¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄ¾ÈÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÈþÍÆ¥¨¥¹¥Æ¥µ¥í¥ó¤Ç¤ÎÅ¸³«¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤ë30ºÐ°Ê¹ß¤ÎÈþÍÆ°Õ¼±¤¬¹â¤¤½÷À¤Ï¡¢Ä«¤ÈÌë¤Ë¹Ô¤¦¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë²Ã¤¨¤ÆÆüÃæ¤Î»ç³°ÀþÂÐºö¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢Æü¤ä¤±»ß¤á¤â¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢»ç³°Àþ¤¬Ï·²½¤Ë¶¯¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯¡¹»ç³°ÀþÎÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢»ç³°Àþ¤òËÉ¸æ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËèÆü¤Î»ç³°Àþ¥À¥á¡¼¥¸¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥±¥¢¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢»ç³°Àþ¤äÆüÃæ¤Î³°Åª»É·ã¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ëÈ©¤Î¥³¥é¡¼¥²¥ó¥À¥á¡¼¥¸¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¥Ï¥ê¤äÃÆÎÏ¤Þ¤Ç¹â¤á¤ëÈþÍÆ±Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¹â¤¤µ¡Ç½¤ò»ý¤Ã¤¿Æü¤ä¤±»ß¤á¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥ª¥óUV¥¸¥§¥ë¡×¤Ï¡¢4¼ïÎà¤Î»ç³°ÀþËÉ¸æºÞ¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¡¢ÃÏÉ½¤ËÆÏ¤¯»ç³°Àþ¤ÎÂ¿¤¯¤òÀê¤á¤ëUVA¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÄ¹¤¤ÇÈÄ¹¤Î¡Ö¥í¥ó¥°UVA¡×¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë¥¬¡¼¥É¡£È©¤ò¡Ö¼é¤ë¡×¡ÖËþ¤¿¤¹¡×¡ÖÊÝ¤Ä¡×¤¿¤á¤Ë¡¢ÈþÍÆÊÝ¼¾À®Ê¬¤òÈþÍÆ±Õµé¤ËìÔÂôÇÛ¹ç¤·¤¿¡£¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ë»ç³°Àþ¥À¥á¡¼¥¸¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÈþÍÆÊÝ¼¾À®Ê¬¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ¡¦¥Ó¥¿¥ß¥óE¡¦¥¨¥ë¥´¥Á¥ª¥Í¥¤¥ó¡¦¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¤òÇÛ¹ç¤¹¤ë¡£¤è¤êÁÇÁá¤¯¡¢¼Á¤ÎÎÉ¤¤¥³¥é¡¼¥²¥ó¤ÇÈ©¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤ÎÈþÍÆÊÝ¼¾À®Ê¬¥³¥é¡¼¥²¥ó¥Ú¥×¥Á¥É¡¦¥¨¥¯¥È¥¤¥ó¡¦¥Ç¥«¥Ú¥×¥Á¥É¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡£»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ë¥³¥é¡¼¥²¥ó¥À¥á¡¼¥¸¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¡¢¥Ï¥ê¤äÃÆÎÏ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤ÎÈþÍÆÊÝ¼¾À®Ê¬¥¼¥Ë¥¢¥ª¥¤²Ö¥¨¥¥¹¡¦·î¸«Áð¥¨¥¥¹¡¦¥Ï¥¹¥«¥Ã¥×¥¨¥¥¹¡¦¥°¥ê¥»¥ê¥ë¥°¥ë¥³¥·¥É¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤Ã¤È¤ê¥Ù¥¿¤Ä¤«¤Ê¤¤¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç¡¢·Ú¤ä¤«¤ËÈ©¤ØÌ©Ãå¤¹¤ë¥¸¥§¥ë·Á¾õ¤È¤Î¤³¤È¡£¥½¥Õ¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¸ú²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢È©¤Î¥¥á¤òÀ°¤¨¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Ä¥ä¤ÇÈ©¤Î±úÆÌ¤äÌÓ·ê¤â¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï6160±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï
¹ñÆâ¤ÎÀìÍÑEC¥µ¥¤¥È¡§3·î24Æü¡Ê·î¡Ë
Ãæ¹ñ¤Ç¤Î±Û¶EC¥â¡¼¥ë¡§4·î18Æü¡Ê¶â¡Ë
¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¡áhttps://www.fancl.jp