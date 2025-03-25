µ¨Àá¤ÎÍÜÀ¸¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ÆÌÈ±ÖÎÏ¤òÄì¾å¤²¡ª 3·î¡¦4·î¤Ë¹Ô¤¤¤¿¤¤´ÁÊýÍÜÀ¸
ÅìÍÎ°å³Ø¡¦´ÁÊý¤Ç¤ÏÌÈ±Ö¤ò¤É¤¦²ò¼á¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÊýË¡¤ÇÌÈ±ÖÎÏ¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¡© À¾ÍÎ°å³Ø¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¡¢º£¤Î»þ´ü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥±¥¢¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀµµ¤¡Ê¤»¤¤¤¡Ë¡×¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç³°Å¨¤«¤é¥«¥é¥À¤ò¼é¤ë¡£
´ÁÊý¤Ç¤Ï¡ÖÌÈ±ÖÎÏ¡×¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤¬¡ÖÀµµ¤¡×¤À¤È´ÁÊýÍÜÀ¸»ØÆ³»Î¤Î¥í¥óÌÓ¥á¥¬¥Í¤µ¤ó¡£
¡Ö¡ØÀµµ¤¡Ù¤Ï¥«¥é¥À¤ò³°Éô¤Î»É·ã¤«¤é¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤È»÷¤¿Æ¯¤¤ò¤·¤Þ¤¹¡£ºÙ¶Ý¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹¤ËÅö¤¿¤ë¤â¤Î¤ò¡Ø¼Ùµ¤¡Ù¤È¸Æ¤Ó¡¢ÂÎÆâ¤Ë¡ØÀµµ¤¡Ù¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ø¼Ùµ¤¡Ù¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤º¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡Ö¼Ùµ¤¡×¤Ë¤Ï¡¢´¨¤µ¤ä½ë¤µ¤Ê¤É¤Î³°ÅªÍ×°ø¤ä¡¢ÅÜ¤ê¤äÉÔ°Â¡¢¶ËÅÙ¤Î´î¤Ó¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÅªÍ×°ø¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¡ÖÌÈ±ÖÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ï²¿¤«¤ò¥×¥é¥¹¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Æü¡¹¡ØÀµµ¤¡Ù¤ò¾ÃÌ×¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¸¶°ø¤ËÃåÌÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Èµ¤¡É¡Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡Ë¤Ï¹â¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿©»ö¤ä¿çÌ²¡¢À¸³è½¬´·¤¬¥«¥é¥À¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¤Þ¤º¤Ï²¼¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖÀµµ¤¤ò¹â¤á¤ë¹ÔÆ°¡×¤Î¹àÌÜ¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÖÌÜ¤ò¹ó»È¤·¤¿¤ê¿çÌ²»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¤Ê¤É¡¢¸½ÂåÀ¸³è¤Ï¾ÃÌ×²áÂ¿¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¾ÃÌ×¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢Êä¤Ã¤Æ¤âÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£¿´¿È¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¼¤Ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Àµµ¤¤ò¹â¤á¤ë¹ÔÆ°¡£
¾ÃÌ×¤òÍÞ¤¨¤ë
¡¦½½Ê¬¤Ê¿çÌ²»þ´Ö¤ò¤È¤ë
¡¦ÌÜ¤ò¹ó»È¤·¤Ê¤¤
¡¦Ä¹É÷Ï¤¡¢¥µ¥¦¥Ê¤òÈò¤±¤ë
¡¦Áá¿©¤¤¤·¤Ê¤¤
¡¦¹Í¤¨¤¹¤®¤Ê¤¤
¡¦Îä¤¿¤¤¤â¤Î¤òÈò¤±¤ë
¡¦¿å¤ò°û¤ß¤¹¤®¤Ê¤¤ ¤Ê¤É
Êä¤¦
¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©»ö
¡¦µ¯¤¤¿¤éÇòÅò¤ò°û¤à
¡¦Ê¢¼°¸ÆµÛ¤ò¤¹¤ë
¡¦ÇØÃæ¤ËÆüº¹¤·¤òÅö¤Æ¤ë
¡¦Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤ò¤¹¤ë
¡¦Áá¿²
¡¦¥¹¥È¥ì¥¹¤òÎ¯¤á¤Ê¤¤ ¤Ê¤É
3·î¡¦4·î¤Ë¹Ô¤¤¤¿¤¤´ÁÊýÍÜÀ¸¡£
¡ÖÅìÍÎ°å³Ø¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ï¼«Á³³¦¡¢±§Ãè¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡ØÅ·¿Í¹ç°ì¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤ä»þ´Ö¤Ë¤è¤ê¥«¥é¥À¤Î±¢ÍÛ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä¡¢¡Èµ¤¡É¡È·ì¡É¤ÎÎ®¤ì¤âÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÍÜÀ¸¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡×
