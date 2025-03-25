ÆâÅÄÆÆ¿Í»á¡Ö¥º¥ë¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡¡°ËÅì½ãÌé¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÀä»¿¡ª¾¾ÌÚ°ÂÂÀÏº»á¤â¶¦´¶¡Ö¥¤¥Ê¥º¥Þ½ãÌé¤À¤«¤é¡×
¡¡¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½ÁªÂè8Àï¡¡ÆüËÜ¡Ý¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ê2025Ç¯3·î25Æü¡¡ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÆâÅÄÆÆ¿Í»á¡Ê36¡Ë¤¬25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î26Ç¯WÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñWÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½ÁªÆüËÜÂåÉ½VS¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¡£¸åÈ¾¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿MF°ËÅì½ãÌé¡Ê32¡á¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë¤òÀä»¿¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£¸åÈ¾¤«¤é¤Ï¸òÂåÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¸åÈ¾17Ê¬¤Ë°ËÅì¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾27Ê¬¡¢°ËÅì¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¤¢¤ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¤ÎÁê¼ê¿Ø¿¼¤¯¤Ø»ý¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£Á°ÅÄ¤¬È¿±þ¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¥¯¥ê¥¢¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ËÅì¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ËÆâÅÄ»á¤Ï¡Ö¥º¥ë¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ò¤È¸À¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤½¤³¤«¤é¥¯¥í¥¹¤Þ¤Ç¤¤¤±¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤â¤ó¡£Â®¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡°ì½ï¤Ë²òÀâ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¾¾ÌÚ°ÂÂÀÏº»á¤Ï¡Ö¥¤¥Ê¥º¥Þ½ãÌé¤À¤«¤é¡×¤È¶¦´¶¤·¤¿¡£