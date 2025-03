大阪・関西万博は約半年間! 前半がおすすめ

日本で6回目の万博となる「大阪・関西万博」。「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに掲げ、世界中の最新技術や独自の文化が集結します。主な見どころをご紹介します。「大阪・関西万博(2025年日本国際博覧会)」の期間は、2025年4月13日から10月13日までの半年間です。半年というのは長いようで案外短く、「そのうち行こう」と思っていると、行き逃してしまうかも!? 後半は駆け込み需要で混雑が予想されますし、チケットは開幕日から7月18日までの「前期券」の方が安く設定されていますので、お得にゆっくり楽しみたい人には前半がおすすめです。

見どころ1:万博会場のシンボル「大屋根リング」

見どころ2:新感覚の体験が目白押し「シグネチャーパビリオン」

見どころ3:世界旅行気分の「海外パビリオン」

見どころ4:充実の「国内・民間パビリオン」

見どころ5:未来をのぞける「未来社会ショーケース」

ほかにも見どころがたくさん!

チケットを購入したら、来場日時の予約も必要です。パビリオンの中には事前予約制のものもあるので、合わせて予約しておきましょう。それでは見どころを紹介していきましょう。会場に着くと、まず目に飛び込んでくるのが会場のシンボル「大屋根リング」です。内径が約615m、一周約2km、高さ約12m(外側約20m)もある世界最大の木造建造物で、「多様でありながら、ひとつ」という会場デザインの理念を表現。たくさんの木材を組み合わせて造られており、釘を使わない日本の伝統的な貫工法が採用されています。リングの屋上(スカイウォーク)を歩けば、会場を眺められ、遠くには美しい海、頭上には空が広がり、時間によって変わる雰囲気を楽しめます。今回の万博の目玉の1つが、8人のプロデューサーによる「シグネチャープロジェクト」。各界で活躍する8人のプロデューサーが集結して、テーマ別に8つのシグネチャーパビリオンを展開します。リアルとバーチャルの体験を融合した展示を通して、「いのち」について新しい発見ができそうです。例えば、落合陽一さんがプロデュースする「null²(ヌルヌル)」は「いのちを磨く」をテーマにしています。なお、nullとは、コンピューターで「無」を表す概念。この展示では来場者の姿がデータとして取り込まれ、デジタルヒューマンとしてパビリオン内を動きます。これにより、デジタル技術が生み出す新たな自分との対話という、新しい体験が実現します。中島さち子さんプロデュースの「いのちの遊び場 クラゲ館」は「いのちを高める」がテーマ。クラゲをモチーフにした、ほのぼのかわいい雰囲気です。STEAM(Science、Technology、Engineering、Arts、Mathematics)教育の要素を取り入れながら、子どもから大人まで創造性を育める仕掛けがたくさん用意されています。そのほかにも宮田裕章さんの「Better Co-Being」、石黒浩さんの「いのちの未来」、福岡伸一さんの「いのち動的平衡館」、河森正治さんの「いのちめぐる冒険」、小山薫堂さんの「EARTH MART」、河荑直美さんの「Dialogue Theater − いのちのあかし −」など、個性豊かなパビリオンがそろっています。万博は、世界を近くに感じられる機会でもあります。今回、アジア、中東、ヨーロッパ、オーストラリア、北南米など世界各地から40以上のパビリオンが出展しており、まるで海外旅行気分。その国や地域の文化や魅力に触れることで、次の旅行先の候補にもなりそうですね。個性豊かな建物デザインもパビリオンの魅力。不思議な形のカタールパビリオンは、隈研吾建築都市設計事務所が手がけたもので、カタールのダウ船と呼ばれる伝統的な帆船と日本の指物の技術からインスピレーションを受けたものです。レストランやカフェを設けて、食の魅力を伝えるパビリオンもあります。例えば、モナコパビリオンにはワインバーがあり、モナコの高級ホテル、オテル・ド・パリ・モンテカルロのワインセラーから選りすぐりのワインやコニャックが提供される予定です。ちょっとぜいたくな気分が味わえそうですね。日本のパビリオンも見ごたえがあります。国や自治体などによるパビリオンとしては、「日本館」「ウーマンズパビリオン」「大阪ヘルスケアパビリオン」「関西パビリオン」の4つがあります。「日本館」は、「いのちと、いのちの、あいだに」をテーマに、1つの「循環」を創出します。館内は、ごみを微生物が分解し、水などの新たな姿に生まれ変わる過程を紹介するプラントエリア、藻類の力とカーボンリサイクル技術により、素材を生み出すファームエリア、日本ならではの「循環型ものづくり」の考え方や社会実装の姿を伝えるファクトリーエリアの3エリアで構成されており、それぞれ「ごみから水へ」「水から素材へ」「素材からものへ」の循環を表現しています。展示にはハローキティやドラえもんなども登場し、小さな子供も喜びそうです。また、大阪ヘルスケアパビリオン「Nest for Reborn」では自分の健康データから25年後の未来の自分(アバター)と対面できるそうで、こちらも気になります。民間によるパビリオンの数は13。大阪らしさを感じるのは、吉本興業ホールディングスの「よしもと waraii myraii館」でしょう。直径約20mもの笑顔の球体がお出迎え。思わず笑顔になれる展示やコンテンツが用意されています。テーマは「こころとからだの健康につながる、笑いのチカラ」。万博でいちばん笑い声が響くパビリオンを目指しているそうです。ほかにガンダムの世界観を体感できるバンダイナムコホールディングスの「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」なども注目を集めそうです。大阪・関西万博のコンセプトは「未来社会の実験場」であり、会場の至る所で最先端テクノロジーを体験・体感できます。例えば、未来の交通手段として注目されている「空飛ぶクルマ」のデモンストレーションもその1つ。ずっと先の未来だと思われていた乗り物も、ついにここまで来ました。「未来の都市」は全長約150mの巨大パビリオン! 15のアトラクションで未来の技術や社会を仮想体験した後は「フューチャーライフヴィレッジ」で未来の展示を楽しんでみてください。未来社会ショーケースの一環として、アート作品展示なども各所で行われる予定です。なかでも約300基の噴水と照明、レーザーを駆使した水と空気のスペクタクルショー「アオと夜の虹のパレード」は、夜の万博の見ものの1つ。すてきな写真が撮れそうです。会場内にはフードコートやレストランも充実していて、グルメも楽しめます。オフィシャルストアでは公式キャラクター「ミャクミャク」のグッズも手に入ります。お土産にもよさそうですね。会場は甲子園球場の約40個分と広く、見どころもたくさん。どこから回るか迷ってしまう人は多いはず。ぜひ、この記事や公式Webサイトを参考に、ポイントを押さえて上手に回ってみてくださいね。▼古屋 江美子プロフィール子連れ旅行やおでかけ、アウトドア、習い事、受験などをテーマにウェブ媒体を中心に執筆。子ども向け雑誌や新聞への取材協力・監修も多数。これまでに訪れた国は海外50カ国以上、子連れでは10カ国以上。All About 旅行ガイド。(文:古屋 江美子(ライター))