¤½¤³¤Çº£²ó¡¢3·î¤È4·î¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î´ÁÊýÍÜÀ¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¹á¹Á¤Î¿Í¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Æó½½»ÍÀáµ¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÍÜÀ¸¤Ç¤¹¡£3 ·î¤Ï¡Ø·¼ê¯¡Ù¡Ø½ÕÊ¬¡Ù¤¢¤¿¤ê¡£4·î¤¬¡ØÀ¶ÌÀ¡Ù¡Ø¹ò±«¡Ù¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â½Õ¤ÎÀáµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½Õ¤Ï¡¢Åß¤Î´Ö¤ËÂÎÆâ¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤¿¸Å¤¤¤â¤Î¡¢Ï·ÇÑÊª¤òÈ¯»¶¤µ¤»¤ë¡¢¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤Îµ¨Àá¡£¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÇÓ½Ð¤ò¿´¤¬¤±¤Æ²á¤´¤¹¤È¿´¿È¤¬À°¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æñ¤·¤¯¹Í¤¨¤º¡¢¥«¥é¥À¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¤À¤±¤Ç½½Ê¬¡£º£²ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¤¼è¤êÆþ¤ìÊý¡¢³Ú¤·¤ßÊý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
´ÁÊýÍÜÀ¸1¡§²¼È¾¿È¤ÏÃÈ¤«¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡£
µÞ¤ËÎä¤¨¹þ¤àÆü¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¾åÈ¾¿È¤ÏÇöÃå¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢²¼È¾¿È¤ÏËÉ´¨ÂÐºö¤òËº¤ì¤º¤Ë¡£¤³¤Î»þ´ü²¼È¾¿È¤òÎä¤ä¤¹¤È¡¢½©¤ËÎä¤¨¾É¤¬°²½¡£Îä¤¨¤Ï¡ÖÀµµ¤¡×¤ò¾ÃÌ×¤¹¤ëºÇÂç¤Î¸¶°ø¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤·¤Æ²á¤´¤½¤¦¡£
´ÁÊýÍÜÀ¸2¡§ÎÐ¤ÎÌîºÚ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ë¡£
¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡¢¥Ë¥é¡¢¥»¥í¥ê¤Ê¤É¤ÎÎÐÌîºÚ¤Ï¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£Ì£Á¹½Á¤Î¶ñºà¤Ë¤¹¤ì¤ÐÌôÁ·¥¹¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ë¡£µÕ¤Ë¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤ä´Å¤¤¤â¤Î¤ÏÇÓ½Ð¤òË¸¤²¤ë¤Î¤Ç¹µ¤¨¤á¤Ë¡£
´ÁÊýÍÜÀ¸3¡§¥è¥â¥®¤ä´»µÌ¤ÎÈé¤òÅòÁ¥¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
ÆþÍá¤Ï¿´¿È¤ÎÏ·ÇÑÊª¤ò¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¡£¤¿¤À¡¢Ä¹É÷Ï¤¤Ç´À¤ò¤«¤¤¹¤®¤ë¤Èµ¤·ì¤ò¾ÃÌ×¤¹¤ë¡£¥è¥â¥®¤ä´»µÌ¤ÎÈé¤òÆþ¤ì¤ÆÊÝ²¹¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤¿É÷Ï¤¤Ë10Ê¬¤Û¤ÉÆþ¤ì¤Ð½½Ê¬¡£
´ÁÊýÍÜÀ¸4¡§²¹¤«¤¤²ÖÃã¤ò°û¤à¡£
±«¤Î¹ß¤ëÆü¤¬Â³¤¯¤Èµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢¼«Î§¿À·Ð¤âÍð¤ì¤¬¤Á¤Ë¡£¥«¥â¥ß¡¼¥ë¤ä¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤Ê¤É¡¢²¹¤«¤¤²ÖÃã¤¬´ËÏÂ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤Ãã¤Ï¡¢°ßÄ²¤¬¼å¤¤¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
´ÁÊýÍÜÀ¸5¡§·Ú¤á¤Î±¿Æ°¤Ç¤¸¤ó¤ï¤ê´À¤ò¤«¤¯¡£
µ¤·ì¤¬ÂÚ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤ËÎå¤ß¤¿¤¤½Õ¡£Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤ò½¬´·²½¤·¤¿¤¤¡£ÉáÃÊ±¿Æ°½¬´·¤¬¤Ê¤¤¿Í¤¬¡¢´À¤òÂçÎÌ¤Ë¤«¤¤¤Æ´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤ë¤Î¤ÏµÕ¸ú²Ì¡£·Ú¤á¤Î±¿Æ°¤Ç¡¢¤¸¤ó¤ï¤ê´À¤ò¤«¤¯ÄøÅÙ¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡£
´ÁÊýÍÜÀ¸6¡§±«¤ÎÆü¤ÏÂØ¤¨¤Î·¤²¼¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡£
¡È¼¾¡É¤ÏËüÉÂ¤Î¤â¤È¡£±«¤ÎÆü¤ËÇ¨¤ì¤¿·¤²¼¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢¼¾µ¤¤¬ÂÎÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤È¤É¤Þ¤ê¡¢°ßÄ²¤¬¼å¤¯¤Ê¤ê¡¢µ¤·ì¤Î½ä¤ê¤â°²½¡£Àµµ¤¤â¼º¤ï¤ì¤ë¡£½ÕÀè¤ÏÄ¹±«¤¬Â³¤¤¬¤Á¡£·¤²¼¤ÎÂØ¤¨¤ò¡¢¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡£
PROFILE¥í¥óÌÓ¥á¥¬¥Í¤µ¤ó
´ÁÊýÍÜÀ¸»ØÆ³»Î¡¢¹ñºÝÃæ°åÀìÌç°÷¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÍ»ñ³Ê¼Ô¡£¹á¹Á½Ð¿È¤ÇÅìÍÎ°å³Ø¤Î²È·Ï¤ËÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ä¡£À¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤ÍÜÀ¸¤ÎÃÎ¼±¤òÈ¯¿®¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÆÉ¤à¤À¤±¤Ç¿´¤ÈÂÎ¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦´ÁÊýÍÜÀ¸¤ÎËÜ¡Ù¡ÊÂçÏÂ½ñË¼¡Ë¤Ê¤É¡£
¥¤¥é¥¹¥È¡¦¥ª¥«¥ä¥¤¥Å¥ß¡¡¼èºà¡¢Ê¸¡¦ÈÄÁÒ¥ß¥¥³
anan 2439¹æ¡Ê2025Ç¯3·î19ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê