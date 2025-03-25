¥¢¥á¥ê¥«¤È¥í¥·¥¢¤Î¼ÂÌ³¼Ô¶¨µÄ¡¢ÏªÊóÆ»´±¡È·ë²Ì¸øÉ½¤»¤º¡É¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÄäÀï¤á¤°¤ê¶¨µÄÆñ¹Ò¤Î²ÄÇ½À
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤ÎÄäÀï¤ò¤á¤°¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤È¥í¥·¥¢¤Î¼ÂÌ³¼Ô¶¨µÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎÉÜ¤ÎÊóÆ»´±¤Ï25Æü¡¢·ë²Ì¤Ï¸øÉ½¤·¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¹ñ¤Î¶¦Æ±À¼ÌÀ¤âºÎÂò¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¶¨µÄ¤¬Æñ¹Ò¤·¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃæÅì¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤È¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¼ÂÌ³¼Ô¶¨µÄ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Î¾¹ñ¤¬25Æü¤Ë¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎÉÜ¤Î¥Ú¥¹¥³¥ÕÊóÆ»´±¤Ï25Æü¡¢¡Ö¶¨µÄÆâÍÆ¤òËÜ¹ñ¤¬Ê¬ÀÏÃæ¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖºÙÉô¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Àµ»½ÑÅª¤Ê¶¨µÄ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢·ë²Ì¤Ï¸øÉ½¤·¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥¿¥Õ¥¡¥¯¥¹ÄÌ¿®¤Ï¥í¥·¥¢¤ÎÍÎÏµÄ°÷¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡Ö¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÎ©¾ì¤òÍýÍ³¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¾¹ñ¤Î¶¨µÄ¤Ç¤Ï¡¢¹ç°Õ¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼´ØÏ¢»ÜÀß¤Ø¤Î¹¶·âÄä»ß¤Ë¸þ¤±¤¿µÄÏÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢Á¥Çõ¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹õ³¤¤Ç¤ÎÄäÀï¹ç°Õ¤Ë¸þ¤±¤¿ÏÃ¤·¹ç¤¤¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶¨µÄ¤Ï12»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÄäÀï¤Î¾Ü¤·¤¤¾ò·ï¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤ê¡¢Æñ¹Ò¤·¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£