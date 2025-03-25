¡Ö²Ä°¦¤µMAX¡×É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¡¢¤Û¤Ã¤½¤ê¥¦¥¨¥¹¥ÈºÝÎ©¤Ä¥À¥ó¥¹Æ°²è¤ËÈ¿¶Á¡ª ¡Ö¤Ø¤½½Ð¤·¥Ý¥Ë¥ÆºÇ¶¯¡×
¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤ÎÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤µ¤ó¤Ï3·î24Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¤ª¤Ê¤«¤ò¸«¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ëÆ°²è¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¡¢¤Û¤Ã¤½¤ê¥¦¥¨¥¹¥ÈºÝÎ©¤Ä¥À¥ó¥¹Æ°²è¤ËÈ¿¶Á¡ª
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²Ä°¦¤µMAX¡×¡Ö¥Ý¥Ë¥ÆÀ¤³¦¤Ç1ÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Öµ®½Å¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¤ª¤Ø¤½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¡¢¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ²á¤®¡×¡Ö¥³¥¸¤é¤»MAXÂç¹¥¤²á¤®¤ë¡×¡Ö¤Ø¤½½Ð¤·¥Ý¥Ë¥Æ²ÆºÚ»Ò¤Á¤ã¤ó¡¢ºÇ¶¯¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤ÎÂç½ÂÂÚ¡×¡Ö²ÆºÚ»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð´é¤«¤é¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤±ÉÍÜ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¸Å¸¶ Èþºé)
¡ÚÆ°²è¡ÛÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¡¢¤Û¤Ã¤½¤ê¥¦¥¨¥¹¥ÈºÝÎ©¤Ä¥À¥ó¥¹Æ°²è¤ËÈ¿¶Á¡ª
¡Ö²ÆºÚ»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð´é¤«¤é¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤±ÉÍÜ¤¬¤¢¤ë¡×É´ÅÄ¤µ¤ó¤Ï´éÊ¸»ú¤È¶¦¤Ë¡Ö#¥³¥¸¤é¤»MAX¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¥½¥í¶Ê¡Ø¥³¥¸¤é¤»MAX¡Ù¤òÍÙ¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¥Ø¥¢¤Ë¹õ¤¤¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤òÃå¤¿É´ÅÄ¤µ¤ó¡£ÍÙ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤Û¤Ã¤½¤ê¤È¤·¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤¬¤Á¤é¤ê¤È¸«¤¨¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥À¥ó¥¹¤È¶¦¤Ë°µ´¬¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥³¥¸¤é¤»MAX¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤È¤ËÍ¥¤·¤¤²Î¡×É´ÅÄ¤µ¤ó¤Ï20Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö2¤Ð¤ó #¥³¥¸¤é¤»MAX¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥À¥ó¥¹Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÉ´ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ë¥ì¡¼¥¹¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î»Ñ¡£Ê·°Ïµ¤¤Î°ã¤¦¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²ÆºÚ»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¼ê¼ê¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤ï¡¼ËÜÅö¤ËÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤À¤¤¤¹¤¡×¡Ö¥³¥¸¤é¤»MAX¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤È¤ËÍ¥¤·¤¤²Î¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
(Ê¸:¸Å¸¶ Èþºé)